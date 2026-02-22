Connect with us

Pista

Campeonato Panamericano de Pista 2026: Cristián Ortega se queda con la presea dorada en la prueba del kilómetro

Publicado

Hace 5 mins

el

El barranquillero Cristián Ortega se consagró campeón en la prueba del kilómetro. (Foto © FCC)
Pista

El bogotano Jordan Parra se corona campeón panamericano de la eliminación en Santiago 2026

Publicado

Hace 15 mins

el

22 febrero, 2026

Por

Jordan Parra, nuevo campeón panamericano de la eliminación en Santiago 2026. (Foto © FCC)
Pista

Stefany Cuadrado revalidó el título panamericano del kilómetro en Santiago 2026 con récord incluido

Publicado

Hace 5 horas

el

22 febrero, 2026

Por

Stefany Cuadrado, en el podio como campeona del kilómetro, en el Campeonato Panamericano de Pista. (Foto © FCC)
Pista

Panamericano de Pista 2026: Cristián Ortega pierde el duelo ante Nicholas Paul y se queda con la medalla de plata en el sprint

Publicado

Hace 19 horas

el

21 febrero, 2026

Por

Cristián Ortega, en el podio como subcampeón del sprint, en el Campeonato Panamericano de Pista. (Foto © FCC)
