Ruta
Cat Ferguson sale victoriosa en la segunda etapa de la Setmana Ciclista Valenciana y Demi Vollering sigue líder
En un final apura velocidad, Cat Ferguson (Movistar Team) ganó la segunda etapa de la Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana, disputada Vila-Real con 115,5 kilómetros de recorrido. La campeona europea Demi Vollering (FDJ – SUEZ) mantuvo el liderato.
La pedalista británica cruzó la línea de meta de primero por delante de las italianas Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) y Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team), 2° y 3°, respectivamente.
La única colombiana en competencia, la joven pedalista antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) entró en posiciones intermedias.
La carrera española continuarará este sábado con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 128 kilómetros entre Agost y La Nucía, que incluye con tres puertos categorizados.
Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Vila-Real – Vila-Real (115,5 km)
|1
|Cat Ferguson
|Movistar Team
|3:04:15
|2
|Letizia Paternoster
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|3
|Letizia Borghesi
|AG Insurance – Soudal Team
|m.t.
|4
|Lily Williams
|Human Powered Health
|m.t.
|5
|Amber Kraak
|FDJ United – SUEZ
|m.t.
|6
|Agnieszka Skalniak-Sójka
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|7
|Millie Couzens
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|8
|Eleonora Gasparrini
|UAE Team ADQ
|m.t.
|9
|Linda Riedmann
|Lotto Intermarché Ladies
|m.t.
|10
|Magdeleine Vallieres
|EF Education-Oatly
|m.t.
|DNS
|Ashleigh Moolman-Pasio
|AG Insurance – Soudal Team
|No Finalizó
Ruta
Arnaud Tendon da la sorpresa en el inicio del Tour de la Provence; Brandon Rivera llega con los favoritos a dos segundos
La primera etapa del Tour de la Provence 2026 quedó sopresivamente en manos de Arnaud Tendon (Van Rysel Roubaix). El suizo fue el más fuerte de la fuga y logró la victoria, luego de recorrer 163 kilómetros entre Marseille y Saint-Victoret.
El joven helvético, que sorprendió a todos su rivales, superó en el embalaje a su compañero de fuga, el italiano Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), quien entró 2° con el mismo tiempo del ganador. Tercero se reportó el estadounidense Luke Lamperti (EF Education – EasyPost).
Con relación al único colombiano en competencia, el zipaquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) ingresó con los favoriots en el pelotón, en el puesto 51°, a dos segundos del ganador.
La carrera francesa continuará este sábado con la segunda etapa, de la tres pactadas, una jornada súper montañosa de 174,9 kilómetros entre Forcalquier y Montagne de Lure, en un final en alto de primera categoría.
Tour de la Provence (2.1)
Resultados Etapa 1 | Marseille – Saint-Victoret (163 km)
|1
|Arnaud Tendon
|Van Rysel Roubaix
|4:01:53
|2
|Bais Mattia
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|3
|Lamperti Luke
|EF Education – EasyPost
|0:02
|4
|Turgis Anthony
|TotalEnergies
|0:02
|5
|Page Hugo
|Cofidis
|0:02
|6
|Germani Lorenzo
|Groupama – FDJ United
|0:02
|7
|Pedersen Rasmus Søjberg
|Decathlon CMA CGM Team
|0:02
|8
|Agnoletto Blake
|Groupama – FDJ United
|0:02
|9
|Loulergue Victor
|Groupama – FDJ United
|0:02
|10
|Konijn Alexander
|Nice Métropole Côte d’Azur
|0:02
|51
|Brandon Rivera *Colombia
|Ineos Grandiers
|0:02
Ruta
Vuelta a la Región de Murcia: el UAE hace la fiesta en la jornada inaugural con Marc Soler 1° y Julius Johansen 2°
En un final emocionante, Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) ganó la primera etapa de Vuelta a la Región de Murcia 2026 al imponerse desde un ataque lejano. El joven corredor mantuvo la calma sobre el final y logró su primera victoria del año.
El pedalista español se llevó el triunfo, tras recorrer 83,5 kilómetros entre Fortuna y Yecla. El danés Julius Johansen completó la fiesta del conjunto árabe entrando en la segunda posición y tercero llegó el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
En el Alto Virgen del Castillo (1,3 km al 7,4%), la subida más dura del día, Marc Soler se fue en solitario. Inmediatamente después atrás salto Thomas Pidcock, pero no fue suficiente para alcanzar a los puntero del UAE.
La carrera española finalizará este sábado con le segunda etapa y última etapa de 178,7 kilómetros entre Fortuna y Santomera, donde conoceremos al sucesor del suizo Fabio Christen, campeón del año pasado.
Vuelta a la Región de Murcia “Costa Cálida” (2.1)
Stage 1 | Fortuna – Yecla (83.5km)
|1
|Marc Soler
|UAE Team Emirates – XRG
|1:50:34
|2
|Julius Johansen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:19
|3
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:40
|4
|Héctor Álvarez
|Selección de España
|1:01
|5
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|6
|Pello Bilbao
|Bahrain – Victorious
|,,
|7
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|8
|Matej Mohorič
|Bahrain – Victorious
|,,
|9
|Matyáš Kopecký
|Unibet Rose Rockets
|,,
|10
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|1:15
Ruta
Juan Esteban Canchón, en la mira de los equipos World Tour; rumores de prensa lo vinculan con el Ineos Grenadiers
Una de las grandes promesas del ciclismo colombiano, Juan Esteban Canchón, viene sonando con fuerza en el mercado internacional. Desde hace algunos días circulan rumores sobre el interés que tendría el Ineos Grenadiers en contratar al joven cundinamarqués.
Aunque no hay confirmación oficial por parte del equipo inglés, se rumorea que Canchón, quien hace parte del conjunto italiano Ciclistica Trevilese, ascienda directamente al World Tour en 2028, según indicó el periodista Daniel Benson, quien aseguró que la escuadra británica se encuentra monitoreando al escarabajo de 16 años.
“El colombiano competirá en Italia esta temporada y ha atraído la atención de varios equipos de la máxima categoría. Sabemos que el INEOS le hace seguimiento al ciclista, pero el interés general se centra en que Canchón ascienda directamente al World Tour en 2028, saltándose así la categoría sub-23”, indicó el reconocido comunicador.
Canchón, que se proclamó campeón general de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2025 de manera categórica gracias a una presentación impecable durante las cuatro etapas, ha despertado el interés de varios elencos como el EF Education – EasyPost, el Red Bull – BORA – hansgrohe y el UAE Team Emirates – XRG, que siguen muy de cerca su rendimiento en las categorías juveniles.
El joven ciclista cajiqueño viene de ocupar el tercer lugar en la prueba contrarreloj junior de los más recientes Campeonatos Nacionales de Ciclismo, además de terminar décimo en la prueba de ruta, siendo el segundo más joven del top 10.