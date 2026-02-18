Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: validado y confirmado el recorrido de las cronos y los circuitos

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó el recorrido oficial de las pruebas que se disputarán en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que se celebrará en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, del 16 al 22 de marzo.

Tras la revisión técnica y la validación de los circuitos por parte de la organización y las autoridades locales competentes, quedaron definidos los trazados para las pruebas de contrarreloj individual (CRI) y ruta en las categorías Juvenil, Sub-23 y Élite, tanto en damas como en varones.

Las cronos se desarrollarán principalmente sobre el corredor de la Circunvalar, con salida y llegada en el sector del Centro Comercial Buenavista, transitando por puntos estratégicos como la Glorieta Mocarí, el Cruce Garzones y el Puente Asilo.

El martes 17 de marzo se disputarán: la CRI Damas Juveniles (14,5 km), la CRI Varones Juveniles (22,6 km) y la CRI Damas Élite (31,4 kilómetros).



Dos colombianos en el podio de la CRI Sub-23 en el Panamericano de Ruta Uruguay 2025. (Foto GW Erco Shimano © @santiagosportsphotographer)

Posteriormente, el jueves 19 de marzo se realizarán la CRI Hombres Sub-23 (36 km) y la CRI Hombres Élite (43,1 km), con un recorrido que incluirá el tramo hacia Mateo Gómez y el sector de Zeus (500 metros), antes del retorno hacia la Glorieta Mocarí y el cierre en la Carrera 68.

Las pruebas de ruta juveniles se llevarán a cabo el viernes 20 de marzo en un circuito en Cereté, con un trazado de 13,4 kilómetros por vuelta. Allí competirán las Damas Juveniles sobre una distancia total de 67 kilómetros (5 vueltas), y los Hombres Juveniles sobre 120,6 kilómetros (9 vueltas).

Este mismo circuito será escenario, el sábado 21 de marzo, de la Ruta Damas Élite, pactada sobre 120,6 kilómetros (9 vueltas), y de la Ruta Hombres Sub-23, con un recorrido total de 160.8 kilómetros (12 vueltas, 11:30 a.m.).



Álvaro Hodeg, nacido en Montería, es el actual campeón panamericano de ruta. (Foto FCC © Carlos Cruz)

El cierre del campeonato, el domingo 22 de marzo, estará reservado para la prueba de Ruta Hombres Élite, considerada la competencia reina del certamen. La carrera se disputará sobre un Circuito en Montería, de 12,9 kilómetros por vuelta, para un total de 206,4 kilómetros (16 vueltas), con partida a las 8:00 a.m. El trazado comprenderá la Circunvalar Carrera 68 frente al Centro Comercial Buenavista, la Glorieta Mocarí (retorno) y la Glorieta de la Calle 29 (retorno), configurando un circuito técnico y estratégico que exigirá el máximo rendimiento de los corredores del continente.

Con la confirmación oficial de los recorridos, Montería, Córdoba avanza en la consolidación de los aspectos operativos y logísticos para recibir a las delegaciones de América, en un campeonato que reunirá a los principales exponentes del ciclismo de ruta continental bajo estándares técnicos de alto nivel.

Programación oficial Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026

Lunes 16 de marzo

Congreso Técnico

Martes 17 de marzo

CRI Damas Juveniles – 14,5km (8:00 a.m.)

Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Cruce Garzones Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista

CRI Varones Juveniles – 22,6 km (9:20 a.m.)

Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Cruce Garzones – Turipana Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista

CRI Damas Élite – 31,4 km (10:30 a.m.)

Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Cruce Garzones Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista

Miércoles 18 de marzo

Congreso COPACI

Jueves 19 de marzo

CRI Hombres Sub-23 – 36 km (8:00 a.m.)

Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Mateo Gómez – Zeus 500 m.t. Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista

CRI Hombres Élite – 43,1 km (8:45 a.m.)

Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Mateo Gómez – Zeus 500 m.t. Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista

Viernes 20 de marzo

Ruta Damas Juveniles – 67 km (8:00 a.m.)

Circuito Cereté – 5 vueltas 13.4 km

Ruta Hombres Juveniles (120,6 km)

Circuito Cereté – 9 vueltas 13.4 km

Sábado 21 de marzo

Ruta Damas Élite – 120,6 km (8:00 a.m.)

Circuito Cereté – 9 vueltas 13.4 km

Ruta Hombres Sub-23 – 160,8 km (11:30 a.m.)

Circuito Cereté – 12 vueltas 13.4 km

Domingo 22 de marzo

Ruta Hombres Élite – 206,4 km (8:00 a.m.)

Circuito Montería – 16 vueltas 12.9 km

Circunvalar Carrera 68 C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí Regreso –Glorieta Calle 29 Regreso – C.C. Buenavista

*Con Información de Fedeciclismo