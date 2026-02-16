Pista
Campeonato Panamericano de Pista: la Selección Colombia lista para dar la batalla en Santiago
La Selección Colombia de Pista ya se encuentra en Santiago de Chile, para representar al país en el Campeonato Panamericano de Pista Élite, certamen que reunirá a las principales figuras del continente en las modalidades de velocidad y semifondo, del 18 al 22 de febrero, en el Velódromo de Peñalolén.
El equipo nacional, que competirá bajo las órdenes de John Jaime González, estará conformado por 13 corredores, en un grupo equilibrado de especialistas en pruebas de fondo y velocidad, con ciclistas de amplia trayectoria internacional y jóvenes talentos que continúan consolidando el proceso olímpico, con miras a Los Ángeles 2028.
El equipo de velocidad estará encabezado por el excampeón mundial y actual campeón panamericano del keirin Kevin Santiago Quintero y por la campeona panamericana del kilómetro y medallista mundial de bronce en el keirin, Stefany Cuadrado, quienes estarán acompañados por Santiago Ramírez, Cristian Ortega, Rubén Murillo, Juliana Gaviria y Marianis Salazar.
Por su parte, el equipo de semifondo tendrá en competencia a Jordan Parra, Anderson Arboleda, Juan Esteban Arango, Bryan Sánchez, Elizabeth Castaño y Luciana Osorio, múltiple campeona panamericana de pista juvenil, quien debutará en la categoría élite.
El programa oficial del evento comenzará este miércoles, 18 de febrero, con las clasificaciones de la persecución por equipos en ambas ramas, y las clasificaciones y final de la velocidad equipos damas y varones y del scratch femenino.
El jueves 19 el turno será para las clasificaciones del sprint femenino y del keirin masculino en la mañana, mientras que en la tarde se disputarán las finales de la persecución por equipos, del scratch y el keirin masculino, y de la eliminación femenina.
El viernes continuarán las competencias con la clasificación y rondas del sprint masculino; la persecución individual masculina y el desarrollo del ómnium femenino en sus cuatro pruebas. En la jornada se entregarán los títulos del sprint y el ómnium femenino, así como los de la persecución y la prueba por puntos masculina.
El sábado 21 de febrero, se definirán a los nuevos campeones panamericanos en la persecución individual, la prueba por puntos y el kilómetro femenino, y del ómnium y el sprint en los varones.
El domingo 22 se cerrará el certamen panamericano con las finales de la eliminación y el kilómetro masculino; el keirin femenino y la madison en ambas ramas.
La delegación colombiana afrontará el certamen continental con el objetivo de sumar puntos clave en el ranking internacional, en un escenario de alto nivel técnico que servirá como referencia para los próximos compromisos del calendario mundial.
En la más reciente participación, en Los Ángeles 2025, el equipo nacional sumó 20 medallas: tres oros, 10 platas y siete bronces, convirtiéndose en la delegación con más preseas del evento y ubicándose en el tercer lugar del medallero general, solo por detrás de EE.UU. y Trinidad y Tobago.
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
“Fueron errores humanos, cometidos en un periodo particularmente complejo de mi vida”: Martha Bayona tras la suspensión de la UCI
La medallista mundial de pista, Martha Bayona, que asumió su suspensión de 18 meses impuesta por la Unión Ciclista Internacional (UCI), señaló que nunca tuvo la intención de evadir controles antidopaje ni mucho menos hacer trampa.
“Siempre he defendido un deporte limpio y he colaborado con el sistema antidopaje. Los hechos que dieron lugar a esta sanción fueron errores humanos, cometidos en un periodo particularmente complejo de mi vida, y los asumo con responsabilidad y con la cabeza en alto”, dijo Bayona en un comunicado.
La pedalista de 30 años, que se destacó en el ciclismo de pista y estuvo en el selecto grupo de las mejores velocistas del mundo en las últimas temporadas, se le halló culpable de una infracción de las normas antidopaje debido a tres fallos de localización en un período de 12 meses.
“Asumiré las consecuencias de este proceso con respeto, aprendizaje y fortaleza. Mi compromiso con el deporte limpio sigue intacto, y mi motivación por volver más fuerte, más consciente y más humana también. Gracias a quienes han estado conmigo, a quienes han entendido que detrás del uniforme hay una persona, y a quienes siguen creyendo en el deporte con valores”, concluyó la pedalista colombiana.
Comunicado Completo de Martha Bayona
“Quiero dirigirme a la opinión pública para aclarar mi situación y compartir, con total honestidad, el momento que estoy atravesando.
Recientemente, el Tribunal Antidopaje de la UCI emitió una decisión dentro del proceso disciplinario que enfrento por fallos de localización. Respeto la decisión del Tribunal, aunque no ha sido un camino fácil, ni en lo deportivo ni en lo personal.
Quiero dejar algo muy claro: nunca fue mi intención evadir controles, ni mucho menos hacer trampa. A lo largo de todo este proceso, la propia UCI reconoció que “bajo ninguna circunstancia considera que intenté evadir pruebas ni cuestiona mis esfuerzos o compromiso con las reglas antidopaje. Eso, para mí, es fundamental aclararlo públicamente.
Siempre he defendido un deporte limpio y he colaborado con el sistema antidopaje. Los hechos que dieron lugar a esta sanción fueron errores humanos, cometidos en un periodo particularmente complejo de mi vida, y los asumo con responsabilidad y con la cabeza en alto.
Durante este proceso he vivido uno de los años más difíciles a nivel personal: la suspensión provisional, la imposibilidad de competir, soledad y falta de acompañamiento institucional y una fuerte carga emocional. A esto se sumó la muerte de mi padre, un golpe profundamente doloroso que marcó un antes y un después en mi vida.
En medio de esta etapa, y aprovechando el tiempo de suspensión provisional, tomé también la decisión de someterme a una cirugía que venía posponiendo desde hace más de dos años, precisamente porque mi prioridad siempre había sido competir y cumplir con mis compromisos deportivos. Fue una decisión pensada desde la salud, el bienestar y la responsabilidad con mi cuerpo y con mi futuro como atleta.
Este proceso me ha recordado que, más allá de los resultados y las medallas, los deportistas somos personas: entrenamos al límite, sí, pero también somos vulnerables, atravesamos duelos, dificultades mentales y momentos de quiebre. Reconocerlo no es una debilidad, es un acto de honestidad. Asumiré las consecuencias de este proceso con respeto, aprendizaje y fortaleza. Mi compromiso con el deporte limpio sigue intacto, y mi motivación por volver más fuerte, más consciente y más humana también.
Gracias a quienes han estado conmigo, a quienes han entendido que detrás del uniforme hay una persona, y a quienes siguen creyendo en el deporte con valores”.
Pista
Deportista del Año de Acord Bogotá: Valeria Hernández condecorada como la mejor promesa deportiva convencional
La ceremonia del Deportista del Año de Acord Bogotá, evento que reconoció el esfuerzo, la constancia y el talento de los atletas capitalinos más destacados de 2025, premió a la ciclista Valeria Hernández, que fue condecorada como la mejor promesa deportiva convencional. Este espacio de exaltación deportiva permitió visibilizar los logros alcanzados por los deportistas que representan a la capital de la República.
La ciclista bogotana, quien ingresó al programa de deportistas apoyados del IDRD el año pasado, ganó la medalla de oro en la prueba del kilómetro contrarreloj damas, en el Campeonato Panamericano Junior de Ciclismo en Pista, que se realizó en Lima, Perú, asimismo impuso nuevo récord panamericano juvenil, superando el registro de Stefany Cuadrado.
Además de su compromiso deportivo, actualmente cursa los últimos semestres de Licenciatura en Bilingüismo en la Universidad ICAF, una carrera que ha llevado adelante con disciplina en modalidad virtual, y de la cual se graduará próximamente.
Logros deportivos de Valeria Hernández en la temporada 2025
*Subcampeona mundial del keirin en el certamen celebrado en el velódromo Omnisport de Apeldoorn, Países Bajos.
*Tres medallas de oro en el Campeonato Panamericano Junior de Pista en Lima, Perú
Pista
El ciclismo de pista nuevamente protagonista de los Premios Altius del Comité Olímpico Colombiano
Las ciclistas Stefany Cuadrado y Valeria Hernández fueron reconocidas durante la celebración de los Premios Altius del Comité Olímpico Colombiano, dentro del grupo de los deportistas mas destacados de la temporada 2025 en el deporte nacional.
Cuadrado, medallista de bronce en el Mundial de Pista de Santiago de Chile, recibió el Altius de Bronce en la categoría élite en los deportes que hacen parte del programa de Juegos Olímpicos.
Por su parte, Valeria Hernández, subcampeona mundial junior del keirin en Países Bajos, recibió el Altius de Plata en la categoría juvenil.
Así mismo, el Seleccionador Nacional de Pista, John Jaime González, recibió un reconocimiento especial como entrenador del año por los grandes resultados obtenidos en la temporada, en los Campeonatos Panamericanos Élite y Junior, y quien guio a Cuadrado y Hernández, a la obtención de las dos medallas mundiales en la velocidad.
Logros destacados de Stefany Cuadrado en la temporada 2025
* Medallista de bronce en el Mundial de Pista, en su primera participación en la categoría élite
* Múltiple medallista de oro en los Juegos Bolivarianos y en Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
* Campeona Panamericana Élite del Kilómetro
*Con Información de Fedeciclismo