Campeonato Nacional de Pista 2026: de la mano de Mariana Pajón Antioquia empieza pisando fuerte

Cada competencia tiene su tinte especial, pero el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista es diferente, pues es la oportunidad en la que cada ciclista se pone el uniforme de su delegación, con el objetivo de llevar la bandera de su región a lo más alto del podio y de paso, poder lucir el jersey tricolor por todo un año.

Del 2 al 5 de julio, la ciudad de Cali será la encargada de acoger el evento más importante del circuito local y allí estarán un total de 20 ciclistas representando a Antioquia en el velódromo Alcides Nieto Patiño que tiene como gran novedad la presencia de Mariana Pajón, quien estará en la prueba de velocidad por equipos.

En damas, y con el apoyo de la Liga de Ciclismo de Antioquia, estarán en pista Bárbara Zapata, Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Elizabeth Castaño, Andrea Alzate, Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.

En varones la nómina de pedalistas la integran Rubén Murillo, Juan David Ochoa, Juan Esteban Duque, Juan José Calderón Palacio, John Esteban Beltrán, Anderson Arboleda, Juan Esteban Arango, Brayan Sánchez, Johan Colón, Camilo Sepúlveda y Jonathan Restrepo.

Reacciones de los deportistas

“Esta es la carrera más importante que tenemos aquí en Colombia y me siento muy afortunada de poder correrla y más que este será el primer evento importante en el que compito ya como élite. Las expectativas están muy altas. En las carreras de preparación me he desempeñado muy bien, así que voy con la ilusión de hacerlo demasiado bien”, Luciana Osorio.

“Llevamos cuatro meses preparando el Campeonato Nacional y estoy muy agradecido con Dios y el profe Jhon Jaime González por la oportunidad. Yo siempre doy todo en la pista, entonces la sensación de correr me alegra mucho y vamos a darla toda por Antioquia”, Juan David Ochoa.

“Hemos venido haciendo una preparación muy buena, estuvimos en Trinidad y Tobago donde hicimos un gran trabajo. Estoy muy contenta y agradecida por esta delegación que tenemos”, Stefany Cuadrado.

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia