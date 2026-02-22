Campeonato Panamericano de Pista 2026: Cristián Ortega se queda con la presea dorada en la prueba del kilómetro

En una gran actuación, el barranquillero Cristián Ortega se consagró campeón en la prueba del kilómetro, en la quinta y última jornada del Campeonato Panamericano de Pista 2026 que se llevó a cabo en Santiago de Chile.

La medalla de oro quedó en manos del colombiano, quien logró un registro final de 1:00.240. El podio lo completaron el estadounidense Dalton Walters y el canadiense James Hedgock.

El combinado nacional finalizó su participación en el certamen continental, celebrado en el Velódromo de Peñalolén, con un balance final de 11 medallas en total, 3 preseas doradas, 6 de plata Y 2 bronces.

Así mismo, se obtuvo un nuevo récord panamericano en el kilómetro con Stefany Cuadrado, y un nuevo registro en la persecución por equipos masculina.