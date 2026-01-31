BMX
Carlos Oquendo, nuevo embajador del programa Escuela de Talentos
Como parte de una estrategia para llegar a las regiones más apartadas del país y fortalecer el trabajo formativo con niños y jóvenes con proyección hacia el alto rendimiento, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, confirmó que 14 atletas se convertirán en embajadores de la entidad y acompañarán el programa Escuela de Talentos que se ejecuta a través del Comité Olímpico Colombiano.
La jefe de la Cartera se reunió de manera virtual con un histórico del BMX Colombiano, Carlos Oquendo, y otros referentes del deporte colombiano, una combinación que incluye medallistas olímpicos y panamericanos, así como grandes figuras del fútbol del país.
“Hoy podemos contarle al país que tendremos 14 embajadores: atletas que ya nos llenaron de orgullo con sus logros y que ahora asumen una nueva misión, quizás la más valiosa de todas: acompañar y fortalecer este programa, convirtiéndose en referentes vivos de disciplina, esfuerzo y sueños posibles”, afirmó. “Su experiencia, su ejemplo y su voz serán guía para procesos vitales en el desarrollo deportivo de nuestros niños, niñas y jóvenes, sembrando inspiración en cada territorio y construyendo, desde la base, el futuro del deporte nacional”, añadió.
La labor de los atletas estará enfocada en compartir vivencias, brindar charlas motivacionales y acompañar a las niñas, niños y jóvenes beneficiarios de Escuela de Talentos, fortaleciendo no solo sus habilidades deportivas, sino también su desarrollo personal, psicológico y social.
Con esta iniciativa, la ministra del Deporte cumple su compromiso con aquellos atletas que le han dado orgullo al país con cada una de sus presentaciones, al tiempo que los vincula de manera activa en la construcción del futuro del deporte colombiano. Su rol como embajadores permitirá fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y quienes ya han recorrido el camino del alto rendimiento, convirtiendo la experiencia en una herramienta pedagógica y motivacional
El programa Escuela de Talentos busca desarrollar niñas, niños y jóvenes con potencial deportivo, identificados en la etapa de formación y vinculadas a un proceso de preparación que se basa principalmente en el entrenamiento. El objetivo es descubrir y formar talentos para la práctica de diversas modalidades deportivas.
En estas escuelas, los participantes pueden acceder a beneficios como entrenamientos, seguimiento técnico, dotación de implementos deportivos, acompañamiento de los Centros de Ciencias del Deporte y participación en competencias deportivas.
*Con Información de Mindeporte
BMX
La selección Valle de BMX Racing se alista para competir en las primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano
La selección Valle de BMX Racing se prepara para afrontar las primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano, evento que se llevará a cabo en la pista William Jiménez de la ciudad de Cali, del 6 al 8 de febrero. Este evento no se desarrollaba en la capital del Valle del Cauca desde el año 2018, y regresa ahora con una selección rojiblanca fortalecida y con grandes expectativas de triunfo.
El técnico venezolano José Luis Primera, estratega del Valle del Cauca y quien además representó a su país como deportista en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, fue el encargado de dar a conocer la nómina de atletas que representarán al departamento en este importante certamen nacional.
La selección está conformada por los siguientes deportistas: Valery Thaliana Hernández, Guadalupe Palacios, Tomás Palmesano, Samuel Andrés Cristancho, Santiago Vivas Amaya, Alejandro Murillo, Jean Carlos Barbosa, Jean Pool Rengifo, Andrés Pérez Ospina, Joan Sebastián Erira, Nicolás Gómez, Santiago Uribe, José Martín Fuertes, Francesca Morera y Laura Ramírez.
Así mismo, integran el equipo los deportistas pertenecientes al programa Talento y Reserva de Indervalle: Steven Varela, Jhan Mondragón y Juan Esteban Escobar, quienes también estarán presentes con la selección en la válida nacional.
El profesor José Luis Primera manifestó que el grupo del Valle del Cauca es altamente experimentado, ya que cuenta con deportistas de talla mundial, lo que permite afrontar la competencia con grandes aspiraciones y confianza en obtener resultados destacados.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
BMX
La Liga de Ciclismo del Valle inició la temporada 2026 con las valoraciones médicas de sus deportistas
Inició a la temporada 2026 para la Liga de Ciclismo del Valle con un proceso de valoraciones médicas de sus deportistas, con el objetivo de garantizar un adecuado estado físico y de salud de cara a las competencias del nuevo año.
Las evaluaciones están a cargo de un equipo de profesionales del Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca (Indervalle), especializados en medicina deportiva, e incluyen valoraciones en las áreas de nutrición, psicología y fisioterapia.
En esta primera fase del año se ha dado prioridad a los deportistas de la modalidad BMX Racing, quienes tendrán la posibilidad de competir en el primer evento nacional de la temporada. En total, son 14 los atletas que hacen parte de la Selección Valle de esta modalidad, los cuales estarán en acción bajo las órdenes del profesor José Luis Primera.
La competencia se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero en la pista William Alexander Jiménez, durante el Campeonato Nacional de BMX, certamen que contará con la participación de más de 1.000 deportistas provenientes de todo el país.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
BMX
La pista Antonio Roldán Betancur de Medellín vio coronar a nuevos los campeones del Baby BMX 2026
Luego de dos jornadas cargadas de emoción, adrenalina y espíritu deportivo, el Baby BMX 2026 coronó a sus nuevos campeones en la pista Antonio Roldán Betancur de Medellín, siendo esta la primera competencia oficial para el bicicrós de nuestra región.
El certamen, que hizo parte del Festival de Festivales, organizado por la Corporación Los Paisitas y operado por la Corporación Donde Nacen los Campeones (BMX Antioquia), reunió a 222 deportistas de más de 30 clubes, quienes demostraron un alto nivel competitivo y confirmaron el excelente momento que vive el BMX antioqueño y nacional desde las categorías menores.
Durante dos días, niños y niñas de diferentes edades ofrecieron un gran espectáculo para ellos y para sus familias que no se perdieron ninguna mangas y que ronda a ronda iba aumentando las emociones, en un escenario que históricamente ha sido semillero de grandes figuras del bicicrós mundial. El público asistente pudo disfrutar de carreras vibrantes, marcadas por la técnica, la velocidad y el juego limpio, valores que hacen del Baby BMX un evento formativo de gran calidad.
Si bien el Festival celebra su décimo quinta versión, para el Baby BMX fue la séptima edición que, además, ratificó su importancia dentro del proceso deportivo de los jóvenes pilotos, muchos de los cuales sueñan con seguir los pasos de campeones mundiales surgidos de este mismo evento. La destacada organización, el acompañamiento de entrenadores y familias, y el compromiso de los clubes participantes fueron claves para el éxito del campeonato.
En total estuvieron en competencia 21 categorías que consagraron como campeones a los siguientes deportistas:
Damas novatas: Maria José Agudelo (7-8 años), Maria Celeste Henao (9-10 años) y Luciana Tejada (11-12 años)
Damas: Juanita Villa (6 años y menos), Antonia Ramírez (7-8 años), Elizabeth Díaz (9-10 años) e Isabella Henao (11-12 años)
Principiantes: Miguel Ángel Guzmán (6 años y menos), Martín Sánchez (7-8 años), Maximiliano Álvarez (9-10 años) y Samuel David Roa (11-12 años)
Novatos: Thiago Escobar (6 años y menos), Nicolás Restrepo (7-8 años), Jerónimo Sánchez (9-10 años) y Agustín Osorio (11-12)
Expertos: Martín Vásquez (7 años), Said Sierra (8 años), Jacob Vargas (9 años), Mateo Espejo (10 años), Tomás García (11 años) y Emiliano Barrientos (12 años).
Con la coronación de los campeones del Baby BMX 2026, Antioquia reafirma su papel protagónico en el desarrollo del bicicrós colombiano y deja sembrada la ilusión de una nueva generación de talentos que seguirá dando de qué hablar en escenarios departamentales, nacionales e internacionales.
*Con Información de BMX Antioquia