Catalina Soto gana el prólogo del Tour El Salvador con Lina Marcela Hernández 3°

En gran actuación, la pedalista chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) se impuso con autoridad en el prólogo de 2,7 kilómetros llevado a cabo en Centro Histórico de la capital salvadoreña, que abrió una nueva edición del Tour El Salvador.

La corredora austral firmó el triunfo con un tiempo de 3 minutos y 48 segundos, superando por escasos 4 segundos a la española Ainara Albert (Roland Le Dévoluy).



Catalina Soto, ganadora del prólogo en el Tour El Salvador 2026. (Foto © Ministerio de Obras Públicas)

En cuanto a las colombianas, la mejor fue Lina Marcela Hernández (Selección Colombia), quien completó el podio de la jornada al cronómetro entre las 95 pedalistas participantes.

La carrera salvadoreña para mujeres continuará este domingo con la disputa de la primera etapa en línea, un circuito urbano en la colonia Flor Blanca.

Tour El Salvador (2.1)

Resultados Prólogo | Palacio Nacional – Palacio Nacional (2,7 km)