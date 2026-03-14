Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: listado de preinscritos

La Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y la Federación Colombiana de Ciclismo presentaron el listado de preinscritos para el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, certamen que reunirá a los mejores ciclistas del continente del 16 al 22 de marzo en la capital del departamento de Córdoba.

El evento continental contará con la participación de delegaciones provenientes de 29 países de América: Argentina, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islas Cayman, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, que competirán en las categorías élite, sub-23 y junior, tanto en damas como en varones, en las modalidades de ruta y contrarreloj individual.

Entre los 350 corredores inscritos aparecen importantes figuras del ciclismo panamericano, así como jóvenes talentos que llegan a Montería con el objetivo de disputar los títulos continentales y sumar puntos valiosos para el ranking internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).



El antioqueño Walter Vargas viene de revalidar su título bolivariano en la contarreloj masculina. (Foto © COC)

Colombia, país anfitrión, presentará una nómina de alto nivel con corredores de amplia trayectoria internacional, como Walter Vargas, seis veces campeón panamericano de la contrarreloj, y Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano de ruta, quienes buscarán defender los colores nacionales frente a rivales de gran experiencia provenientes de selecciones como Argentina, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Ecuador, entre otras delegaciones del continente.

La publicación del listado de inscritos confirma el alto nivel competitivo que tendrá el certamen, considerado uno de los eventos más importantes del calendario ciclístico panamericano y una plataforma clave para el desarrollo del ciclismo de ruta en la región.

Durante una semana, Montería se convertirá en el epicentro del ciclismo continental, con competencias que recorrerán distintos sectores de la ciudad, así como de Cerete y las vías del departamento de Córdoba, en las que los mejores exponentes del continente irán en busca de las medallas panamericanas.

El Campeonato Panamericano de Ruta 2026 ratifica el compromiso de Colombia con la organización de grandes eventos deportivos internacionales y consolida a Montería como escenario ideal para el desarrollo del ciclismo en América.

LISTADO DE PREINSCRITOS

*Con Información de Fedeciclismo