Connect with us

Pista

Campeonato Panamericano de Pista: la Selección Colombia lista para dar la batalla en Santiago

Publicado

Hace 44 mins

el

Stefany Cuadrado, una de las principales cartas de la selección colombiana de pista. (Foto © FCC)
Temas relacionados:
Anuncio

Pista

“Fueron errores humanos, cometidos en un periodo particularmente complejo de mi vida”: Martha Bayona tras la suspensión de la UCI

Publicado

Hace 1 semana

el

8 febrero, 2026

Por

Martha Bayona, suspendida 18 meses por la Unión Ciclista Internacional. (Foto © FCC)
Seguir leyendo

Pista

Deportista del Año de Acord Bogotá: Valeria Hernández condecorada como la mejor promesa deportiva convencional

Publicado

Hace 3 semanas

el

27 enero, 2026

Por

Valeria Hernández, la mejor promesa deportiva convencional. (Foto © Mindeporte)
Seguir leyendo

Pista

El ciclismo de pista nuevamente protagonista de los Premios Altius del Comité Olímpico Colombiano

Publicado

Hace 3 semanas

el

23 enero, 2026

Por

Stefany Cuadrado, John Jaime González y Valeria Hernández, galardonados en los Premios Altius. (Foto © COC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.