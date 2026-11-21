BMX
Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2026: bicicrosistas colombianos clasificados a las finales
Los bicicrosistas colombianos tuvieron una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2026, tras disputarse las rondas clasificatorias femenina y masculina en el Bike Park del Parque Estadio Nacional, en Santiago de Chile.
La jornada, que contó con la participación de 29 deportistas de distintos países del continente, dejó muy bien posicionados a los deportistas nacionales. En la rama femenina, la vallecaucana Queen Saray Villegas registró 57,00 puntos para quedarse con el segundo puesto sólo detrás de la chilena Macarena Pérez, quien obtuvo el primer lugar de la clasificación con un promedio de 72,58 puntos. La argentina Analía Zacarías, con 54,17 completó el podio.
Enntre los varones, el primer lugar fue para el argentino Manuel Turone, con un promedio de 87,17 puntos, seguido por el bogotano Juan Camilo Caicedo y el palmireño Sebastián Cuéllar, quienes ocuparon la segunda y tercera posición con 86 y 84 puntos, respecticvamente.
Las finales se disputarán hoy en el Bike Park del Parque Estadio Nacional de Chile, instancia en la que se definirán los títulos panamericanos 2026 de BMX Freestyle, en todas sus modalidades.
BMX
¡Reina continental! Queen Saray Villegas supera a Macarena Pérez por un punto
La ciclista vallecaucana Queen Saray Villegas redondeó una jornada dorada para Colombia este sábado en Santiago de Chile, tras conquistar la medalla de oro en la final élite femenina del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle 2026. Con una presentación sólida y de alta dificultad técnica, la deportista cafetera alcanzó una puntuación de 79 unidades, registro suficiente para subir a lo más alto del podio continental y ratificar su condición de referente de la disciplina en la región.
El camino hacia el título continental exigió máxima concentración desde las primeras salidas. Villegas avanzó a la instancia decisiva luego de ubicarse en la segunda casilla durante la ronda clasificatoria, dejando sensaciones positivas de cara a la disputa por las medallas y ajustando sus rutinas para el cierre del certamen.
Ya en la ronda final, la colombiana impuso condiciones en la pista con sus 79 puntos, protagonizando un duelo vibrante y estrecho frente a la representante local Macarena Pérez. La chilena ejerció una fuerte presión durante toda la competencia y no se la puso nada fácil, quedándose finalmente con la presea de plata a tan solo una unidad de diferencia.
El podio de la categoría élite femenina lo completó la argentina Analía Zacarías, quien se adjudicó la medalla de bronce. Con este triunfo en territorio austral, Queen Saray Villegas suma un nuevo galardón internacional a su palmarés y consolida el gran momento del ciclismo urbano colombiano en el calendario 2026.
BMX
Juan Camilo Caicedo conquista el título panamericano de BMX Freestyle en Santiago de Chile
El bicicrosista bogotano Juan Camilo Caicedo se consagró este sábado como el nuevo campeón panamericano de BMX Freestyle tras una brillante presentación en Santiago de Chile. Con una rutina sólida y de alto nivel técnico, el deportista capitalino alcanzó lo más alto del podio continental en la rama masculina, consolidando una jornada histórica para el ciclismo urbano de Colombia.
El camino hacia la medalla de oro estuvo marcado por una notable progresión competitiva durante el certamen. Luego de ubicarse en la segunda posición durante la ronda clasificatoria, Caicedo ejecutó una ronda decisiva impecable en la gran final, logrando una calificación de 93 puntos que resultó inalcanzable para el resto de los finalistas.
El dominio colombiano en la pista chilena se vio reafirmado con la destacada actuación de Sebastián Cuéllar, quien aseguró la medalla de plata y el subcampeonato continental al registrar 89.67 unidades. Por su parte, el peruano Job Montañez completó el cuadro de honor tras adjudicarse la presea de bronce con un puntaje final de 89.03.
Este doblete en el podio masculino ratifica el excelente momento que atraviesa el BMX Freestyle colombiano en el ámbito internacional, sumando puntos clave en el ciclo competitivo y proyectando a sus principales figuras de cara a los próximos retos del calendario mundial.
BMX
Copa Nacional GW Shimano de BMX: Nicole Foronda campeona de la temporada 2026
La bicicrocista antioqueña Nicole Foronda se consagró como la nueva campeona de la temporada 2026 en la categoría Championship de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing. El título quedó definido tras la celebración de las válidas XIV y XV en la ciudad de Medellín, evento con el que se cerró oficialmente el calendario competitivo del año.
A lo largo de las quince válidas disputadas en la campaña, Foronda demostró ser la deportista más regular entre las corredoras de la categoría élite. Su constancia en la pista le permitió acumular los puntos necesarios para asegurar el primer lugar de la clasificación general y ratificar su dominio en el bicicrós nacional.
El podio definitivo de la temporada quedó conformado por tres de las principales figuras jóvenes del país. En la tabla acumulada del año, la representante de Antioquia superó a la vallecaucana Guadalupe Palacios, quien se quedó con el subcampeonato, y a su coterránea Valentina Jiménez, quien ocupó la tercera casilla.
Con este triunfo, Nicole Foronda puso broche de oro a un año sobresaliente y consolidó su lugar en la cima de la división mayor del BMX colombiano. El cierre en Medellín dejó un balance positivo para la rama femenina de cara a los próximos retos del ciclo competitivo.