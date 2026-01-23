Connect with us

Ruta

Christian Scaroni conquista la Clásica Camp de Morvedre con Diego Pescador 2°

Publicado

Hace 4 mins

el

El italiano Christian Scaroni ganó la Clásica Camp de Morvedre 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia

Publicado

Hace 2 horas

el

23 enero, 2026

Por

La antioqueña Jessenia Meneses, ganadora de la montaña en la Vuelta a Andalucia 2023. (Foto © Vuelta a Andalucia Women)
Seguir leyendo

Ruta

Santos Tour Down Under 2026: victoria holgada de Sam Welsford en la tercera etapa

Publicado

Hace 3 horas

el

23 enero, 2026

Por

El sprinter australiano Sam Welsford ganó la tercera etapa del Santos Tour Down Under 2026. (Foto © Santos Tour Down Under)
Seguir leyendo

Ruta

La ilustre ciclista de Zapatoca, Ana Cristina Sanabria, se retira del ciclismo profesional

Publicado

Hace 5 horas

el

23 enero, 2026

Por

La santandereana Ana Cristina Sanabria ganó en cuatro oportunidades el Tour Femenino colombiano. (Foto © RMC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.