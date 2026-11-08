Carolina Velásquez hace historia en Chile y conquista el oro en la Copa Mundo de Triatlón

La triatleta antioqueña Carolina Velásquez escribió otra página dorada para el deporte colombiano tras proclamarse campeona de la World Triathlon Cup disputada en Iquique, Chile. Con una actuación memorable frente a varias de las principales figuras del circuito internacional, la deportista paisa demostró su excelente momento competitivo y le entregó al país un triunfo histórico en la élite mundial.

En una prueba exigente y definida por poco margen, Velásquez impuso sus condiciones en los metros decisivos para quedarse con el primer lugar. La colombiana cruzó la línea de meta deteniendo el cronómetro en un tiempo oficial de 55 minutos y 47 segundos, registro que resultó inalcanzable para sus rivales directas.

El podio de la competencia reflejó el altísimo nivel técnico de la jornada en territorio austral. La medalla de plata quedó en manos de la destacada triatleta estadounidense Taylor Knibb, mientras que el bronce fue para la española Marta Pintanel, tras una reñida disputa por los puestos de honor.

Con esta presea dorada, Carolina Velásquez ratificó su consolidación en el panorama internacional del triatlón y sumó puntos fundamentales en el ranking mundial. Este resultado no solo representa uno de los mayores hitos de su carrera deportiva, sino que también dejó claro su crecimiento.