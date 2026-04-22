Campeonato Nacional Prejuvenil y Juvenil 2026: Antioquia pica en punta en el inicio de la pista

Este martes arrancó en el Velódromo Alfonso Flórez Ortiz de Bucaramanga el Campeonato Nacional de Pista Prejuvenil y Juvenil 2026, que reúne a varias ligas del país, en un evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo.

En la primera jornada se celebraron las primeras pruebas del certamen, que le entregaron cuatro oros a Antioquía, Valle lo escoltó con dos preseas doradas, mientras que Boyacá y Santander sumaron uno cada uno.

Los paisas ganaron su primer oro en la prueba de persecución por equipos, luego llegaron dos platas de la mano de María Camila Páez y Emmanuel Rodríguez, en los 500 metros, además del bronce de Guadalupe Bedoya en el scratch. Asimismo, dominaron en la velocidad por equipos juveniles.

Es importante recordar que las medallas conseguidas por los equipos de marca suman al medallero del departamento del cuál hacen parte, por lo que el oro de la persecución por equipos juvenil damas conseguido por el Avinal – El Carmen de Víboral, en el medallero cuenta para la Liga de Antioquia.

Con tres jornadas aún por delante en el ciclismo de pista, este miércoles continuarán las competencias en la capital santandereana, con la disputa del segundo capítulo.



La antioqueña María Camila Páez, medalla de plata en los 500 metros prejuvenil. (Foto © FCC)

RESULTADOS COMPLETOS PRIMERA JORNADA