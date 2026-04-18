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Pista

Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga

Publicado

Hace 3 horas

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La nómina de la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil para el Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
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