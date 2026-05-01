Campeonato Panamericano BMX 2026: la Pista Carlos Ramírez será epicentro del bicicrós en América

La capital colombiana será sede del Campeonato Panamericano de BMX 2026, que se disputará hasta el 3 de mayo en la Pista de BMX Carlos Ramírez, ubicada en el Parque Recreo Deportivo El Salitre. El evento reunirá a 16 delegaciones del continente en las categorías Challenge, Crucero y Championship (Élite, Sub-23 y Junior), bajo la supervisión de autoridades designadas por la Copaci y la Federación Colombiana de Ciclismo, consolidando a la capital colombiana como epicentro del BMX en América.

Las competencias oficiales se desarrollarán el 2 y 3 de mayo, iniciando con ceremonia de inauguración el sábado 2 de mayo a las 8:30 a. m., seguida del comienzo de pruebas, con premiación inmediata al finalizar cada categoría.

El domingo 3 de mayo se correrá la cuarta ronda de la Copa Latinoamericana de BMX, con la programación competitiva bajo el mismo formato, a partir de las 8:00 de la mañana.

La premiación para las categorías Élite, Sub-23 23 y Junior (damas y varones) será de un buzo de campeón panamericano para el primer puesto, y trofeos del primer al octavo lugar, así como de premios en efectivo estipulados por la UCI, pagados en dólares estadounidenses, y puntos para el ranking mundial UCI.



Juan José Velásquez, una de las cartas colombianas. (Foto Andrés Fonseca © RMC)

De igual manera, para las categorías Challenge y Crucero se premiarán del primer al octavo lugar. La categoría Sin Pedales será reconocida con medallas.

El ingreso del público al escenario será gratuito, con control de aforo en tribuna para 1.500 personas, garantizando acceso a los aficionados en un escenario que cumple con los estándares técnicos internacionales.

El Campeonato Panamericano de BMX Racing 2026 y la cuarta ronda de la Copa Latinoamericana de BMX contará con transmisión por televisión, a través del Canal RCN, en horarios por confirmar.

Este certamen, avalado por la Confederación Panamericana de Ciclismo, se realiza con el apoyo del Ministerio del Deporte; el IDRD y la Liga de Ciclismo de Bogotá.

*Con Información de Fedeciclismo