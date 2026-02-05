Noticias
Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026: en Zipaquirá se realizó el Congreso Técnico
En el municipio de Zipaquirá se llevó a cabo el Congreso Técnico del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026, un espacio que marca el inicio oficial del máximo evento del ciclismo colombiano, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, a través de Indeportes.
El campeonato, que se disputará hasta el 8 de febrero, reunirá a los mejores ciclistas del país en las categorías juvenil, sub-23 y élite, en las ramas femenina y masculina, y tendrá como escenario principal varios municipios del departamento.
Durante el Congreso Técnico, previo al inicio de las competencias, se socializó el reglamento oficial, las normas técnicas, la programación de cada jornada, así como los protocolos de seguridad que deberán cumplir todas las delegaciones, equipos y directivos participantes. Asimismo, se confirmaron los ciclistas inscritos en cada una de las categorías.
En la primera categoría UCI (WorldTeam), se contará con la participación de reconocidas escuadras internacionales como INEOS Grenadiers, XDS Astana Team, Red Bull–BORA–Hansgrohe y Bahrain Victorious.
En la categoría UCI ProTeam, estarán presentes ciclistas del Bardiani CSF– Faizanè, Equipo Kern Pharma, Team Polti VisitMalta, Solution Tech–Nippo–Rali, Modern Adventure Pro Cycling y Laboral Kutxa.
Por su parte, en la categoría UCI Continental competirán ciclistas NU Colombia, Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco SportFitness, EF Education–Aevolo, Pio Rico Cycling Team, China Anta–Mentech Continental Cycling Team, Hino One–La Red Suzuki, GI Group–Simoldes Holding y Team Petrolike, entre otros.
El campeonato también contará con una amplia representación de equipos de marca colombianas, entre los que se destacan Orgullo Paisa–Indeportes Antioquia, Avinal–Alcaldía El Carmen de Viboral, SHC Cycling Team, Team Polibikes Risaralda, Equipo Bogotá IDRD, Team Boyacá es para Vivirla, Chía Ciudad de la Luna, Gobernación de Putumayo–Bicicletas Strongman, Team Orígenes Coffee, Fundecom, Pedalea Cycling Team y Oro Express Just Cycling View Team, entre otros.
Además, participarán equipos extranjeros con presencia de ciclistas colombianos, como Ciclistica Trevigliese ASD, Team Pedale Pilonite, Watersley R+D Cycling Team, UC Monaco y CPS Professional Team.
Finalmente, el evento contará con la participación de 652 ciclistas de 25 ligas de ciclismo del país, 4 equipos world Tour (Ineos Grenadiers, XSD Astana Team, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Bahrain Victorious), 6 equipos Proteam,10 equipos Continental y 25 equipos de marca colombiana.
*Con Información Prensa Indeportes Cundinamarca
La Vuelta a Colombia 2009 tendrá salida y llegada en la ciudad de Bogotá
28.05.08/1:17 PM
"Estamos manejando tres fechas entre los meses de abril y junio y queremos tener la ideal para que la vuelta a Colombia Pilsen siga siendo el gran espectáculo deportivo de todos los colombianos" Puntualizó el señor Sangiovanni.
La Vuelta a Colombia Pilsen 2009, ya tiene sitios asegurados por los cuales transitará como son Bogotá, Cali, Medellín y Quimbaya que con anticipación fijaron su petición ante la Federación Colombiana de Ciclismo.
De otro lado, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, quien no pudo asistir a la clausura de la Vuelta en Cali, por los sucesos de la naturaleza registrados en Bogotá el fin de semana y quien quería personalmente anunciar a la capital del país como sede de apertura y cierre de la carrera, reiteró a la Federación su compromiso para el 2009.
Así mismo y luego del éxito alcanzado en la transmisión de televisión, el comisionado, Juan Andrés Carreño, definirá en los próximos meses los parámetros a seguir para la cobertura del año entrante que debe seguramente marcar el enlace definitivo de la televisión con el ciclismo. Aseveró Carlos Alberto Lenis, gerente de la Federación Colombiana de Ciclismo y director general de la Vuelta a Colombia Pilsen.
La Vuelta a Colombia que nació en 1951 se inició con el tramo entre Bogotá y Honda, ganado por el cundinamarqués, Efraín Forero y en el 2007, la 57° Vuelta, finalizo con la etapa contrareloj individual entre el norte y la Plaza de Bolívar con la victoria del antioqueño, Santiago Botero.
Vuelta a Colombia: Giovanni Báez entró en el hall de la fama del ciclismo colombiano
25.05.08/12:17 PM
El circuito tuvo el guión usual del paseo de la victoria despues de 14 espectaculares etapas con el lote del líder vigilando durante la mayor parte del trazado y numerosos intentos de fuga Giovanni Torres (Lotería de Boyacá), Víctor Niño (EBSA-Coordinadora), Everth Gutierrez (Blanco del Valle) y Edison Valero (Gobernación del Zulia) lo intentaron pero el UNE no quería dar lugar a sorpresas de ultimo minuto y controlaba todo intento de fuga.
En la novena vuelta se cumplía la ultima Meta Volante de la Vuelta a Colombia 2008 en la que se imponía Andres Ceballos (Blanco del Valle) y el pedalista venezolano Arthur García (Loteria del Táchira) se proclamaba rey de los velocistas del giro nacional con 58 puntos. Giovanni Torres (Lotería de Boyacá) se aprovechaba del envión e intentaba una fuga que apoyaban Wilmer Anacona (Bogotá) y Oscar Zuratá (Nariño-Santander-Alkosto).
El trío cruzaba al frente cuando se cumplía la decima vuelta y restaban solo 16 kílometros para el final de la Vuelta a Colombia pero el Colombia es Pasión-Coldeportes y la Lotería del Táchira tenian otros planes, capturaban a los punteros y pisaban el acelerador para irse buscando la etapa con Wilson Marentes y Arthur García.
El ultimo giro por las calles de la capital del Valle se mostraba dramático con una caída que involucraba al líder Giovanni Báez (UNE) que perdía casi una veintena de segundos con el grupo de punteros. El UNE rezagaba sus corredores para proteger al hombre de la camiseta roja que salía inerme del accidente y se iba a la meta a confirmar su triunfo.
Los ultimos metros que presentaban una pronunciada curva ocasionaban otra caída que evitaba el patriota Arthur García (Lotería del Táchira) para cerrar con broche de oro su título de las metas volantes y la segunda etapa para los dirigidos por Roberto “El Oso” Sánchez. Báez cruzaba la meta agitando los puños y obtenía el título de campeón de la Vuelta a Colombia 2008.
Hernán Buenahora (Lotería de Boyacá) descontaba 41 segundos para ubicarse en el segundo lugar de la general a 1:19. Mauricio Ortega (UNE) se mantenía en la tercera casilla para completar el podio de una nueva edición del legendario giro nacional que ya es parte del patrimonio historico de nuestro país.
ResultadosDESCARGUE LOS RESULTADOS COMPLETOS ACA:
Etapa
1. Arthur García (Lot. Tachira) 2:07:35
2. Andres Miguel Diaz (Colombia es Pasión-Coldeportes-Alpina)
3. Jhon Freddy García (UNE)
4. Oscar Sevilla (Rock & Racing)
5. Juan Alejandro García (GW-Shimano-EPM)
6. Camilo Gomez (EBSA-Coordinadora)
7. Victor Hugo Peña (Rock & Racing)
8. Daniel Abreu (Gobernación del Zulia)
9. Mauricio Ortega (UNE)
10. Miguel Niño (Boyacá es para Vivirla)
Clasificación General
1. Giovanni Báez (UNE) 50:26:36
2. Hernán Buenahora (Lotería de Boyacá) 1:19
3. Mauricio Ortega (UNE) 3:14
4. Alejandro Ramírez (GW-Shimano-EPM) 3:29
5. Diego Calderón (Blanco del Valle) 4:36
6. Víctor Niño (EBSA-Coordinadora) 5.24
7. Juan Diego Ramírez (GW-Shimano-EPM) 5.33
8. Iván Parra (Colombia es Pasión-Coldeportes-Alpina) 7:02
9. Oscar Sevilla (Rock & Racing) 7.45
10. Francisco Colorado (GW-Shimano-EPM) 8.27
Vuelta a Colombia: Cesar Salazar ganó de largo en Cali. Báez dio un paso más a la victoria
24.05.08/2:13 PM
Una larga etapa se disputó en la penúltima jornada del giro nacional por las carreteras del Norte del Valle hasta llegar a Cali. La etapa solo veia acción hasta el kilometro 42 cuando se presentaba una fuga integrada por 13 pedalistas, que no amenazaban la geenral por lo que el UNE les daba largas. La fuga era comandada por el norteamericano Tyler Hamilton (Rock & Racing)
Los escapados comenzaban a devorar kílometros y cruzaban la primera MV en La Paila con Jeferson Vargas (Alcadía de Paipa) adelante pero el lote se venía encima de los 13 corredores y echaba a pique la fuga. El lote marchaba compacto al paso por Bugalagrande y adelante de Andalucía, Victor Hugo Peña (Rock & Racing) intentaba una fuga en compañia de Jeferson Vargas de la alcadía de Paipa, pero el grupo estaba decidido a no dejar ir a nadie y la dupla era absorvida.
En Buga de nuevo se destaba una fuga cuando un grupo de ocho corredores saltaban del paquete entre los que se destacaba el ex-campeón Jose Castelblanco (Lotería de Boyacá). En Guacarí se unian cinco corredores más para conformar la fuga definitiva de 13 corredores que no obstante era amenazada por el UNE que aceleraba y se acercaba a los escapados.
La fuga definitiva de la carrera se formó a 30 kilómetros para la meta cuando saltaron del lote: Oscar Álvarez (UNE), Aldemar Herrera (Bogotá Positiva), Marvin Correa (Orgullo Santuariano), Diego Quintero (EBSA-Coordinadora), Wilson Marentes y Rafael Montiel (Colombia es Pasión-Coldeportes), Fabián Rincón y Mauricio Robayo (Postal Express), José Castelblanco (Lotería de Boyacá), Cesar Salazar (Lotería del Táchira), Emiro Mata (Iglesia Adventista), Elder Herrera (Blanco del Valle) y Carlos Ospina (GW-Shimano-EPM).
El grupo de fugados obtenía una renta de 3 minutos 18 segundo sobre el grupo donde el Orgullo Paisa ponía el paso a falta de 20 kilometros para la meta, pero a 10 kilómetros para la línea de sentencia la diferencia se iba a 2:01 y se terminaba la cancha para los que no integraban el grupo de escapados.
Los punteros ingresaban a la Sultana del Valle con una diferencia de 1:44 dispuestos a jugarse la etapa entre ellos. Aldemar Herrea era el primero en lanzarse al agua buscando la etapa de lejos pero se encontraba con Cesar Salazar y Oscar Álvarez que se jugaban todas sus fichas ante la peligrodidad de hombres como Carlos Ospina y Wilson Marentes que amenazaba con repetir victoria.
Salazar lograba su cometido y le daba la segunda etapa a los venezolanos dirigidos por Roberto Sánchez. El corredor nacido en Pereira era secundado por Oscar Alvarez y Rafael Montiel en la segunda y tercera posición respectivamente. Giovanni Baez (UNE) entraba con el lote principal con la camiseta roja que ya es imposible que pierda.
Resultados
DESCARGUE LOS RESULTADOS COMPLETOS ACA:
Etapa
1. Cesar Salazar (Lotería del Táchira) 3:54:44
2. Oscar Álvarez (UNE)
3. Rafael Montiel (Colombia es Pasión-Coldeportes-Alpina)
4. Carlos Ospina (GW-Shimano-EPM)
5. Mauricio Robayo (Postal Express)
6. José Castelblanco (Lotería de Boyacá)
7. Emiro Mata (Iglesia Adventista)
8. Elder Herrera (Blanco del Valle)
9. Fabián Rincón (Postal Express)
10. Diego Quintero (EBSA-Coordinadora)
Clasificación General
1. Giovanni Báez (UNE) 44.21.18
2. Hernán Buenahora (Lotería de Boyacá) a 2:00
3. Mauricio Ortega (UNE) a 3:14
4. Alejandro Ramírez (GW-Shimano-EPM) 3:29
5. Diego Calderón (Blanco del Valle) 4:36
6. Víctor Niño (EBSA-Coordinadora) 5.24
7. Juan Diego Ramírez (GW-Shimano-EPM) 5.33
8. Iván Parra (Colombia es Pasión-Coldeportes-Alpina) 7:02
9. Oscar Sevilla (Rock & Racing) 7.45
10. Francisco Colorado (GW-Shimano-EPM) 8.27
