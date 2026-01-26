Challenge de Mallorca: Karlijn Swinkels gana el Trofeo Binissalem-Andratx con Ana Magalhães como la mejor suramericana

Con dominio del UAE Team ADQ concluyó la edición de 2026 de la Challenge de Mallorca femenina. La neerlandesa Karlijn Swinkels se quedó con la victoria en el Trofeo Binissalem-Andratx, luego de recorrer 75 kilómetros al suroeste mallorquín.

A la corredora de Países Bajos la acompañaron en el podio la alemana Liane Lippert (Movistar Team) y la noruega Mie Bjørndal Ottestad (Uno-X Mobility), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. La competencia no contó con participación colombiana.



Podio de la Challenge de Mallorca Femenina. (Foto © Challenge de Mallorca)

En cuanto las dos corredoras suramericanas, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) fue la mejor en la casilla 33° a 5:10 de la ganadora, mientras que la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan) concluyó la prueba a más de 13 minutos.

La próxima cita del ciclismo femenino, que reunirá a varias colombianas, se realizará este martes 27 de enero en territorio salvadoreño con el Grand Prix Longitudinal del Norte. La competencia tendrá la participación de la Selección Colombia femenina de ruta.

Resultados Trofeo Binissalem-Andratx (1.1)

Binissalem – Port d’Andratx (Carrer Miró) (75,5 km)