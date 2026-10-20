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César Guavita liderará al Best PC en la sexagésima quinta edición de la Vuelta a Guatemala

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El bogotano César Guavita, listo pelear por la Vuelta a Guatemala 2026. (Foto © Best PC)
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Clásico RCN Sistecrédito 2026: Camilo Ardila gana la cuarta etapa en Sevilla y es el nuevo líder

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El tolimense Camilo Ardila ganó la cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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El Decathlon CMA CGM se refuerza a lo grande para 2027 con tres fichajes de lujo

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Pavel Sivakov, Ben O'Connor y Laurens De Plus los fichajes del Decathlon CMA CGM Team para la temporada 2027. (Foto © Decathlon CMA CGM Team)
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El Team Nativos confecciona una nómina competitiva para su proyecto deportivo de 2027

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El Team Nativos se destacó en la Vuelta a Mérida 2026. (Foto © Team Nativos)
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