CeramicSpeed de la mano de Propartes ampliará su mercado en Colombia

La marca danesa especializada en rodamientos de alto rendimiento para ciclismo, Ceramic Speed, estuvo de visita en Colombia con Gabriel Firpo, quien dirige el desarrollo de la marca en Latinoamérica y Jonathan Small, el director global de ventas con base en Dinamarca.

Los ejecutivos hablaron con nuestro director Héctor Urrego Caballero de la operación comercial de la marca en el país a través de alianzas estratégicas con distribuidores mayoristas como Propartes para impulsar sus nuevos productos.

¿Por qué la visita de CeramicSpeed a Colombia?

Sabemos del legado que tiene Colombia en el ciclismo mundial, su rica historia por eso tiene mucha importancia para nosotros. La comunidad ciclística en Colombia es grande, una de las más grandes de Latinoamérica, somos conscientes que nos falta mucho para mejorar nuestra presencia, así que tenemos muchas cosas por hacer y para poder hacer inversiones estratégicas. Una de las principales razones por la que estamos acá es para presentar el último producto de la línea, el cual mejoramos en el aspecto de la durabilidad y es un enfoque que es muy relevante para Latinoamérica porque lo que estamos haciendo es mejorar la parte de la resistencia a la corrosión y es una tecnología que ya tenemos en todas nuestras líneas de mercado considerando que hay climas cálidos y húmedos.

¿Qué es lo que CeramicSpeed le ha aportado al ciclismo del mundo?

Un primer diferencial es que son productos hechos a mano, y además son hechos en nuestra fabrica en Dinamarca, significa que controlamos los procesos de la calidad y definimos que materiales y componentes van. El aporte va del lado de todo lo que es el rendimiento a nivel de la transmisión de bajar la fricción y hay otro aspecto del rendimiento que es la durabilidad y eso lo tomamos en cuenta a la hora de desarrollar el producto, que es ahí donde también nos enfocamos.

¿Dónde tiene la mejor receptividad el producto en el mercado global?

Dentro de los mercados el más maduro para nosotros es el europeo, gracias a la unificación de la Unión Europea, pero hay que destacar el mercado como el de Asia, donde si hemos visto un crecimiento muy fuerte, Europa y Norteamérica son mercados más maduros que nos dan un crecimiento más estable, pero tenemos Latinoamérica, que hoy día es el mercado que más rápido está creciendo porque estamos viendo que los ciclistas de alta gama están dispuestos a invertir en productos de calidad.

¿CeramicaSpeed ofrece componentes para toda clase de ciclistas o solo para profesionales?

Es para cualquier ciclista, siempre cuando sea un ciclista que le guste la buena calidad de la mano de la mejor durabilidad, del menor desgaste, entonces puede ser un ciclista de nivel profesional o de la élite, pero también un ciclista que dentro de sus propias posibilidades disfruta de una pedaleada donde sus componentes están rindiendo con buena durabilidad y con componentes de calidad.

¿En Colombia es posible qué CeramicSpeed amplié su mercado a través de Propartes?

Sí es totalmente posible, ya que el mercado en Latinoamérica está creciendo, el trabajo que nos queda por delante es poder contar esa historia de nuestros productos mejor hacia el ciclista colombiano y, además, es claro que hay productos como los rodamientos que recién lanzamos que tienen un precio mayor, entonces no todo el mundo va a poder acceder a ellos. Para el ciclista de todos los días, que por la razón que sea quiere productos con un costo menor, existen productos que dan un mayor rendimiento que mejoran su calidad de pedaleo y a buen precio.