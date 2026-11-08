Triathlon
Carolina Velásquez hace historia en Chile y conquista el oro en la Copa Mundo de Triatlón
La triatleta antioqueña Carolina Velásquez escribió otra página dorada para el deporte colombiano tras proclamarse campeona de la World Triathlon Cup disputada en Iquique, Chile. Con una actuación memorable frente a varias de las principales figuras del circuito internacional, la deportista paisa demostró su excelente momento competitivo y le entregó al país un triunfo histórico en la élite mundial.
En una prueba exigente y definida por poco margen, Velásquez impuso sus condiciones en los metros decisivos para quedarse con el primer lugar. La colombiana cruzó la línea de meta deteniendo el cronómetro en un tiempo oficial de 55 minutos y 47 segundos, registro que resultó inalcanzable para sus rivales directas.
El podio de la competencia reflejó el altísimo nivel técnico de la jornada en territorio austral. La medalla de plata quedó en manos de la destacada triatleta estadounidense Taylor Knibb, mientras que el bronce fue para la española Marta Pintanel, tras una reñida disputa por los puestos de honor.
Con esta presea dorada, Carolina Velásquez ratificó su consolidación en el panorama internacional del triatlón y sumó puntos fundamentales en el ranking mundial. Este resultado no solo representa uno de los mayores hitos de su carrera deportiva, sino que también dejó claro su crecimiento.
Triathlon
Juegos Suramericanos 2026: Carolina Velásquez oro en el triatlón ¡Un triunfo para la historia del deporte colombiano!
La triatleta antioqueña Carolina Velásquez hizo historia en Argentina al conquistar la presea dorada en la prueba individual femenina del triatlón de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y le dio al país su primera medalla de oro individual femenina en esta disciplina en 28 años.
Velásquez se lució en la Costanera Este, dentro de la ciudad de Santa Fe y dominó de principio a fin el exigente recorrido compuesto por 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo en ruta y 5 kilómetros de atletismo, registrando un tiempo total de 59 minutos y 50 segundos.
La deportista nacida en Marinilla hace 29 años, fue escoltada en el podio por la brasileña Djenyfer Arnold, quien arribó 2° a 30 segundos de la colombiana, y por la venezolana Rosa Martínez, quien se quedó con la medalla de bronce.
En la rama masculina, los chilenos Andree Buc y Mateo Mendoza lograron el primer y segundo lugar, tras un impecable desempeño de los australes que incluyó a Diego Moya en la quinta posición. El podio lo completó el argentino Tiago Muñoz.
Triathlon
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026: el equipo de relevo mixto de triatlón se coló en el podio
El equipo de triatlón colombiano ganó la medalla de bronce en la prueba de relevo mixto para cerrar de la mejor manera su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.
La selección nacional conformada por Carolina Velásquez, Carlos Quinchará, Valentina Álvarez y Brian Moya finalizó en la tercera posición con un tiempo de 1:07:42. La medalla de oro fue para México con 1.06:26, seguido por Cuba con 1.07:25.
El relevo azteca, que se quedó con la presea dorada, estuvo integrado por Rosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos. Con esta victoria, México se consolidó como la máxima potencia del triatlón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al finalizar la competencia con un balance de cinco medallas de oro y una de bronce.
Por su parte, Colombia cerró su participación en el triatlón de Santo Domingo 2026, en una disciplina que combinó resistencia y trabajo en equipo, y en la que previamente había logrado una medalla de plata en la prueba individual femenina con la triatleta Carolina Velásquez.
Triathlon
Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Carolina Velásquez se subió al podio en el triatlón
La triatleta Carolina Velásquez le entregó una nueva alegría a la delegación colombiana al conquistar la medalla de plata en la prueba individual femenina del triatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Velásquez completó una destacada actuación de principio a fin sobre el exigente recorrido compuesto por 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de atletismo, registrando un tiempo total de 1:59:39, apenas 39 segundos por detrás de la ganadora.
Los dos puestos restantes del podio lo ocuparon dos mexicanas: Ana María Torres, quien se quedó con el título centroamericano con un tiempo de 1:59:00 y Rosa María Tapia, que ocupó el tercer puesto con un registro de 2:00:08.
La colombiana se mantuvo siempre entre las líderes de la competencia. Tras salir del agua en el segundo lugar, conservó su posición durante el segmento de ciclismo y confirmó la medalla gracias a un sólido recorrido en la carrera a pie, en la que marcó 35:54, el segundo mejor tiempo entre todas las competidoras.
En la misma prueba, Valentina Álvarez también representó a Colombia y se mantenía en competencia hasta el segmento de ciclismo, pero no pudo finalizar la prueba.
En la competencia individual masculina, Carlos Quinchará fue el colombiano mejor ubicado al finalizar en la séptima posición, con un tiempo total de 1:49:15. Por su parte, Brian Moya ocupó la décima casilla con un registro de 1:49:41. La medalla de oro fue para el mexicano Aram Peñaflor, con 1:45:28; la plata quedó en manos de Matthew Wright, de Barbados, y el bronce fue para Tyler Smith, de Bermudas.
La sumatorio de los tiempos dio la clasificación por equipos. En la rama femenina, Colombia no logró registrar tiempo oficial debido al abandono de Valentina, mientras que en la masculina el equipo conformado por Carlos Quinchará y Brian Moya finalizó en la cuarta posición, con un tiempo acumulado de 3:38:56, quedando a poco más de seis minutos del campeón México.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano