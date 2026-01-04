Ruta
Campeonatos Nacionales de Ruta Cundinamarca 2026: Zipaquirá y el Autódromo de Tocancipá tendrán protagonismo
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó el recorrido oficial de los Campeonatos Nacionales de Ruta Cundinamarca 2026, certamen que se disputará del 5 al 8 de febrero, y que reunirá a los mejores ciclistas del país en las categorías juveniles, sub-23 y élite, tanto en damas como en hombres.
La competencia iniciará el jueves 5 de febrero con las pruebas contrarreloj individual en el municipio de Zipaquirá, sobre recorridos técnicos y exigentes. Las damas juveniles afrontarán un trazado de 13,2 kilómetros, mientras que las damas sub-23, damas élite y hombres juveniles competirán sobre 26,1 kilómetros.
La jornada cerrará con la contrarreloj masculina sub-23 y élite, que se disputará sobre 44 kilómetros, incluyendo un segundo giro al circuito establecido.
El viernes 6 de febrero, la acción continuará con la primera jornada de pruebas de ruta en el Autódromo de Tocancipá, en un circuito cerrado de 2,7 kilómetros por vuelta. Las damas juveniles recorrerán 67,5 kilómetros (25 vueltas), mientras que las damas sub-23 y los hombres juveniles completarán 81 kilómetros (30 vueltas).
El sábado 7 de febrero, la ruta continuará con una exigente prueba de 124,5 kilómetros para hombres sub-23 y damas élite. El recorrido partirá desde el parque principal de Sopó y atravesará Tocancipá, Gachancipá, el cruce de Suesca, el Alto del Sisga, Chocontá y Villapinzón, finalizando en el parque de Guasca.
El campeonato culminará el domingo 8 de febrero con la prueba de ruta para los hombres élite, quienes enfrentarán un extenso recorrido de 209,9 kilómetros, con salida y llegada en el Mirador de las Salinas de Zipaquirá. El trazado incluye tramos urbanos, variantes, pasos por Neusa y Cogua, múltiples giros al circuito urbano y un cierre exigente en ascenso, consolidándose como uno de los recorridos más completos y selectivos del calendario nacional.
Con este recorrido, los Campeonatos Nacionales de Ruta Cundinamarca 2026 prometen un espectáculo deportivo de alto nivel, que pondrá a prueba la preparación, estrategia y fortaleza de los mejores ciclistas del país.
Recorrido Oficial Nacionales de Ruta Cundinamarca 2026
5 de febrero – CRI Damas Juveniles 13,2 kilómetros
Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – El Tunal – Petromil – Cruce Nemocón – PRS 6 – Retorno Ladrillera – Las Pesebreras – Cruce Cogua – PRS 3 – Glorieta Calle 8 – PRS 2 – Aviso San Gabriel – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.
Hora de salida: 8:00 a.m.
Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá
Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá
5 de febrero – CRI 26,1 kilometros – Damas Sub-23 y Élites y Hombres Juveniles
Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes Peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.
Hora de salida: 9:00 a.m.
Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá
Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá
5 de febrero – CRI 44 kilómetros – Hombres Sub-23 y Élites
Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – retorno para segunda vuelta hasta cruce de Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua — PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá.
Hora de salida: 11:00 a.m.
Sitio de salida: Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá
Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá
6 de febrero – Ruta 67,5 kilómetros – Damas Juveniles (25 vueltas) y Ruta 81 kilómetros Damas Sub-23 y Hombres Juveniles (30 vueltas).
Recorrido: Pista Autódromo Tocancipá cada vuelta 2.7 kilómetros.
Hora de salida: 8:00 a.m.
Sitio de salida y llegada: Pista Autódromo Tocancipá
7 de febrero – Ruta 124,5 kilómetros – Hombres Sub-23 y Damas Élites
Recorrido: Sopo – Vía Central – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto Sisga – Chocontá – Villapinzón (pasando casas de madera) – retorno hacia Bogotá-Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Cruce Sesquilé – Guatavita – tres esquinas – Parque Carrera 4 Guasca.
Hora de salida: 8:00 a.m.
Sitio de salida: Parque principal de Sopo
Sitio de llegada: Parque de Guasca 4 Agrario
8 de febrero – Ruta 209.9 kilómetros – Hombres Élites
Recorrido: Salinas Mirador – Calle 1 – Carrera 11 – Calle 4 – Glorieta variante – peaje Casablanca – Cruce Neusa – La plazuela – Los tanque – Cogua – Carrera 7 Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Avenida Industrial – Glorieta Ara – Glorieta – Calle 4 Variante (2 vueltas) – Regreso Calle 4 – Carrera 11- Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 – Calle 4 – Salida Vía Central de Pacho – Entrada – Zipaquirá – Calle 8 – Carrera 15 – Calle 4 – Glorieta Ara – derecha – industrial – Carrera 15 – Calle 4 (13 vueltas) – Calle 4 – Carrera 11 – Calle 5 – Carrera 10 – Calle 3 – Carrera 6 Contravía calle 1 -Entrada Salinas hasta mirador- Zipaquirá.
Hora de salida: 8:00 a.m.
Sitio de salida y llegada: Mirador Salinas – Zipaquirá
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
El Petrolike se refuerza con el joven vallecaucano Juan Diego Quintero
El escuadrón mexicano Petrolike comenzó a revelar los refuerzos con los que encarará la temporada 2026. El primero de ellos es el bugueño Juan Diego Quintero, quien llega procedente del GW Erco Shimano.
“Hoy abrimos un nuevo capítulo y lo hacemos con mucha ilusión. Damos la bienvenida al ciclista sub-23 colombiano, quien desde hoy se une a la familia del Team Petrolike”, escribió el equipo manito en sus redes sociales, anunciando la contratación de Quintero.
El joven vallecaucano, que se formó en el Team Sistecrédito, fue 2° en la contrarreloj del Panamericano de Ruta disputado en Punta del Este, Uruguay, detrás del argentino Mateo Kalejmann y terminó 4° en la Vuelta de la Juventud 2025.
“Confiamos en tu talento, tu disciplina y tus ganas de crecer. Que este camino juntos esté lleno de aprendizaje, esfuerzo y grandes logros.¡Bienvenido a casa, Quintero! Vamos con todo”, agregó el equipo mexicano en Instagram.
Ruta
Santos Tour Down Under 2026: la primera carrera del World Tour del año tendrá en competencia a dos colombianos
Los organizadores del Tour Down Under anunciaron los participantes de la primera gran cita ciclista del año, en la que fueron confirmados dos colombianos: el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious).
Como es tradición en los últimos años, el calendario World Tour arrancará en 2026 en el continente oceánico, más exactamente en Australia, en la que el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) defenderá el título logrado el año pasado.
Para la edición número 26 de la prueba australiana esta confirmada la presencia de grandes figuras del pelotón internacional como Jay Vine, Adam Yates, Javier Romo, Jack Haig, Ben O’Connor y Matthew Brennan, entre otras estrellas.
La carrera oceánica, que tendrá seis etapas, se disputará desde el martes 20 de enero hasta el domingo 25 de enero y contará con la participación de los 18 equipos de la máxima categoría.
Listado de Preinscritos
Ruta
El Team Medellín-EPM confirmó la salida de cuatro pedalistas
El equipo continental Team Medellín-EPM anunció en las últimas horas la salida de cuatro pedalistas. Se trata de Julián Cardona, Yonatan Castro, Daniel Chavarría y Óscar Hernán Fernández, quienes no continuarán en la escuadra antioqueña.
“Los caminos cambian, pero los recuerdos quedan. Hoy decimos gracias a cuatro guerreros que lo dieron todo por el equipo en la temporada 2025. Gracias por el esfuerzo, por la lucha diaria y por representar con orgullo a nuestra ciudad Medellín”, indicó el equipo en sus redes sociales.
El conjunto antioqueño que dirige José Julián ‘Chivo’ Velásquez, le agradeció a los cuatro pedalistas y les deseó lo mejor en esta nueva etapa que vivirán en la temporada 2026.
“Éxitos en los nuevos retos… el cariño del equipo y de la afición viaja con ustedes. Nos vemos en la ruta”, agregó la escuadra paisa en Instagram.