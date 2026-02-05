Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026: orden de partida y listado oficial de participantes en la CRI

En la antesala de los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se disputarán del 5 al 8 de febrero en Zipaquirá, el equipo GW Erco anuncia la llegada de Sportfitness como nuevo patrocinador oficial para la temporada 2026. Esta alianza estratégica refuerza el compromiso con el alto rendimiento, la preparación integral del deportista y el desarrollo del ciclismo colombiano.

La incorporación de Sportfitness al proyecto deportivo responde a una visión compartida sobre la importancia del entrenamiento, el fortalecimiento físico y la recuperación como pilares fundamentales para competir al más alto nivel en el ciclismo moderno.

Un respaldo enfocado en el rendimiento y la preparación integral

Desde el enfoque deportivo, la llegada de la marca representa un complemento clave en la preparación de los ciclistas del equipo, aportando herramientas que permiten optimizar el rendimiento a lo largo de toda la temporada.

“En lo técnico, la llegada de Sportfitness complementa la preparación de cada uno de nuestros deportistas y nos permite apuntar a un mejor rendimiento. Hoy el ciclismo mundial ya no busca solo resultados, sino atletas integrales, y estos implementos nos ayudan a fortalecer y acompañar los procesos de entrenamiento y recuperación durante el año”, dijo el director técnico del equipo, Luis Alfonso Cely.

A través de su portafolio especializado, Sportfitness acompañará al equipo en los procesos de entrenamiento y recuperación, con soluciones enfocadas en el fortalecimiento muscular, la prevención de lesiones y el cuidado integral del deportista.

Sportfitness y su apuesta por el deporte colombiano

Este patrocinio representa una forma natural de integrarse al ciclismo colombiano desde el trabajo que muchas veces ocurre fuera de la competencia, pero que resulta determinante para el rendimiento deportivo.

“Desde Sportfitness creemos que este patrocinio es una manera auténtica de integrarnos al deporte colombiano desde adentro. El ciclismo es una disciplina que ha construido identidad, orgullo y grandes referentes para el país, y para nosotros es clave acompañar ese proceso desde la preparación y el entrenamiento. Nuestra marca hace parte de ese ecosistema que trabaja detrás del telón, aportando al bienestar y al rendimiento que hacen posible cada competencia”, indicó Jorge Heredia, jefe de Trade Marketing de Sportfitness.

Un impulso clave para la estructura del equipo

La llegada de Sportfitness también fortalece la estructura deportiva del equipo GW Erco, brindando mayores garantías en términos de rendimiento, planificación y logística para afrontar los retos de la temporada 2026.

“Sportfitness es un aliado importante porque es una empresa que entiende el deporte. Su respaldo no solo fortalece al equipo a nivel deportivo, sino que también nos permite ofrecer mejores condiciones en rendimiento y logística para esta nueva temporada que iniciamos desde enero”, destacó Cely.

Compromiso con el ciclismo nacional

Con esta alianza, Sportfitness reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte en Colombia y con el acompañamiento a los atletas que representan al país en las principales competencias del calendario nacional.

“Nuestro enfoque está en acompañar al equipo en cada etapa de su preparación. Creemos firmemente que las competencias se ganan mucho antes de estar en la carretera, y por eso trabajamos para que los ciclistas cuenten con las herramientas necesarias para entrenar mejor, recuperarse de forma adecuada y sostener un alto nivel de rendimiento durante toda la temporada”, resaltó Heredia.

El patrocinio al equipo GW Erco marca un nuevo capítulo para Sportfitness dentro del ciclismo colombiano, proyectando una visión de largo plazo enfocada en el rendimiento, el bienestar y el crecimiento del deporte nacional.

Nómina oficial – Nacionales de Ruta 2026

Hombres Élite

Robinson López

Alexander Gil

Brandon Rojas

Juan Carlos López

Camilo Gómez

Santiago Garzón

Jeferson Ruiz

Yonatan Castro

Daniel Arroyave

Jonathan Cañaveral

Johan Colón

Nicolás Gómez

Fredy Ávila

Hombres Sub-23

Felipe Bravo

Sebastián Pinilla

William Quintero

Daniel Carvajal

Nelson Jiménez

Juan Guillermo Pinto

Jhean Pool Cardona

Hombres Juveniles

Alejandro Pamplona

Santiago Quintero

Daniel Robayo

Danilo Medina

Camino a los Nacionales de Ruta 2026

El anuncio de esta alianza llega en un momento clave del calendario, con la mirada puesta en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026, una de las competencias más importantes del ciclismo nacional. Allí, el equipo GW Erco Sportfitness afrontará su primer gran objetivo de la temporada con una nómina sólida y competitiva, respaldada por una estructura deportiva fortalecida y un enfoque integral en el rendimiento.

Con el apoyo de Sportfitness, el equipo inicia este nuevo capítulo con la convicción de que el alto rendimiento se construye desde la preparación, el cuidado del atleta y la planificación a largo plazo, elementos clave para competir al más alto nivel del ciclismo colombiano.