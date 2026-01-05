Ruta
Ciclismo colombiano: así se mueve el mercado de fichajes
Se mueve el ciclomercado para las formaciones colombianas con el Team Sistecrédito, el Orgullo Paisa y el Team Medellín-EPM como protagonistas.
Las tres escuadras ya empezaron a anunciar los nuevos refuerzos que veremos andando por las carreteras del país este año.
A continuación, les presentamos las altas de los conjuntos nacionales confirmadas oficialmente. Así se mueve el mercado de fichajes en los equipos de Colombia para la temporada 2026, que cada vez esta más cerca.
El risaraldense Kevin Castillo – 24 años llega al Orgullo Paisa
El antioqueño David Escobar – 18 años llega al Orgullo Paisa
El boyacense Robert Andrés Plazas – 21 años llega al Team Sistecrédito
El antioqueño Cristián Vélez – 20 años llega al Team Sistecrédito
El boyacense Yeferson Camargo – 21 años llega al Team Medellín-EPM
El antioqueño Daniel Muñoz – 29 años llega al Orgullo Paisa
El boyacense Edgar Andrés Pinzón – 24 años llega al Team Sistecrédito
El bogotano Daniel Méndez – 25 años llega al Team Medellín-EPM
El antioqueño Mauricio Zapata – 21 años llega al Team Sistecrédito
El antioqueño David Santiago Gómez – 26 años llega al Orgullo Paisa
Temporada 2026: con la mira puesta en los sprinters colombianos
En los últimos años los sprinters colombianos vienen siendo grandes protagonistas en el calendario ciclístico internacional y en esta nueva temporada los ‘velocistas nacionales’ buscarán seguir con esas buenas actuaciones.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico destaca a los embaladores colombianos a tener en cuenta en esta nueva campaña que esta cerca de comenzar.
Juan Sebastián Molano – 31 años – (UAE Team Emirates – XRG)
Jonathan Guatibonza – 21 años (Movistar Team Academy)
Santiago Mesa – 28 años – (Anicolor / Campicarn)
Álvaro José Hodeg – 29 años – (Team Medellín-EPM)
Nicolás David Gómez – 25 años (GW Erco Shimano)
Cristián Damián Vélez – 20 años (Team Sistecrédito)
Fernando Gaviria – 31 años (Caja Rural-Seguros RGA)
La Vuelta al Táchira 2026 sigue en pie para iniciar el 9 de enero
Después de la ofensiva militar de la administración de Donald Trump contra Venezuela llevada a cabo en la madrugada del 3 de enero de 2026 que terminó con la captura de Nicolás Maduro, la realización de la Vuelta al Táchira estaba en duda, pero la carrera sigue en pie, así lo confirmó la organización en sus redes sociales.
“¡Todo listo para la Vuelta al Táchira 2026! Acompáñanos este miércoles a la rueda de prensa oficial de la 61ª edición del evento ciclístico más importante del país. Conoce todos los detalles, rutas y novedades de esta gran fiesta deportiva. ¡La emoción del ciclismo vuelve a nuestras carreteras!”, escribió la organización del Giro Andino en Instagram.
La carrera venezolana, que hace parte del calendario UCI, está programada para iniciar el 9 de enero y hasta el momento tienen la presencia confirmada de cuatro equipos extranjeros: la escuadra continental boliviana Pío Rico Cycling Team, la formación mexicana Arenas Tlax-Mex y los equipos colombianos Garroteros de Santander y el Gesprom Evolution. Se espera la oficialización del GW Erco Shimano como otro de los participantes.
La prueba de categoría UCI 2.2, que tiene como actual campeón al venezolano Eduin Becerra, arrancará este viernes como es tradición en San Cristóbal con una etapa de 214,1 kilómetros que llegará a la ciudad de Socopó.
En la lista de preinscritos con los equipos foráneos aparecen hasta el momento cuatro colombianos, se trata del cundinamarqués Juan Esteban Guerrero, el zipaquireño Jorge Castiblanco y los boyacenses Miguel Flórez y Diego Soracá.
Barrida en el Petrolike: siete ciclistas salen del equipo, entre ellos dos colombianos
El equipo continental mexicano Petrolike que se prepara para la nueva temporada confirmó la salida de siete ciclistas, quienes no estarán en la temporada 2026, así lo dio a conocer la escuadra manita en sus redes sociales.
Entre los que salen se encuentran dos colombianos se trata del bogotano Erick Damián Parra y del boyacense Yeferson Camargo, quien ya fue confirmado como nuevo fichaje del Team Medellín-EPM.
Además de los dos pedalistas nacionales mencionados anteriormente, no siguen el irlandés Killian O’Brien, los mexicanos Edgar David Cadena y César Macías, y los italianos Filippo D’Aiuto y Lorenzo Peschi.
“Corredores con los que cerramos una etapa llena de esfuerzo, aprendizaje y momentos inolvidables. Gracias por cada kilómetro recorrido, por la entrega diaria y por defender con orgullo los colores del Team Petrolike. Más que ciclistas, fueron compañeros que dejaron huella dentro y fuera de la carretera. Les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa y en los caminos que vienen”, escribió el equipo manito en sus redes sociales, anunciando la salida de los siete pedalistas.