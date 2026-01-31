Connect with us

BMX

Carlos Oquendo, nuevo embajador del programa Escuela de Talentos

Publicado

Hace 3 horas

el

Oquendo le da otra alegría al BMX colombino con un bronce en la final
Carlos Oquendo, un histórico del BMX Colombiano se vincula al programa Escuela de Talentos. (Foto © RMC)
Temas relacionados:
Anuncio

BMX

La selección Valle de BMX Racing se alista para competir en las primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano

Publicado

Hace 4 días

el

27 enero, 2026

Por

La nómina de la Selección Valle de BMX Racing para la temporada 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo

BMX

La Liga de Ciclismo del Valle inició la temporada 2026 con las valoraciones médicas de sus deportistas

Publicado

Hace 1 semana

el

23 enero, 2026

Por

Profesionales de Indervalle evalúan a los deportistas de la Liga de Ciclismo del Valle. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
Seguir leyendo

BMX

La pista Antonio Roldán Betancur de Medellín vio coronar a nuevos los campeones del Baby BMX 2026

Publicado

Hace 2 semanas

el

18 enero, 2026

Por

Coronados los nuevos campeones del festival deportivo Baby BMX 2026. (Foto © BMX Antioquia)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.