Charlotte Kool rompe con el hechizo y finalmente consigue ganar la Scheldeprijs Femenina

Luego de tres segundos puestos consecutivos, Charlotte Kool finalmente rompió el hechizo y por fin consiguió ganar la Scheldeprijs Femenina. Tras un sprint espectacular, la neerlandesa de 26 años de quedó con el triunfo, luego de recorrer 130,3 kilómetros en los alrededores de la localidad de Schoten, en la provincia de Amberes, Bélgica.

La corredora del equipo Fenix-Premier Tech alcanzó su segunda victoria de la temporada tras el triunfo obtenido en la Omloop van het Hagelande en el mes de marzo. Kool sucedió en el palmarés de la prueba a la italiana Elisa Balsamo, campeona el año pasado.

El podio de la clásica belga para mujeres, que no contó con participación colombiana, lo completaron la neerlandesa Nienke Veenhoven (Team Visma | Lease a Bike) y la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

En cuanto a la única pedalista suramericana en competencia, la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) no consiguió finalizar la prueba.

Resultados Scheldeprijs Femenina (1.Pro)

Schoten – Schoten (130,3 km)