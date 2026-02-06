Campeonatos Nacionales de Ruta 2026: Juan Esteban Sánchez se corona campeón juvenil y sucede a Óscar Restrepo

Con un circuito de 81 kilómetros en el Autódromo de Tocancipá, se cumplió la prueba de fondo del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 para las varones. El nuevo portador de la camiseta tricolor será Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia), quien cruzó la meta en primer lugar superando por poco a sus rivales.

Sánchez un antioqueño de 17 años formado en el Club CICO Rionegro, que ya había mostrado sus grandes dotes de embalador en carreras del calendario nacional en la temporada 2025, registró un tiempo de 1 hora 38 minutos 10 segundos para alcanzar su presea dorada.

Los antioqueñas que hicieron una excepcional prueba, además se quedaron con la presea de plata con Andrés Talero (Threshold Team Milosafer), quien cruzó la meta en segunda posición, superando en el sprint al campeón del año pasado Óscar Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), que finalmente ocupó el tercer escalón del podio.

#NacionalesRuta2026 | 🇨🇴🚴‍♂️🏆👶 🇨🇴 Campeonatos Nacionales de Ruta 2026: 🥇Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa) gana en el 🛣️Autódromo de Tocancipá la prueba de fondo de los juveniles 🚴‍♂️👶🔥🏆💪🇨🇴👏👏#ElPortalDelCiclismo #NacionalesRuta @fedeciclismocol @OrgullPaisa pic.twitter.com/3seWIHc52R — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) February 6, 2026

Podio Ruta Varones Juveniles

🏆 Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia) 1:38:10

🥈 Andrés Talero (Threshold Team Milosafer) m.t.

🥉 Óscar Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) m.t.

RESULTADOS