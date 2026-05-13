Ruta
Cat Ferguson bicampeona de la Clásica Femenina de Navarra; Marina Espínola la suramericana más destacada
En un final lleno de emociones, la británica Cat Ferguson (Team Movistar) se impuso en la Clásica Femenina a Navarra 2026, luego de recorrer 133,4 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Pamplona. La pedalista inglesa revalidó el título obtenido el año pasado.
El podio de la carrera española, que no contó con participación colombiana, lo completaron la australiana Ruby Roseman-Gannon (Liv AlUla Jayco) y la irlandesa Fiona Mangan (Mayenne Monbana My Pie), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a las dos pedalistas suramericanas en competencia, la paraguaya Agua Marina Espínola (Team Abadie Magnan) se calsificó en el puesto 38° a más de 3 minutos de la ganadora, mientras que la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) no concluyó la prueba.
La próxima cita del ciclismo femenino, que reunirá a lo mejor del pelotón internacional, se realizará del 15 al 17 de mayo con la Itzulia Women, también en España. La competencia tendrá participación colombiana con Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) y Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi).
Resultados Navarra Women’s Elite Classic (1.Pro)
Pamplona – Pamplona (133,4 km)
|1
|Cat Ferguson
|Movistar Team
|3:37:23
|2
|Ruby Roseman-Gannon
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|3
|Fiona Mangan
|Mayenne Monbana My Pie
|m.t.
|5
|Nina Berton
|EF Education-Oatly
|m.t.
|6
|Pfeiffer Georgi
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|7
|Arianna Fidanza
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|m.t.
|8
|Katie Scott
|DAS – Hutchinson
|m.t.
|9
|Julia Borgström
|Hitec Products – Fluid Control
|m.t.
|10
|Sandra Alonso
|Selección de España
|m.t.
|38
|Agua Marina Espínola
|Team Abadie-Magnan
|3:42
Ruta
Giro de Italia 2026: así quedó la nueva general comandada por Afonso Eulálio con Egan Bernal 9°
Transcurrida la caótica quinta etapa del Giro de Italia 2026, la clasificación general sufrió cambios importantes, con el corredor luso Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) como nuevo dueño de la ‘maglia rosa’.
El pedalista portugués, de 24 años, se convirtió en el nuevo líder de la edición 109 de ronda italiana, tras protagonizar la escapada y sortear muy bien la difícil jornada. La estrella emergente del Bahrain – Victorious consiguió una gran ventaja sobre los favoritos que supera por 6 minutos.
Luego de cinco días de competencia de la ‘Corsa Rosa’, el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team) se mantuvo como el mejor colombiano, pero ahora en el 9° puesto a 6:16 del nuevo líder.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la nueva general y el Top 20 de la ‘Corsa Rosa’, la primera grande de la temporada, tras cinco etapas.
Top 20 de la Clasificación General Individual del Giro de Italia 2026
|1
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|21:27:43
|2
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|2:51
|3
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|3:34
|4
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|3:39
|5
|Kulset Johannes
|Uno-X Mobility
|5:17
|6
|Ciccone Giulio
|Lidl-Trek
|6:12
|7
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|6:16
|8
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|6:16
|9
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|6:16
|10
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|6:18
|11
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|6:18
|12
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|6:22
|13
|Enric Mas
|Movistar Team
|6:22
|14
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|6:22
|15
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|6:22
|16
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|6:22
|17
|Damiano Caruso
|Bahrain Victorious
|6:22
|18
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|6:22
|19
|Alexander Cepeda
|EF Education-EasyPost
|6:22
|20
|Ben O’Connor
|Team Jayco-AlUla
|6:22
Ruta
Tim Merlier se lleva la jornada inaugural del Tour de Hungría con Juan Sebastián Molano 2° y Fernando Gaviria 7°
Tras un final a pura velocidad, el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) se adjudicó la primera etapa de la edición 47 del Tour de Hungría, elaborada sobre 143,1 kilómetros entre las ciudades Gyula y Békéscsaba, en terreno totalmente llano.
El campeón europeo fue el más veloz en el embalaje por delante del sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y del alemán Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El otro colombiano en competencia, el velocista antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) ingresó en el 7° puesto con el mismo tiempo del ganador.
La fuga del día la animaron dos corredores del Lidl – Trek, los daneses Mathias Sunekær Norsgaard y Kristian Egholm, pero en la fase final el dúo fue cazado por el pelotón.
Luego de ser neutralizada la escapada, los equipos de los hombres rápidos tomaron el control del lote marcando el ritmo, al final el gran favorito, el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) no decepcionó y se quedó con el triunfo.
La ronda húngara vivirá su segunda etapa este jueves, otra jornada totalmente llana de 205 kilómetros entre las ciudades de Szarvas y Paks, donde los sprinters tendrán otra batalla.
Tour de Hungría (2.Pro)
Resultados Etapa1 | Gyula – Békéscsaba (143,1 km)
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|2:52:56
|2
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|3
|Phil Bauhaus
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|4
|Simone Buda
|Solme – Olmo – Arvedi
|m.t.
|5
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Nicolò Parisini
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|8
|Lorenzo De Longhi
|Campana Imballagi – Morbiato – Trentino
|m.t.
|9
|Tyler Stites
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|10
|Bálint Kárpáti
|Selección de Hungría
|,m.t.
Ruta
Giro de Italia 2026: épica victoria de Igor Arrieta en la caótica quinta etapa con Afonso Eulálio de nuevo líder
En un final inesperado y caótico, el español Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) le ganó el duelo a su compañero de fuga el portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) y se impuso en la quinta etapa del Giro de Italia 2026, una lluviosa jornada de 203 kilómetros disputada entre Praia a Mare y Potenza.
Arrieta, quien hizo la épica, se recuperó fenomenalmente de una caída y de un error en una curva en los últimos kilómetros y contra todo pronóstico se quedó la victoria. Tercero llegó el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) a 51 segundos de los dos punteros.
El mejor colombiano de la jornada fue el zipaquireño Egan Bernal (Netcompany Ineos) en el puesto 33°, quien entró con los favoritos a más de 7 minutos, mientras que el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en la casilla 52°, tras ser parte de la fuga del día.
En cuanto a la nueva clasificacipon general, esta sufrió un revolcón en los primeros puestos con Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) como nuevo dueño de la ‘Maglia Rosa’, mientras que Egan Bernal (Netcompany Ineos) bajó al 9° puesto, ahora 6:16 del nuevo líder.
La ronda italiana continuará este jueves con la disputa de la sexta etapa, una jornada llana de 141 kilómetros, que conectará a la localidad de Paestum con Naples.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Praia a Mare – Potenza (203 km)
|1
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|5:07:51
|2
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|0:02
|3
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|0:51
|4
|Lorenzo Milesi
|Movistar Team
|1:29
|5
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|1:30
|6
|Gianmarco Garofoli
|Soudal Quick-Step
|1:30
|7
|Koen Bouwman
|Team Jayco AlUla
|3:11
|8
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|3:13
|9
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|3:29
|10
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|4:42
|33
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|7:13
|52
|Einer Rubio
|Movistar Team
|17:06
Clasificación General Individual
|1
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|21:27:43
|2
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|2:51
|3
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|3:34
|4
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|3:39
|5
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|5:17
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|6:12
|7
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|6:16
|8
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|6:16
|9
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|6:16
|10
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|6:18
|11
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|6:18
|12
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|6:22
|13
|Enric Mas
|Movistar Team
|6:22
|14
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|6:22
|15
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|6:22
|46
|Einer Rubio
|Movistar Team
|16:15