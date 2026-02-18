Christophe Laporte se queda con el duelo de sprinters en la jornada inaugural de la Vuelta a Andalucía

Liga de Boyacá al rescate del ciclismo élite

En su condición de presidente de la Liga departamental, el conocido exciclista Rafael Acevedo se propone rescatar lo mejor del ciclismo élite de su liga y conformar un equipo que evite la emigración de sus mejores talentos hacia otros equipos y regiones. “Si bien es cierto que se trabaja en la promoción de este deporte en sus bases gracias a la ordenanza de la asamblea, también lo es que se hace necesario buscar y mantener sus mejores valores para que representen al departamento”, señaló el ahora dirigente.

UCI reglamenta participación de Sub-23 en Mundiales y pruebas similares

La máxima rectora del ciclismo mundial sigue reglamentando diversos aspectos de este deporte y a partir de este 2026 ha decidido que los corredores sub-23 que tengan contrato con equipos World Tour o Continentales Pro no podrán participar en Campeonatos Mundiales o pruebas de este tipo. El objetivo es evitar que a edades tempranas los corredores sean sometidos a exigencias para las que no están debidamente preparados.

Luc Leblanc en Guadalupe

El famoso campeón mundial de ruta en 1994 (Agrigento-Italia) y quien estuvo en 1995 en el Clásico RCN se encuentra actualmente en Guadalupe encargado por la Federación de su país para el desarrollo del ciclismo. Leblanc fue en su momento una de las grandes figuras del ciclismo francés y ahora se dedica a transmitir sus conocimientos. Ha estado viendo la posibilidad de contar con un corredor colombiano para integrar un poderoso equipo que compita en el Tour de Guadalupe, la más importante carrera de la isla.

Equipo de George Hincapié invitado a París-Roubaix

El conjunto Modern Adventure recientemente creado y cuyo mánager es el conocido exciclista colombo-norteamericano George Hincapié comenzará su temporada de la mejor manera, compitiendo por carta de invitación en la famosa París-Roubaix, considerada la reina de las clásicas. En la escuadra figura el joven colombiano Samuel Flórez. La escuadra tiene como base territorio español.

En el lote internacional, epidemia de accidentes

Una notable cantidad de ciclistas integrantes de los equipos de la máxima categoría del pedalismo mundial se han visto obligados a suspender un normal comienzo de su temporada a causa de diversos accidentes sufridos en las pruebas hasta ahora o en entrenamientos. La lista es la siguiente: Wout Van Aert y Jonas Vingegard (Team Visma | Lease a Bike), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Jay Vine y Jonathan Narváez (UAE Team Emirates – XRG), Enric Mas (Movistar), Óscar Rodríguez y Tobias Foss (Ineos Grenadiers), Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché), Tim Merlier (Soudal-Quick Step)

Sistecrédito a la espera de invitación al Giro sub-23

El importante equipo que dirigen Gabriel Jaime y Pablo Vélez se encuentra a la espera de una respuesta por parte de los organizadores del Giro de Italia Sub-23 para la cual han postulado su nombre desde el año anterior. Ante la presencia de nuevos equipos provenientes de las escuadras de desarrollo del World Tour el asunto de las invitaciones se ha complicado, pero se espera con optimismo una respuesta de parte de los organizadores, la que debería llegar en el transcurso de esta o la próxima semana.

Jonas Vingegard pierde su entrenador personal

Tim Heemskerk, conocido entrenador personal de Jonas Vingegaard desde 2016, renunció a seguir con el equipo Visma-Lease a Bike luego de ocho temporadas y su partida significa un duro golpe tanto para el campeón danés como para su equipo que debió sobre la marcha reformar su staff técnico.

Fallece presidente de GIANT

El fundador de la fábrica de bicicletas más grande y prestigiosa del mundo, King Liu falleció a la edad de 93 años, luego de convertirse en uno de los más importantes promotores del uso de la bicicleta a nivel global. Conocido por la calidad de sus productos, muchas de las grandes marcas de bicicletas más conocidas a nivel mundial son producidas en las instalaciones de Liu. Su fallecimiento deja un enorme vacío en la industria de la bicicleta y será siempre recordado por su visión y empuje en esta industria a nivel global.

Película sobre Lance Armstrong

Una productora cinematográfica de los Estados Unidos ha comprado los derechos para llevar a la pantalla grande la biografía de Lance Armstrong, quien contará con pelos y señales todos los detalles de su vida deportiva y personal. Un destacado actor norteamericano ha sido ya contratado para interpretar el rol principal de la película que seguramente cuenta desde ahora con gran expectativa.

Colnago cumple 94 años

El más famoso fabricante de bicicletas Ernesto Colnago ha celebrado el domingo anterior su aniversario número 94, gozando de cabal salud física y mental. “El mago de Cambiago” vendió hace ya 4 años su empresa a un holding árabe y actualmente ocupa su tiempo libre asistiendo a diversos eventos donde es personaje VIP y con frecuencia está en su museo particular atendiendo amigos y visitantes.

Filippo Ganna monta su academia

Otra figura del ciclismo italiano, el formidable campeón Filippo Ganna ha dado el banderazo inicial a su propia academia o escuela para la formación de jóvenes ciclistas que contarán además de su apoyo con sus enseñanzas y orientaciones. Se trata de un hermoso gesto del “grande de la ruta y la pista” en favor del movimiento ciclístico de su país.