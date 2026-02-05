Connect with us

Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026: en Zipaquirá se realizó el Congreso Técnico

Publicado

Hace 5 horas

el

Cundinamarca dio inicio a los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrèdito 2026 con la realización del Congreso Técnico. (Foto © Indeportes Cundinamarca)
Noticias

La Vuelta a Colombia 2009 tendrá salida y llegada en la ciudad de Bogotá

{mosimage}

28.05.08/1:17 PM 

“La 59° Vuelta a Colombia Pilsen 2009, ya esta en camino y para ello tenemos varias ciudades interesadas en acoger la caravana del próximo año, que esperamos sea superior a la que recientemente hemos terminado” anunció Ettore Sangiovanni Presidente de la Federación Colombiana de ciclismo. Bogotá será el lugar de partida y también de final de la Vuelta, que recorrerá como es tradicional gran parte de la geografía nacional, que mezclará el llano y la montaña y cuya fecha de realización se conocerá una vez la UCI publique el calendario ciclístico 2009.

Publicado

Hace 18 años

el

28 mayo, 2008

Por

Seguir leyendo

Noticias

Vuelta a Colombia: Giovanni Báez entró en el hall de la fama del ciclismo colombiano

{mosimage}

25.05.08/12:17 PM 

Giovanni Báez (UNE) reemplazó a Santiago Botero en el trono de la Vuelta a Colombia al termino de la ultima etapa de la 58a edición disputada con un circuito en la ciudad de Cali sobre 190 kílometros. El corredor boyacense de 27 años se puso la camiseta roja en la cronoescalada del pasado domingo 18 de Mayo entre Medellín y Santa Helena defendiendola a lo largo de las etapas reinas que atravezaron los puertos del Alto de Letras y el Alto de la Línea.El circuito fue ganado por el venezolano Arthur García (Lotería del Táchira) echandole el cerrojo a la decimocuarta jornada de la legendaria prueba.

Publicado

Hace 18 años

el

25 mayo, 2008

Por

Seguir leyendo

Noticias

Vuelta a Colombia: Cesar Salazar ganó de largo en Cali. Báez dio un paso más a la victoria

{mosimage}
 

24.05.08/2:13 PM 

Cesar Salazar (Lotería del Táchira) se impuso en la decimotercera etapa de la 58ª edición de la Vuelta a Colombia disputada entre Cartago, Obando, La Paila, Palmira y Cali sobre 190.4 kilómetros. Salazar atacó en el ultimo kílometro la fuga que integraba  junto a 12 corredores más y ganó de largo la penultima jornada del giro nacional seguido por Oscar Álvarez (UNE) y Rafael Montiel (Colombia es Pasión-Coldeportes-Alpina). Giovanni Baez (UNE) entró con el paquete principal y mantuvo la camsieta rojo a falta de solo una jornada que se convertirá en el paseo de la victoria para el joven corredor boyacense.

Publicado

Hace 18 años

el

24 mayo, 2008

Por

Seguir leyendo
