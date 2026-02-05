Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026: Diana Peñuela tricampeona de la crono

¡Lo hizo de nuevo! Diana Carolina Peñuela ganó nuevamente la contrarreloj de los Campeonatos Nacionales en la categoría élite como lo hiciera los últimos dos años. La pedalista caldense se impuso en la contrarreloj individual de 26,1 kilómetros, que se llevó a cabo por las calles de Zipaquirá.

“Qué crono más dura, tenía muchos nervios, la verdad quedé sorprendida con el resultado. Todo esto se lo merece el Team Sistecrédito por todo el apoyo que nos da”, dijo Peñuela, tras ganar la crono.

La jefe de filas del Team Sistecredito firmó el triunfo con un tiempo de 32:54, superando en el podio a Camila Valbuena (Bogotá IDRD) por 7″ segundos y a su compañera de equipo Stefanía Sánchez por 43 segundos, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Los campeonatos nacionales de ruta Sistecrédito 2026 continuarán este viernes en la Pista del Autódromo Tocancipá con la disputa de la prueba de fondo para los de la categoría juvenil.

RESULTADOS