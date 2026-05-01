BMX
Campeonato Panamericano BMX 2026: la Pista Carlos Ramírez será epicentro del bicicrós en América
La capital colombiana será sede del Campeonato Panamericano de BMX 2026, que se disputará hasta el 3 de mayo en la Pista de BMX Carlos Ramírez, ubicada en el Parque Recreo Deportivo El Salitre. El evento reunirá a 16 delegaciones del continente en las categorías Challenge, Crucero y Championship (Élite, Sub-23 y Junior), bajo la supervisión de autoridades designadas por la Copaci y la Federación Colombiana de Ciclismo, consolidando a la capital colombiana como epicentro del BMX en América.
Las competencias oficiales se desarrollarán el 2 y 3 de mayo, iniciando con ceremonia de inauguración el sábado 2 de mayo a las 8:30 a. m., seguida del comienzo de pruebas, con premiación inmediata al finalizar cada categoría.
El domingo 3 de mayo se correrá la cuarta ronda de la Copa Latinoamericana de BMX, con la programación competitiva bajo el mismo formato, a partir de las 8:00 de la mañana.
La premiación para las categorías Élite, Sub-23 23 y Junior (damas y varones) será de un buzo de campeón panamericano para el primer puesto, y trofeos del primer al octavo lugar, así como de premios en efectivo estipulados por la UCI, pagados en dólares estadounidenses, y puntos para el ranking mundial UCI.
De igual manera, para las categorías Challenge y Crucero se premiarán del primer al octavo lugar. La categoría Sin Pedales será reconocida con medallas.
El ingreso del público al escenario será gratuito, con control de aforo en tribuna para 1.500 personas, garantizando acceso a los aficionados en un escenario que cumple con los estándares técnicos internacionales.
El Campeonato Panamericano de BMX Racing 2026 y la cuarta ronda de la Copa Latinoamericana de BMX contará con transmisión por televisión, a través del Canal RCN, en horarios por confirmar.
Este certamen, avalado por la Confederación Panamericana de Ciclismo, se realiza con el apoyo del Ministerio del Deporte; el IDRD y la Liga de Ciclismo de Bogotá.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Bogotá vibró con las válidas 5 y 6 de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing
Con dos medallas de plata y una de bronce en la categoría championship, finalizó el equipo bogotano su participación en las válidas 5 y 6 de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing, que se realizó en la pista Carlos Ramírez de Bogotá.
Las dos platas se dieron en hombres, y las consiguió Juan José Velásquez, segundo en ambas válidas, el sábado detrás de Diego Arboleda (Antioquia) oro y por delante de Juan Naranjo (Caldas) bronce, y el domingo escoltando a Juan Naranjo (Caldas) oro y superando a Mateo Carmona (Antioquia) bronce.
El bronce se dio en las damas y lo consiguió Manuela Martínez el sábado, detrás de Gabriela Bollé (Atlántico) oro y Valentina Muñoz (Antioquia) plata.
La cita nacional del BMX, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, continuará en junio en Medellín con la VII y VIII Válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing.
*Con Información Prensa IDRD
BMX
Red Bull Rodando encendió Bogotá: Luis Rincón y Juan Caicedo llevaron el BMX freestyle al límite
Las ruedas empezaron a girar y la ciudad cambió de ritmo. Red Bull Rodando convirtió a Suba en una línea viva de BMX freestyle, conectando el Parque La Gaitana con el CEFE Fontanar del Río en una experiencia donde el movimiento fue el lenguaje común.
Desde temprano llegaron riders, curiosos y fanáticos con ganas de acción. La rodada de casi tres kilómetros fue el calentamiento antes de que el park explotara. Cuando Luis Rincón y Juan Caicedo —referentes del Equipo Bogotá— entraron a la pista, el nivel subió al instante: líneas rápidas, flow constante y trucos que mantuvieron al público mirando hacia el cielo.
A ellos se sumaron las hermanas Queen Saray y Lizsurley Villegas, referentes internacionales del freestyle, y el campeón venezolano y medallista olímpico Daniel Dhers, armando una sesión de talla mundial que transformó el escenario en territorio puro de adrenalina.
No fue solo un show. Fue cultura urbana en movimiento. El park se convirtió en punto de encuentro donde el freestyle se vivió sin filtros y el espacio público tomó vida desde la comunidad. Backflips frontales y hacia atrás, tailwhips triples y líneas técnicas dominaron la jornada mientras cerca de 500 personas rodeaban la pista siguiendo cada salto.
“Abrirle la puerta a las y los bogotanos para que disfruten tan cerca de deportistas de la talla de Luis Rincón y Juan Caicedo, de los mejores del mundo, o las hermanas Villegas, y el mismo medallista olímpico Daniel Dhers, es un lujo. Verlos compartiendo con la gente, mostrando sus habilidades, nos motiva a seguir generando espacios similares, donde podamos llevar lo mejor del deporte y la recreación a cualquier rincón de la ciudad”, destacó el director del IDRD, Daniel García Cañón.
Para Rincón, el impacto va más allá del espectáculo: “Es un honor tomar parte de este impresionante marco, con ello mostramos nuestro deporte, el BMX Freestyle, para que los niños y jóvenes se animen a practicarlo, a verlo de cerca y a disfrutarlo. Y que ojalá hagan más eventos como estos, con alianzas así. Seguiré trabajando unos días aquí, luego estaré un mes en Armenia, y después viajaré a Europa a la Copa Mundo, y a seguir con el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028, porque esto no para, este año es muy fuerte”.
El freestyle no se detiene, y Caicedo ya mira hacia lo que viene: “Muy feliz de estar aquí, acompañado de estas figuras. Lo disfrutamos y ahora a seguir entrenando fuerte, porque viajo el 5 a Francia, donde vivo, para preparar la participación en la Copa Mundo en mayo y todo lo que viene en el calendario de este año, que va a estar candela, duro, pero vamos con todo”.
Después del show principal, la pista volvió a la esencia: la comunidad. Riders amateurs tomaron protagonismo en un concurso abierto donde los profesionales fueron jurado, recordando que el freestyle nace en la calle y crece compartiendo.
La jornada cerró con premios, risas y riders compartiendo hasta el final. Porque el freestyle no termina cuando se baja la bici: sigue en la energía que queda en la calle y que mejor cuando la vida pasa en los parques.
*Con Información Prensa IDRD
BMX
Copa Nacional GW Shimano de BMX: Valentina Muñoz inició con pie derecho la temporada 2026
La campeona de la temporada pasada, Valentina Muñoz inició el año ganando la dos primeras válidas de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing en la categoría Championship. La bicicrosista antioqueña fue la mejor en la pista William Jiménez de la capital del Valle, en los dos días de competencia.
El sábado la joven paisa estuvo en el podio acompañada de Sharid Fayad (Atlántico) y Manuela Muñoz (Bogotá), quienes terminaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
Muñoz fue la deportista más regular el fin de semana entre las élite, logrando ganar también el domingo nuevamente por delante de la barranquillera Sharid Fayad (Atlántico). El podio lo completó la vallecaucana Guadalupe Palacios (Valle).
La cita nacional del BMX, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo, continuará en marzo en Manizales con la III y IV Válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing, que se disputará en la pista de BMX del Bosque Popular del 13 al 15 de marzo.
I Válida #CopaNacionalBMX2026 🏁 Cali
Podio Championship Damas
🏆 Valentina Muñoz – Antioquia
🥈 Sharid Fayad – Atlántico
🥉 Manuela Muñoz – Bogotá
II Válida #CopaNacionalBMX2026 🏁 Cali
Podio Championship Damas
🏆 Valentina Muñoz – Antioquia
🥈 Sharid Fayad – Atlántico
🥉 Guadalupe Palacios – Valle