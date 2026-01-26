Connect with us

Ruta

Challenge de Mallorca: Karlijn Swinkels gana el Trofeo Binissalem-Andratx con Ana Magalhães como la mejor suramericana

Publicado

Hace 2 horas

el

La neerlandesa Karlijn Swinkels ganó Trofeo Binissalem-Andratx, última prueba de la Challenge de Mallorca Femenina. (Foto © Challenge de Mallorca)
Ruta

Así les fue a los colombianos en las tres clásicas de la región valenciana que abrieron la temporada europea

Publicado

Hace 1 hora

el

26 enero, 2026

Por

El boyacense Nairo Quintana participó en las tres clásicas de la región valenciana. (Foto © Movistar Team)
Ruta

El AlUla Tour marca el ansiado debut de Fernando Gaviria con el Caja Rural-Seguros RGA

Publicado

Hace 3 horas

el

26 enero, 2026

Por

La nómina del Caja Rural-Seguros RGA para el AlUla Tour 2026. (Foto © Caja Rural-Seguros RGA)
Ruta

“Desde que dieron la partida se hizo la fuga, la idea era aguantar”: Angie Mariana Londoño tras subirse al podio en el GP El Salvador

Publicado

Hace 5 horas

el

26 enero, 2026

Por

La carmelitana Angie Mariana Londoño, en el podio del Grand Prix El Salvador. (Foto © FCC)
