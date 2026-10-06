Cañasgordas celebra una década sobre dos ruedas y GW se suma a esta historia con una bicicleta custom

Este 11 de octubre, Cañasgordas será escenario de una nueva edición de la Bicitravesía, un recorrido de 70 kilómetros que reunirá a amantes del MTB para disfrutar de las montañas, los caminos y los paisajes del Occidente antioqueño.

La travesía, que este año celebra una década de historia, nació como una salida entre amigos y con el paso del tiempo se convirtió en un encuentro que reúne a ciclistas de diferentes niveles y que involucra a toda la comunidad. “Cañasgordas representa, ante todo, integración. La Bicitravesía ha logrado construir una fiesta alrededor de la bicicleta en la que caben todos: desde corredores de alto nivel competitivo hasta ese ciclista recreativo que monta los domingos simplemente porque disfruta pedalear”, afirma Gabriel Mazo, director general de la Bicitravesía Cañasgordas.

El recorrido de 70 kilómetros conectará Cañasgordas y Abriaquí, llevando a los participantes por caminos y veredas de una región que se ha convertido en uno de los escenarios para disfrutar del ciclomontañismo en Antioquia. Pero la experiencia va más allá del reto deportivo. Durante la travesía, las comunidades acompañan el recorrido, reciben a los ciclistas y hacen parte de una jornada que también dinamiza la actividad comercial y turística de la zona. “Hay familias que salen de sus casas simplemente para animar a los corredores; personas que ofrecen agua, que aplauden, que esperan la caravana y que sienten la Bicitravesía como algo propio”, destaca Mazo.

GW vuelve a pedalear junto a Cañasgordas

GW acompaña nuevamente la Bicitravesía como patrocinador oficial, fortaleciendo una relación que se ha construido durante varias ediciones y que encuentra en el MTB uno de los segmentos estratégicos para la marca. “Lo más importante que representa para nuestra marca el evento de la Travesía Cañasgordas es cómo las bicicletas de montaña y regiones como el Occidente de Antioquia tienen unos parajes espectaculares y convocan a gran cantidad de personas y aficionados a disfrutar del ciclomontañismo”, explica Jorge Villegas, director de Mercadeo de GW.

Como parte de la celebración de los diez años, GW creó una GW Shark de carbono personalizada, diseñada junto con los organizadores y con detalles inspirados en los colores y paisajes de la región. “Buscamos entregar desde GW no solo un producto, sino una historia a través de esa bicicleta que plasme esta década de Cañasgordas y que pueda ser un símbolo también en el futuro”, señala Villegas.

Para la organización, el verdadero premio de la travesía está en la experiencia que cada ciclista se lleva después de recorrer el territorio. “Queremos que cada persona se lleve un pedacito de Cañasgordas en el corazón”, concluye Mazo.

Este 11 de octubre, las montañas del Occidente antioqueño volverán a llenarse de bicicletas para celebrar diez años de una travesía que encontró en el MTB una forma de conectar deporte, naturaleza y comunidad.