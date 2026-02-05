Campeonatos Nacionales Sistecrédito 2026: Jerónimo Calderón gana por un segundo la contrarreloj entre los sub-23

Gran rendimiento de Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito), que ganó de forma magistral la prueba contrarreloj de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026 en la categoría sub-23, disputada por las calles de Zipaquirá, sobre un recorrido de 44 kilómetros.

Calderón se proclamó campeón nacional de la ruta entre los menores de 23 años, al imponerse por un segundo en la difícil prueba por delante del vallecaucano Juan Diego Quintero (Petrolike), en una carrera que contó con la participación de más de 40 corredores.

El podio de la crono individual lo completó Andrés Umbarila (SHC Cycling Team), quien se colgó la medalla de bronce, con un tiempo de 51:56 a más de un minuto del ganador.

Los campeonatos nacionales de ruta Sistecrédito 2026 continuarán este viernes en la Pista del Autódromo Tocancipá con la disputa de la prueba de fondo para los de la categoría juvenil.

Podio CRI Varones Sub-23

🏆 Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) 50:52

🥈 Juan Diego Quintero (Petrolike) 50:53 (+0:01)

🥉 Andrés Umbarila (SHC Cycling Team) 51:56 (+1:04)

RESULTADOS