Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026: en Zipaquirá se realizó el Congreso Técnico

En el municipio de Zipaquirá se llevó a cabo el Congreso Técnico del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026, un espacio que marca el inicio oficial del máximo evento del ciclismo colombiano, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, a través de Indeportes.

El campeonato, que se disputará hasta el 8 de febrero, reunirá a los mejores ciclistas del país en las categorías juvenil, sub-23 y élite, en las ramas femenina y masculina, y tendrá como escenario principal varios municipios del departamento.

Durante el Congreso Técnico, previo al inicio de las competencias, se socializó el reglamento oficial, las normas técnicas, la programación de cada jornada, así como los protocolos de seguridad que deberán cumplir todas las delegaciones, equipos y directivos participantes. Asimismo, se confirmaron los ciclistas inscritos en cada una de las categorías.



Luz Marina Chuquen González y Rubén Darío Galeano. (Foto © Indeportes Cundinamarca)

En la primera categoría UCI (WorldTeam), se contará con la participación de reconocidas escuadras internacionales como INEOS Grenadiers, XDS Astana Team, Red Bull–BORA–Hansgrohe y Bahrain Victorious.

En la categoría UCI ProTeam, estarán presentes ciclistas del Bardiani CSF– Faizanè, Equipo Kern Pharma, Team Polti VisitMalta, Solution Tech–Nippo–Rali, Modern Adventure Pro Cycling y Laboral Kutxa.

Por su parte, en la categoría UCI Continental competirán ciclistas NU Colombia, Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco SportFitness, EF Education–Aevolo, Pio Rico Cycling Team, China Anta–Mentech Continental Cycling Team, Hino One–La Red Suzuki, GI Group–Simoldes Holding y Team Petrolike, entre otros.

El campeonato también contará con una amplia representación de equipos de marca colombianas, entre los que se destacan Orgullo Paisa–Indeportes Antioquia, Avinal–Alcaldía El Carmen de Viboral, SHC Cycling Team, Team Polibikes Risaralda, Equipo Bogotá IDRD, Team Boyacá es para Vivirla, Chía Ciudad de la Luna, Gobernación de Putumayo–Bicicletas Strongman, Team Orígenes Coffee, Fundecom, Pedalea Cycling Team y Oro Express Just Cycling View Team, entre otros.

Además, participarán equipos extranjeros con presencia de ciclistas colombianos, como Ciclistica Trevigliese ASD, Team Pedale Pilonite, Watersley R+D Cycling Team, UC Monaco y CPS Professional Team.

Finalmente, el evento contará con la participación de 652 ciclistas de 25 ligas de ciclismo del país, 4 equipos world Tour (Ineos Grenadiers, XSD Astana Team, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Bahrain Victorious), 6 equipos Proteam,10 equipos Continental y 25 equipos de marca colombiana.

*Con Información Prensa Indeportes Cundinamarca