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Ciclo-Retro: 17 escarabajos suman 34 victorias en la rica historia de Colombia en el Giro de Italia

Publicado

Hace 1 hora

el

Lucho Herrera, ganador de dos etapas en el Giro de Italia de 1989. (Foto © RMC)
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Giro de Italia: Top 5 de favoritos a ganar la primera etapa en suelo búlgaro

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7 mayo, 2026

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Jonathan Milan, uno de los aspirantes de la maglia ciclamino, camiseta que identifica al mejor sprinter. (Foto © Giro d’Italia)
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Vuelta a São Paulo: Emerson Gordillo se mantiene como líder de los Sub-23 a un día del final

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7 mayo, 2026

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Emerson Gordillo, en el podio como líder de los Sub-23 de la Vuelta a São Paulo 2026. (Foto © Nu Colombia)
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¿Y…quién es él?  Giulio Pellizzari, el ‘Mesías Prometido’ en Italia

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7 mayo, 2026

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El italiano Giulio Pellizzari se destacó en la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic / Sprint Cycling)
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