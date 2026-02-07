Campeonatos Nacionales Sistecrédito 2026: William Colorado se consagra campeón Sub-23 de ruta

En un final emotivo, William Colorado (Nu Colombia) se coronó campeón de la ruta en la categoría sub-23 en el Campeonato Nacional Sistecrédito 2026, después de recorrer 124,5 kilómetros entre Sopó y Guasca.

El corredor risaraldense se impuso con suficiencia tras un certero ataque sobre los metros finales. Segundo entró Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) y tercero Cristián Vélez (Team Sistecrédito), quienes se subieron al podio y reclamaron la medalla de plata y bronce, respectivamente.



Jaider Muñoz, William Colorado y Cristián Vélez, en el podio de los sub-23. (Foto © RMC)

En la parte final aparecieron los ataques, el primero fue el boyacense Robert Plazas (Team Sistecredito) con un ataque lejano, pero su movimiento fue contrarrestado rápidamente por el grupo de favoritos y lo neutralizaron a menos de 20 kilómetros para el final.

Luego le llegó el turno a Juan Diego Quintero (Petrolike), quien se llevó a su rueda a Brandon Urrego (SHC Cycling Team), Miguel Ángel Marín (EF Education Aevolo), Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) y William Colorado (NU Colombia), que al final fue el movimiento ganador.

El risaraldense William Colorado sucedió en el palmarés de la prueba de ruta sub-23 a Samuel Flórez, vencedor el año pasado en Bucaramanga.



William Colorado, el nuevo campeón nacional Sub-23 de ruta. (Foto © RMC)

RESULTADOS