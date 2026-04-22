Pista
Campeonato Nacional Prejuvenil y Juvenil 2026: Antioquia pica en punta en el inicio de la pista
Este martes arrancó en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz de Bucaramanga el Campeonato Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil 2026, que reúne a varias ligas del país, en un evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo.
En la primera jornada se celebraron las primeras pruebas del certamen, que le entregaron cuatro oros a Antioquía, Valle lo escoltó con dos preseas doradas, mientras que Boyacá y Santander sumaron uno cada uno.
Los paisas ganaron su primer oro en la prueba de persecución por equipos, luego llegaron dos platas de la mano de María Camila Páez y Emmanuel Rodríguez, en los 500 metros, además del bronce de Guadalupe Bedoya en el scratch. Asimismo, dominaron en la velocidad por equipos juveniles.
Es importante recordar que las medallas conseguidas por los equipos de marca suman al medallero del departamento del cuál hacen parte, por lo que el oro de la persecución por equipos juvenil damas conseguido por el Avinal – El Carmen de Víboral, en el medallero cuenta para la Liga de Antioquia.
Con tres jornadas aún por delante en el ciclismo de pista, este miércoles continuarán las competencias en la capital santandereana, con la disputa del segundo capítulo.
RESULTADOS COMPLETOS PRIMERA JORNADA
Pista
Stefany Cuadrado cerró su participación en la Copa Mundo de Hong Kong con un Top 5 en el keirin
Este domingo llegaron a su fin las competencias Copa Mundo de pista que se llevaron a cabo en Hong Kong, con una buena actuación de la delegación colombiana, gracias a la antioqueña Stefany Cuadrado, quien disputó la final de keirin con un 5° puesto.
Nuevamente la joven pistera colombiana ratificó su buen momento deportivo en Asia, destacándose en la último jornada de competencias, después de participar sin mucha figuración en la prueba de velocidad el día anterior.
La pedalista paisa peleó con las mejores, quedándose con el 5° puesto en la prueba del keirin, que fue dominada por la china Yuan Liying. El podio lo completaron la rusa Iana Burlakova y la británica Emma Finucane.
Cuadrado volverá a competencia la próxima semana, cuando haga parte de la Copa del Mundo de Nilai en Malasia, que se disputará del 24 al 26 de abril, donde buscará sumar puntos importantes en el ranking UCI. Kevin Quintero y Cristián Ortega la acompañarán en esta nueva incursión bajo la dirección de Jhon Jaime González.
RESULTADOS KEIRIN
Pista
Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga
La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca, presidida por Jarlinson Pantano, confirmó la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil que estará en Bucaramanga para participar en el Campeonato Nacional de Pista y Ruta.
El equipo vallecaucano, dirigido técnicamente por los profesores Rodrigo Barros y Carlos Julio Monroy, estará en la capital del departamento de Santander, donde se desarrollará este importante certamen nacional entre el 21 y el 26 de abril.
La delegación cuenta con un total de 24 deportistas que representarán al “Valle, Paraíso del Deporte”, distribuidos de la siguiente manera:
Categoría Prejuvenil (9 deportistas):
Manuela Carrasquilla, Lousiana Valencia, Isabella Pinilla, Isabel Bonilla, Santiago Arias, José Miguel Cardona, José Gabriel Molina, Juan Felipe Peláez y Hugo Valencia.
Categoría Juvenil (16 deportistas):
Isabella Erazo, Ashly Daliana Gálvez, Laura Sofía Montaño, Ana Sofía Suárez, Mariana Jiménez, Danna Alejandra Arias, Isabel Flórez, Sheylin Gómez, Nicolás Pinilla, Lucas Tabares, Juan José Caicedo, Antony Martínez, Daniel García, Mateo González, Simón Vásquez y Juan Miguel Rojas.
El cuerpo técnico y multidisciplinario está conformado, además de los entrenadores Barros y Monroy, por:
Juanes Cruz (fisioterapia)
Juan Alejandro Gutiérrez (masajista)
María Camila Velasco (psicóloga)
Cristian Ochoa y Antony Melo (mecánicos)
La Selección Valle tendrá su primer turno de entrenamientos oficiales el próximo lunes en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz. Las competencias del ciclismo de pista iniciarán el martes 21 de abril.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle del Cauca
Pista
Selección colombiana de pista con la misión de figurar en las Copas del Mundo de Hong Kong y Nilai
El combinado nacional de pista afrontará en Asia dos de las citas claves de la temporada, donde tratarán de lograr los mejores resultados posibles con el objetivo de encarrilar la clasificación para el Mundial.
La Selección Colombia disputará la Copa del Mundo de Hong Kong (China), del 17 al 19 de abril, y la Copa del Mundo de Nilai (Malasia), del 24 al 26 de abril, que formarán un exigente bloque competitivo, en el que la delegación nacional buscará conseguir puntos importantes de cara al futuro.
El equipo dirigido por Jhon Jaime González, llega a estas citas tras haber completado intensas jornadas competitivas en el Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá, donde lograron excelentes resultados.
En la Copa del Mundo de Hong Kong, la delegación colombiana estará representada por los velocistas Kevin Quintero, Cristián Ortega y Stefany Cuadrado, quienes competirán entre sábado y domingo.
De acuerdo con el programa oficial de competencia, la actividad nacional comenzará este sábado 18 de abril con el keirin masculino y las diferentes fases de la velocidad femenina, mientras que el domingo 19 se disputarán las rondas definitivas de la velocidad masculina y el keirin femenino, además de las finales correspondientes.