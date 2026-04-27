Connect with us

Ruta

¡Cero y van dos! Tom Crabbe vuelve a ganar en el Tour de Turquía con César Macias 3° y Fernando Gaviria 12°

Publicado

Hace 44 mins

el

El belga Tom Crabbe también ganó la segunda etapa del Tour de Turquía 2026. (Foto Burgos Burpellet BH © Sprint Cycling)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Tour de Romandía: tres escarabajos afrontarán el último examen antes del Giro de Italia

Publicado

Hace 14 mins

el

27 abril, 2026

Por

Nairo Quintana, campeón del Tour de Romandía
El boyacense Nairo Quintana regresa al Tour de Romandía, carrera de la que fue campeón en 2016. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Sebastián Gómez y Sara Arias, nuevos campeones nacionales prejuveniles de ruta

Publicado

Hace 5 horas

el

27 abril, 2026

Por

El boyacense Sebastián Gómez y la bogotana Sara Arias, en el podio como campeones nacionales prejuveniles de ruta. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: los ocho podios colombianos en la Vuelta a Asturias con cuatro títulos

Publicado

Hace 6 horas

el

27 abril, 2026

Por

Iván Ramiro Sosa, en lo más alto del podio de la Vuelta a Asturias 2022. (Foto Sprint Cycling Agency © Movistar Team)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.