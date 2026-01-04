Campeonatos Nacionales de Ruta Cundinamarca 2026: Zipaquirá y el Autódromo de Tocancipá tendrán protagonismo

La Federación Colombiana de Ciclismo presentó el recorrido oficial de los Campeonatos Nacionales de Ruta Cundinamarca 2026, certamen que se disputará del 5 al 8 de febrero, y que reunirá a los mejores ciclistas del país en las categorías juveniles, sub-23 y élite, tanto en damas como en hombres.

La competencia iniciará el jueves 5 de febrero con las pruebas contrarreloj individual en el municipio de Zipaquirá, sobre recorridos técnicos y exigentes. Las damas juveniles afrontarán un trazado de 13,2 kilómetros, mientras que las damas sub-23, damas élite y hombres juveniles competirán sobre 26,1 kilómetros.

La jornada cerrará con la contrarreloj masculina sub-23 y élite, que se disputará sobre 44 kilómetros, incluyendo un segundo giro al circuito establecido.

El viernes 6 de febrero, la acción continuará con la primera jornada de pruebas de ruta en el Autódromo de Tocancipá, en un circuito cerrado de 2,7 kilómetros por vuelta. Las damas juveniles recorrerán 67,5 kilómetros (25 vueltas), mientras que las damas sub-23 y los hombres juveniles completarán 81 kilómetros (30 vueltas).

El sábado 7 de febrero, la ruta continuará con una exigente prueba de 124,5 kilómetros para hombres sub-23 y damas élite. El recorrido partirá desde el parque principal de Sopó y atravesará Tocancipá, Gachancipá, el cruce de Suesca, el Alto del Sisga, Chocontá y Villapinzón, finalizando en el parque de Guasca.

El campeonato culminará el domingo 8 de febrero con la prueba de ruta para los hombres élite, quienes enfrentarán un extenso recorrido de 209,9 kilómetros, con salida y llegada en el Mirador de las Salinas de Zipaquirá. El trazado incluye tramos urbanos, variantes, pasos por Neusa y Cogua, múltiples giros al circuito urbano y un cierre exigente en ascenso, consolidándose como uno de los recorridos más completos y selectivos del calendario nacional.

Con este recorrido, los Campeonatos Nacionales de Ruta Cundinamarca 2026 prometen un espectáculo deportivo de alto nivel, que pondrá a prueba la preparación, estrategia y fortaleza de los mejores ciclistas del país.

Recorrido Oficial Nacionales de Ruta Cundinamarca 2026

5 de febrero – CRI Damas Juveniles 13,2 kilómetros

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – El Tunal – Petromil – Cruce Nemocón – PRS 6 – Retorno Ladrillera – Las Pesebreras – Cruce Cogua – PRS 3 – Glorieta Calle 8 – PRS 2 – Aviso San Gabriel – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

5 de febrero – CRI 26,1 kilometros – Damas Sub-23 y Élites y Hombres Juveniles

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes Peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 9:00 a.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

5 de febrero – CRI 44 kilómetros – Hombres Sub-23 y Élites

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – retorno para segunda vuelta hasta cruce de Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua — PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá.

Hora de salida: 11:00 a.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

6 de febrero – Ruta 67,5 kilómetros – Damas Juveniles (25 vueltas) y Ruta 81 kilómetros Damas Sub-23 y Hombres Juveniles (30 vueltas).

Recorrido: Pista Autódromo Tocancipá cada vuelta 2.7 kilómetros.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Sitio de salida y llegada: Pista Autódromo Tocancipá

7 de febrero – Ruta 124,5 kilómetros – Hombres Sub-23 y Damas Élites

Recorrido: Sopo – Vía Central – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto Sisga – Chocontá – Villapinzón (pasando casas de madera) – retorno hacia Bogotá-Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Cruce Sesquilé – Guatavita – tres esquinas – Parque Carrera 4 Guasca.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Sitio de salida: Parque principal de Sopo

Sitio de llegada: Parque de Guasca 4 Agrario

8 de febrero – Ruta 209.9 kilómetros – Hombres Élites

Recorrido: Salinas Mirador – Calle 1 – Carrera 11 – Calle 4 – Glorieta variante – peaje Casablanca – Cruce Neusa – La plazuela – Los tanque – Cogua – Carrera 7 Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Avenida Industrial – Glorieta Ara – Glorieta – Calle 4 Variante (2 vueltas) – Regreso Calle 4 – Carrera 11- Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 – Calle 4 – Salida Vía Central de Pacho – Entrada – Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Calle 4 – Glorieta Ara – derecha – industrial – Carrera 15 – Calle 4 (13 vueltas) – Calle 4 – Carrera 11 – Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 Contravía calle 1 -Entrada Salinas hasta mirador- Zipaquirá.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Sitio de salida y llegada: Mirador Salinas – Zipaquirá

*Con Información de Fedeciclismo