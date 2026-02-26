Ruta
Casanare será la sede de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026
Tras la reunión sostenida en Yopal entre el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro; el director del Instituto para el Deporte y la Recreación de Casanare, Rubiel Vargas Pinto; y el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, se confirmó oficialmente a Casanare como sede de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026.
La carrera, una de las competencias más importantes del calendario nacional para la categoría sub-23, se disputará del 20 al 26 de julio de 2026, y tendrá como punto de partida la capital casanareña. Los recorridos oficiales serán anunciados próximamente, una vez se definan los aspectos técnicos y logísticos junto a las autoridades locales.
La elección de Casanare ratifica el compromiso del departamento con el deporte y el fortalecimiento del ciclismo colombiano, brindando un escenario ideal para el desarrollo de las nuevas figuras del pelotón nacional.
Así mismo, la realización del evento representará una importante dinámica económica para la región, impactando sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y turismo.
La Federación destaca la disposición y el trabajo articulado de la Gobernación e Indercas para garantizar una organización de alto nivel, a la altura de una competencia que históricamente ha sido vitrina de las futuras estrellas del ciclismo colombiano.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Ciclo-Retro: las diez victorias de etapa de los colombianos en la historia del Tour de Ruanda
En 18 ediciones del Tour de Ruanda, cuatro escarabajos han conseguido 10 triunfos de etapa. En 2019, Edwin Ávila fue el que abrió el camino victorioso, mientras que, el caldense Jhonatan ‘Pácora’ Restrepo es el ciclista colombiano con más triunfos de una fracción en la prestigiosa ronda africana.
Este palmarés se podría ampliar con el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy), quien participa de la presente edición con el Movistar Team Academy.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico revive las diez victorias que consiguieron los colombianos en la historia del Tour de Ruanda, la carrera más importante de África que hace parte del calendario UCI.
2019 – Edwin Ávila ganó la Etapa 4 Rubavu – Karongi (102,6)
2019 – Rodrigo Contreras ganó la Etapa 8 Kigali – Kigali (66,8)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (142 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 5 Rubavu-Musanze (84,7 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 6 Muzanze-Muhanga (127,3 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 CRI Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2021 – Brayán Sánchez ganó la Primera Etapa Kigali-Rwamagana (115,6 km)
2021 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2022 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Kigali-Rubavu (155,9 km)
2024 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (140,3 km)
Ruta
Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: definida la nómina de la Selección Colombia
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la nómina oficial de la Selección Colombia que representará al país en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, certamen que se disputará del 16 al 22 de marzo en Montería, Córdoba.
El evento continental reunirá a los mejores exponentes del ciclismo de América en las pruebas de contrarreloj individual (CRI) y ruta, en las categorías élite, Sub-23 y juvenil, tanto en damas como en varones.
Categoría Élite Masculina
Walter Vargas (Team Medellín) – CRI / Ruta
Rodrigo Contreras (NU Colombia) – CRI / Ruta
Álvaro José Hodeg (Team Medellín) – Ruta
Fernando Gaviria (Team Caja Rural) – Ruta
Nicolás David Gómez (GW Erco Sportfitness) – Ruta
Wilmar Paredes (Team Medellín) – Ruta
Categoría Sub-23 Masculina
Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Diego Quintero (Petrolike) – CRI / Ruta
William Colorado (NU Colombia) – Ruta
Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) – Ruta
Cristian Damián Vélez (Team Sistecrédito) – Ruta
Alejandro Peña (NU Colombia) – Ruta
Categoría Juvenil Masculina
José Manuel Posada (Antioquia) – CRI / Ruta
Emmanuel Restrepo (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa) – Ruta
Andrés Shaffit Talero (Threshold Team Milosafers) – Ruta
Óscar Iván Restrepo (Team General Sistem) – Ruta
Simón Loaiza (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Élite Femenina
Diana Carolina Peñuela Martínez (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Camila Andrea Valbuena Roa (Bogotá IDRD) – CRI / Ruta
Laura Daniela Rojas Capera (Team Sistecrédito) – Ruta
Juliana Londoño David (Team Picnic–PostNL) – Ruta
Jannie Milena Salcedo Zambrano (BMC Patobike) – Ruta
Luciana Osorio Betancur (Orgullo Paisa) – Ruta
Juvenil Femenina
Estefanía Castillo López (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Lineth Valentina García Arias (Liga de Cundinamarca) – CRI / Ruta
Salomé Vargas Alzate (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Ana María Cifuentes Gómez (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Alix Nicolle Sanabria Moreno (Ciclismo Capital LMC) – Ruta
Emelith Rodríguez Flórez (Liga de Antioquia) – Ruta
Adicionalmente, la convocatoria contempla un grupo de suplentes por categoría que estarán disponibles ante cualquier eventualidad. En la rama élite masculina fueron designados Brayan Stiven Sánchez (Team Medellín) y Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito); en Sub-23 masculino, Andrés Sebastián Umbarila (SHC Cycling Team); en juvenil masculino, Juan Esteban Canchón (Ciclística Trivigliese); en élite femenina, Diana Corrales (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) y Samara Bedoya (Team Sistecrédito); y en juvenil femenina, Valeria Vargas (Team Sistecrédito), completando así la estructura deportiva prevista por la Federación Colombiana de Ciclismo para el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 en Montería.
El equipo estará dirigido por el seleccionador nacional William David Vargas, con el respaldo de los mecánicos Óscar de Jesús Guiral, Juan Felipe Vallejo y Zimael Mejía Garcés, además del grupo de masajistas conformado por Daniel Rincón Mariño, José Danilo Suárez Cárdenas y María Camila Muñoz Neira.
Colombia afrontará este Campeonato Panamericano de Ruta con una nómina amplia y equilibrada, que combina experiencia internacional en la categoría élite con el talento emergente de las divisiones Sub-23 y juvenil, en un evento que además tendrá como sede territorio nacional, lo que representa un impulso adicional para el ciclismo colombiano ante su afición.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
“Estoy muy contento, ganar en Colombia es muy duro”: Brandon Vega tras imponerse en el inicio de la Vuelta al Tolima
Revalidando su categoría tras el gran inicio de año en la Vuelta al Táchira -siendo podio, ganador de etapa y campeón extranjero en Venezuela- el bogotano Brandon Vega se impuso en el prólogo de la Vuelta al Tolima 2026, siendo el único corredor que registró un tiempo por debajo de los cinco minutos en los cuatro kilómetros de recorrido.
“Estoy muy contento, ganar en Colombia es muy duro, enfrentarse a los corredores que hay es complejo. Hay que seguir trabajando la cabeza y seguir creyéndomela”, dijo Rojas, corredor del Team GW Erco Sporfitness.
El pedalista bogotano, fiel a sus condiciones, detuvo el cronómetro en 4’59”, superando por dos segundos a Walter Vargas (Team Medellín-EPM) y por 4 a Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quienes fueron segundo y tercero respectivamente en la jornada inicial de la ronda tolimense.
“Creo que la pista y la habilidad que tengo me dio para este resultado. Este año comprobé que puedo estar adelante, ganarle a especialistas es un orgullo y motivación para mí”, concluyó el ciclista capitalino.
*Con Información Prensa GW Erco Sporfitness