Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: José Juan Prieto se impone entre los Sub-23 con Cristián Vélez 2°

En un final para los hombres rápidos, Cristian Vélez sumó este sábado una nueva presea al medallero de Colombia en el Campeonato Panamericano de Ruta que tiene como sede a Montería, Córdoba. El joven velocista antioqueño se quedó con el segundo puesto.

Los sprinters mexicanos hicieron el 1-3, en un apretado final de la prueba masculina de fondo para la categoría Sub-23 con José Juan Prieto llevándose la medalla de oro y José Antonio Prieto quedándose con el bronce.



Cristián Vélez, José Juan Prieto y Jose Antonio Prieto, en el podio de la prueba de ruta Sub-23. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La prueba se disputó sobre una distancia de 160,8 kilómetros en un circuito de 12 vueltas a un trazado de 13,4 km. En el cierre, varios corredores intentaron sorprender al pelotón, pero todos fracasaron en su intento.

La carrera se desarrolló en medio de un gran dominio, marcaje y rivalidad entre Colombia y México, países que exhibieron el mejor nivel tanto individual como colectivamente, donde los mexicanos lograron subir dos al podio.

La cita continental termina este domingo con la disputa de la prueba élite masculina sobre 206,4 kilómetros por las calles de Montería. El equipo colombiano estará conformado por Wilmar Paredes, Álvaro Hodeg, Nicolás Gómez, Fernando Gaviria y Walter Vargas.



José Juan Prieto, nuevo campeón panamericano sub-23 de ruta. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Resultados Campeonato Panamericano de Ruta (SUB-23)

Cereté – Cereté (160,8 km)