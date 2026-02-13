Cat Ferguson sale victoriosa en la segunda etapa de la Setmana Ciclista Valenciana y Demi Vollering sigue líder

En un final apura velocidad, Cat Ferguson (Movistar Team) ganó la segunda etapa de la Semana Ciclista Vuelta Femenina de la Comunidad Valenciana, disputada Vila-Real con 115,5 kilómetros de recorrido. La campeona europea Demi Vollering (FDJ – SUEZ) mantuvo el liderato.

La pedalista británica cruzó la línea de meta de primero por delante de las italianas Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) y Letizia Borghesi (AG Insurance – Soudal Team), 2° y 3°, respectivamente.

La única colombiana en competencia, la joven pedalista antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) entró en posiciones intermedias.

La carrera española continuarará este sábado con la tercera etapa, una jornada rompe-piernas de 128 kilómetros entre Agost y La Nucía, que incluye con tres puertos categorizados.

Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Vila-Real – Vila-Real (115,5 km)