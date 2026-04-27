¡Cero y van dos! Tom Crabbe vuelve a ganar en el Tour de Turquía con César Macias 3° y Fernando Gaviria 12°

En otro final para velocistas, Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) continuó con su racha ganadora y salió victorioso en la segunda etapa del Tour de Turquía 2026 al imponerse en el embalaje, tras recorrer 152,8 kilómetros entre Aydın y Marmaris.

El corredor belga, que alcanzó se segundo triunfo en la carrera, superó esta vez en el sprint a su compatriota Sente Sentjens (Alpecin-Premier Tech) y al mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos, los tres se reportaron en el lote con el mismo tiempo del ganador, siendo el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) el mejor de los nuestros, en el puesto 12°.

Con relación a la clasificación general, el belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) amplió las diferencias con todos sus rivales gracias a las bonificaciones de tiempo otorgadas en la llegada.

La ronda turca vivirá este martes la tercera etapa, de las ocho pactadas, una jornada montañosa de 132,7 kilómetros entre Marmaris y Kıran, que incluye dos puertos categorizados y un final en alto de 9 km al 9,7 por ciento de desnivel.

Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Aydın – Marmaris (152,8 km)

1 Tom Crabbe Team Flanders-Baloise 3:35:32 2 Sente Sentjens Alpecin-Premier Tech m.t. 3 César Macias Burgos Burpellet BH m.t. 4 Davide Ballerini XDS Astana Team m.t. 5 Stanislaw Aniolkowski Cofidis m.t. 6 Dominik Neuman ATT Investments m.t. 7 Lorenzo Conforti Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 8 Stefano Oldani Caja Rural-Seguros RGA m.t. 9 Jelle Vermoote Tarteletto-Isorex m.t. 10 Marc Brustenga Equipo Kern Pharma m.t. 11 Mewael Girmay Istanbul Team m.t. 12 Fernando Gaviria Caja Rural-Seguros RGA m.t. 13 Tommaso Nencini Solution Tech-NIPPO-Rali m.t. 35 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL m.t. 99 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma m.t.



Tom Crabbe, líder del Tour de Turquía 2026. (Foto © Tour of Türkiye)

Clasificación General Individual