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Pista

Campeonato Nacional Prejuvenil y Juvenil 2026: Antioquia pica en punta en el inicio de la pista

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Antioquia dominó en la velocidad por equipos juveniles. (Foto © FCC)
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Stefany Cuadrado cerró su participación en la Copa Mundo de Hong Kong con un Top 5 en el keirin

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Stefany Cuadrado terminó 5° en el keirin, en la Copa Mundo de Hong Kong. (Foto © UCI Track Cycling)
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Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga

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La nómina de la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil para el Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
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Selección colombiana de pista con la misión de figurar en las Copas del Mundo de Hong Kong y Nilai

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17 abril, 2026

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Cristián Ortega, una de las nuevas figuras del ciclismo de pista colombiano. (Foto Sergio Urrego © RMC)
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