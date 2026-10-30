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BMX

Carlos Ramírez lidera la Selección Colombia en el cierre de la Copa Mundo de BMX Racing

Publicado

Hace 2 horas

el

El medallista olímpico Carlos Ramírez, el principal referente de la selección colombiana de BMX en Sarasota 2026. (Foto © COC)
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Luis Rincón, Juan Camilo Caicedo y Sebastián Cuellar, en el podio del Campeonato Nacional de BMX Freestyle 2026. (Foto © IDRD)
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La vallecaucana Lizsurley Villegas se consagró campeona nacional de BMX Freestyle. (Foto © FCC)
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11 octubre, 2026

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Juan José Velásquez se destacó en la séptima válida de la Copa Mundo UCI de BMX Racing 2026. (Foto © UCI BMX Racing)
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