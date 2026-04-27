Ruta
¡Cero y van dos! Tom Crabbe vuelve a ganar en el Tour de Turquía con César Macias 3° y Fernando Gaviria 12°
En otro final para velocistas, Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) continuó con su racha ganadora y salió victorioso en la segunda etapa del Tour de Turquía 2026 al imponerse en el embalaje, tras recorrer 152,8 kilómetros entre Aydın y Marmaris.
El corredor belga, que alcanzó se segundo triunfo en la carrera, superó esta vez en el sprint a su compatriota Sente Sentjens (Alpecin-Premier Tech) y al mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, los tres se reportaron en el lote con el mismo tiempo del ganador, siendo el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) el mejor de los nuestros, en el puesto 12°.
Con relación a la clasificación general, el belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) amplió las diferencias con todos sus rivales gracias a las bonificaciones de tiempo otorgadas en la llegada.
La ronda turca vivirá este martes la tercera etapa, de las ocho pactadas, una jornada montañosa de 132,7 kilómetros entre Marmaris y Kıran, que incluye dos puertos categorizados y un final en alto de 9 km al 9,7 por ciento de desnivel.
Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Aydın – Marmaris (152,8 km)
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|3:35:32
|2
|Sente Sentjens
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|3
|César Macias
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|4
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|6
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|m.t.
|7
|Lorenzo Conforti
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|Stefano Oldani
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|9
|Jelle Vermoote
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|10
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|11
|Mewael Girmay
|Istanbul Team
|m.t.
|12
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|13
|Tommaso Nencini
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|35
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|99
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|6:59:09
|2
|Sente Sentjens
|Alpecin-Premier Tech
|0:14
|3
|Davide Persico
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:16
|4
|César Macías
|Burgos Burpellet BH
|,,
|5
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:20
|6
|Stanisław Aniołkowski
|Cofidis
|0:20
|7
|Stefano Oldani
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:20
|8
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|0:20
|9
|Scott McGill
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:20
|10
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|0:20
|29
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|0:20
|97
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:20
Ruta
Tour de Romandía: tres escarabajos afrontarán el último examen antes del Giro de Italia
Tres pedalistas colombianos serán de la partida este martes en la 79ª edición del Tour de Romandía en Suiza, prueba que servirá como último examen antes del Giro de Italia 2026, con la disputa de un prólogo y cinco etapas montañosas.
La lista de los nacionales la conforman el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team), inscrito a última hora, el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) y el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Colombia tiene gratos recuerdos de esta prestigiosa carrera suiza, con tres podios, dos títulos con Santiago Botero (2005) y Nairo Quintana (2016), mientras que Egan Bernal fue segundo en 2018.
La ronda helvética tendrá seis jornadas, la primera en modo prólogo en la ciudad de Villars-sur-Glâne. La edición de este año contará con un recorrido de 851,3 kilómetros con un desnivel acumulado de más de 14.000 metros.
La superestrella eslovena Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) llega como gran favorito a su debut en una carrera que en el pasado ganó su compatriota Primoz Roglic (2018, 2019), que también estará en la línea de salida.
Tres colombianos, en el podio del Tour de Romandía
Santiago Botero en 2005 y Nairo Quintana en 2016, escribieron su nombre en el libro de grandes campeones de esta prueba en la que Colombia cuenta con notables antecedentes y prestigio, propios de un país potencia, que subió por última ocasión al segundo escalón del podio en 2018.
Recorrido Tour de Romandía
28 de abril | Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne *Prólogo (3,2 km)
29 de abril | Martigny – Martigny (171,2 km)
30 de abril | Rue – Vucherens (173,1 km)
1 de mayo | Orbe – Orbe (176,6 km)
2 de mayo | Broc – Charmey (149,6 km)
3 de mayo | Lucens – Leysin (178,2 km)
Ruta
Sebastián Gómez y Sara Arias, nuevos campeones nacionales prejuveniles de ruta
Se disputó la última jornada de la ruta en los Campeonatos Nacionales para las categorías menores con las pruebas de fondo. Un recorrido de 64,5 kilómetros definió a los nuevos campeones prejuveniles: la bogotana Sara Arias y el boyacense Sebastián Gómez.
Las primeras en salir a escena fueron las damas. Sara Arias, de Bogotá, se colgó la medalla de oro. El podio lo completaron Sofía Alfonso (Caldas) y Lousiana Valencia (Valle).
Después les llegó el turno a los varones, en donde Sebastián Gómez (Boyacá), que había logrado la medalla de plata en la contrarreloj individual, se quedó con la presea dorada. Darwin Pantoja (Nariño) se quedó con la plata y Edwar Ramírez (Cundinamarca) se llevó el bronce.
Gómez fue una de las grandes figuras del Campeonato Nacional en la categoría prejuvenil, tras sumar para su delegación tres oros en las pruebas de pista, y un oro y una plata en las pruebas de ruta.
Podio Ruta Damas Prejuvenil (64,5 km)
🏆 Sara Arias (Bogotá) 2:00:12
🥈 Sofía Alfonso (Caldas) 2:00:33 (+21 seg.)
🥉 Lousiana Valencia (Valle) 2:00:51 (+39 seg.)
Podio Ruta Varones Prejuvenil (64,5 km)
🏆 Sebastián Gómez (Boyacá) 1:42:12
🥈 Darwin Pantoja (Nariño) m.t.
🥉 Edwar Ramírez (Cundinamarca) m.t.
Ruta
Ciclo-Retro: los ocho podios colombianos en la Vuelta a Asturias con cuatro títulos
La Vuelta a Asturias, que se disputa desde el año 1925 y es una de las carreras más antiguas del ciclismo español, cuenta con buenas actuaciones de los escarabajos en las últimas ediciones.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los colombianos y los cuatro títulos en la prestigiosa ronda asturiana conocida actualmente como la Vuelta a Asturias ‘Julio Álvarez Mendo‘.
2026 🥇NAIRO QUINTANA (MOVISTAR TEAM) Y 🥉DIEGO PESCADOR (MOVISTAR TEAM)
2022 🥇 IVÁN RAMIRO SOSA (MOVISTAR TEAM)
2021 🥇 NAIRO QUINTANA (ARKÉA SAMSIC)
2017 🥇 NAIRO QUINTANA (MOVISTAR)
2010 🥈 FABIO DUARTE (CAFÉ DE COLOMBIA -COLOMBIA ES PASIÓN)
2004 🥈 FÉLIX CÁRDENAS (CAFÉS BAQUE)
2003 🥉 HERNÁN BUENAHORA (05 ORBITEL)