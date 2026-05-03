Ruta
César Guavita se consagró campeón de la Vuelta a Bantrab y sucedió a Wilson Peña; José Misael Urián ganó la etapa final
Terminaron las emociones de la Vuelta Bantrab 2026 con otro título colombiano, el tercero en cinco ediciones. La victoria final le correspondió a César Guavita, quien sucedió a su compatriota Wilson Peña en el palmarés de la carrera guatemalteca, que también fue ganada por el boyacense Heiner Parra en 2022.
El pedalista capitalino de demostró ser el pedalista más completo a lo largo de las cinco exigentes etapas que se vivieron en territorio chapín. El escarabajo del equipo ecuatoriano Best PC se subió a lo más alto del podio acompañado de sus coterráneos Yesid Pira (Hino-One-La red-Suzuki) 2° y Wilson Peña (Team Sistecrédito).
Ya para la última etapa, el festín cafetero tampoco se hizo esperar con otro triunfo de José Misael Urián (Team Sistecredito), quien se quedó con la victoria, tras recorrer 100 kilómetros en la capital de Guatemala.
En los cinco días de competencia, los colombianos hicieron moñona y celebraron en cinco oportunidades con Kevin Castillo (Orgullo Paisa) y José Misael Urián (Team Sistecredito) en dos ocasiones, además de César Guavita (Team Best PC) con una etapa.
Vuelta Bantrab (2.2)
Resultados Etapa 5 | Circuito – Bantrab Reforma (100 km)
|1
|José Misael Urian
|Team Sistecrédito
|2:08:56
|2
|Fabricio Martínez
|Arenas Tlax-Mex
|m.t.
|3
|Aidan Sebel
|Momentum Racing – GCS – Quici
|m.t.
|4
|Julian Alarcón
|Pío Rico Cycling Team
|m.t.
|5
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:31
|6
|Wilson Haro
|4WD Rent a Car – Facatativa
|0:31
|7
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:31
|8
|Jackson Sandau
|Momentum Racing – GCS – Quici
|0:31
|9
|Alex Julajuj
|Castelli Deluxe RedHook
|0:31
|10
|César Guavita
|Team Best PC
|0:31
Clasificación General Final
|1
|César Guavita
|Team Best PC
|15:05:28
|2
|Yesid Pira
|Hino One La Red Suzuki
|0:05
|3
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:08
|4
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:11
|5
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|0:14
|6
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|0:22
|7
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|0:29
|8
|Kevin Navas
|Team Best PC
|0:36
|9
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Sistecrédito
|0:42
Ruta
Con un póquer de victorias Tadej Pogacar redondea su dominio en el Tour de Romandía
¡Inagotable! Para redondear su espectacular actuación en el Tour de Romandía, Tadej Pogacar ganó la jornada final de 178,2 kilómetros entre Lucens y Leysin y se llevó el título en la 79ª edición de la carrera helvética con honores tras sumar cuatro victorias de etapa.
El jefe de filas del UAE, que se puso líder tras conseguir la victoria en la primera etapa en línea, ganó la última jornada para terminar en lo más alto del podio, en el que estuvo acompañado por el alemán Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el francés Lenny Martínez (Bahrain – Victorious).
En cuanto a los colombianos, el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) terminó en un meritorio puesto 11°, Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó en la casilla 21°, mientras que Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se clasificó 40° a más de 26 minutos de Pogacar.
A sus 27 años, el cuatro veces campeón del Tour de Francia y ganador de trece ‘monumentos’, Tadej Pogačar, ha sumado el Tour de Romandía a su larga lista de victorias en pruebas del primer nivel mundial, sin duda, un póquer para el recuerdo del campeón del mundo en esta carrera del calendario UCI.
Tour de Romandie (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Lucens – Leysin (178,2 km)
|1
|Tadej Pogačar
|UAE Team Emirates – XRG
|4:18:52
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:03
|3
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:07
|4
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:11
|5
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|6
|Lenny Martinez
|Bahrain – Victorious
|,,
|7
|Albert Philipsen
|Lidl – Trek
|0:14
|8
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:17
|9
|Luke Tuckwell
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|10
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|,,
|11
|Pablo Castrillo
|Movistar Team
|0:19
|12
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|0:28
|16
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:55
|27
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|2:00
|41
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:40
Clasificación General Final
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|20:05:42
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:42
|3
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|2:44
|4
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|2:51
|5
|Luke Plapp
|Team Jayco-AlUla
|3:15
|6
|Luke Tuckwell
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:16
|7
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|3:18
|8
|Albert Philipsen
|Lidl-Trek
|3:20
|9
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|3:24
|10
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|3:32
|11
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|4:12
|21
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|10:19
|40
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|26:20
Ruta
Iván Ramiro Sosa sube al segundo cajón del podio en el Tour de Turquía con Sebastián Berwick de campeón
El pedalista cundinamarqués Iván Ramiro Sosa cumplió una destacada actuación en el Tour de Turquía 2026, terminando en el 2° puesto. El escarabajo conquistó su primer podio en Europa con el equipo español Kern Pharma.
El título quedó en manos del oceánico Sebastián Berwick (Caja Rural-Seguros RGA), quien se consagró campeón de la edición 61 de la ronda turca y de paso convirtió en el primer australiano en ganar la carrera otomana. El podio lo completó el belga Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali).
En cuanto al otro colombiano en competencia, el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA), quien hizo dos top 10, terminó en la casilla 106° a más de una hora del campeón.
En lo referente a la última etapa, la victoria quedó en manos del belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise), quien alcanzó su tercera victoria en la prueba turca, todas conseguidas al sprint.
Presidential Cycling Tour of Türkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 8 | Ankara – Ankara (105,2 km)
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|2:11:35
|2
|Jelle Vermoote
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|3
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|4
|Nicolas Breuillard
|Team TotalEnergies
|m.t.
|5
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Stefano Oldani
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|8
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|9
|Dario Belletta
|Team Polti VisitMalta
|+ 00
|10
|Gabriele Raccagni
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|35
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|131
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|3:39
Clasificación General Final
|1
|Sebastián Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|26:34:19
|2
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:05
|3
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:59
|4
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|1:05
|5
|Nicolas Breuillard
|TotalEnergies
|1:14
|6
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|1:20
|7
|Mikel Bizkarra
|Euskaltel – Euskadi
|1:47
|8
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:53
|9
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|2:17
|10
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:37
|106
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:05:01
Ruta
Noemi Rüegg gana en el inicio de la Vuelta a España Femenina; Paula Patiño la suramericana más destacada
En un final lleno de emociones, Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) ganó la primera etapa de la Vuelta España Femenina 2026, luego de recorrer 113,9 kilómetros entre Marín y Salvaterra de Miño.
La pedalista suiza fue la más fuerte en la definición, por delante de la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) y de la alemana Franziska Koch (FDJ United – SUEZ), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a las dos colombianas en competencia, Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) ingresó en el puesto 38° con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) se reportó en la casilla 110° a más de 15 minutos de Rüegg.
La ronda española para mujeres continuará este lunes con la disputa de la segunda etapa, una jornada ondulada de 109,8 kilómetros, que conectará a los municipios de Lobios con San Cibrao das Viñas, en Galicia.
Vuelta España Femenina by Carrefour.es (2.WWT)
Resultados Etapa 1 | Marín – Salvaterra de Miño (113,9 km)
|1
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|2:53:50
|2
|Lotte Kopecky
|Team SD Worx – Protime
|m.t.
|3
|Franziska Koch
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|4
|Niewiadoma Kasia
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|5
|Squiban Maeva
|UAE Team ADQ
|m.t.
|6
|Swinkels Karlijn
|UAE Team ADQ
|m.t.
|7
|Vos Marianne
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|8
|Trinca Colonel Monica
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|9
|Ferrand-Prévot Pauline
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|10
|Adegeest Loes
|Lidl – Trek
|m.t.
|11
|van der Breggen Anna
|Team SD Worx – Protime
|m.t.
|12
|Berthet Juliette
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|13
|Blasi Paula
|UAE Team ADQ
|m.t.
|38
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|m.t.
|110
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|15:36