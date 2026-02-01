Challenge de Mallorca 2026: así quedaron los latinoamericanos en la última carrera

La edición 23 del Trofeo Palma, que contó con la participación de siete pedalistas latinoamericanos, vivió la última prueba de la Challenge de Mallorca que se disputó entre Marratxí y Palma con 158,3 kilómetros de recorrido.

El mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH) terminó como el mejor latinoamericano, en el puesto 11° con el mismo tiempo del ganador, el belga Arne Marit (Red Bull – BORA – hansgrohe).

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación final de los 4 mexicanos, un venezolano, un uruguayo y un colombiano que participaron en el Trofeo Palma 2026.

Trofeo Palma 2026 – Clasificación Final de los Latinoamericanos