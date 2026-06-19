¡Cero y van dos! Laurence Pithie vuelve a ganar en el Tour de Eslovenia y se afianza en el liderato

En el tercer final para velocistas, el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) continuó con su racha ganadora y salió victorioso en la tercera etapa del Tour de Eslovenia 2026 al imponerse al sprint, tras recorrer 133,5 kilómetros entre Maribor y Celje, cerca de la frontera austríaca.

El corredor oceánico, que completó se segundo triunfo en la carrera, superó en el sprint al español Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) y al italiano Stefano Oldani (Caja Rural – Seguros RGA), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) no consiguió llegar con los favoritos e ingresó en la casilla 45° a más de 5 minutos del ganador.

En lo referente a la clasificación general, el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) se afianzó en el liderato. Su escolta ahora es el español Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 20 segundos y el podio parcial lo completa el italiano Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious).

La ronda eslovena continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas que llevará a los pedalistas de Kranj hasta Kranjska Gora a lo largo de 184,7 kilómetros.

Tour de Eslovenia (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Maribor – Celje (133,5 km)

1 Laurence Pithie Red Bull-BORA-hansgrohe 3:27:20 2 Iván Cobo Equipo Kern Pharma m.t. 3 Stefano Oldani Caja Rural-Seguros RGA m.t. 4 Edoardo Zambanini Bahrain Victorious + 00 5 Xabier Berasategi Euskaltel-Euskadi m.t. 6 Ben Oliver Modern Adventure Pro Cycling m.t. 7 Hugo de la Calle Burgos Burpellet BH m.t. 8 Mats Wenzel Equipo Kern Pharma m.t. 9 Lorenzo Masciarelli MBH Bank Ballan Telecom Fort m.t. 10 Alessio Martinelli Bardiani-CSF 7 Saber m.t. 45 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 5:04

Clasificación General Individual