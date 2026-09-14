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Empresas y Marcas

CeramicSpeed de la mano de Propartes ampliará su mercado en Colombia

Publicado

Hace 3 horas

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Jonathan Small, el director global de ventas de CeramicaSpeed, Gabriel Firpo, quien dirige el desarrollo de la marca en Latinoamérica y Juan Camilo Bueno, Director Comercial de Propartes. (Foto © RMC)
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