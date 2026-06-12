Campeonato Nacional de Paracycling 2026: Bogotá sigue liderando en la pista tras dos jornadas

La delegación bogotana se afianzó como líder sólido del Campeonato Nacional de Paracycling en Pista y Ruta, que se disputa en el Velódromo Luis Carlos Galán, tras la segunda jornada del ciclismo de pista, sumando 27 medallas (17 oros, 5 platas y 5 oros), seguido por Boyacá con 9 (5-1-3) y Antioquia con 14 (2-5-7).

Dentro de los medallistas de oro del día estuvieron Edwin Matiz, Esneider Muñoz, Paula Ossa, Diego Dueñas, Juan José Ríos y Eulises León, entre otros.

La programación incluyó pruebas de kilómetro contrarreloj, persecución individual y eliminación, modalidades que permitieron definir nuevos campeones nacionales y confirmar el gran nivel competitivo de las 16 delegaciones participantes.

En la prueba del kilómetro contrarreloj para hombres C2, el representante de Caldas, Cristian David Romero se quedó con el título nacional tras registrar un tiempo de 1:15.299. La medalla de plata fue para el cundinamarqués Iván Camilo Barreto, mientras que el bronce correspondió al antioqueño Julián Camilo Gil.

La categoría C3 masculina tuvo un destacado dominio bogotano. Carmelo Sánchez conquistó la medalla de oro con un registro de 1:14.508, seguido por su compañero de delegación Juan Camilo Méndez, quien obtuvo la plata. El boyacense Paulo César López completó el podio en la tercera posición.

En el kilómetro C4 masculino, el bogotano Juan José Ríos volvió a demostrar su fortaleza en la pista al adjudicarse el título nacional con un tiempo de 1:08.378. El vallecaucano Guido Fernando Cardona se quedó con la plata, mientras que el también capitalino John Esteban Medina obtuvo el bronce.

La prueba del kilómetro C5 masculino entregó una de las actuaciones más sobresalientes del día gracias a Edwin Fabián Matiz, de Bogotá, quien registró 1:04.959 para quedarse con la medalla de oro. El antioqueño Carlos Andrés Vargas fue segundo y el vallecaucano Luis Miguel Cifuentes ocupó la tercera posición.



Edwin Fabián Matiz, gran protagonista del día conquistando dos medallas de oro en el Campeonato Nacional de Paracycling 2026. (Foto © IDRD)

Entre las damas de la categoría C2, la múltiple campeona nacional e internacional Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, sumó un nuevo título a su palmarés al imponerse con un tiempo de 1:26.676. La plata fue para la vallecaucana Yady Vanessa Fernández, mientras que el bronce quedó en manos de la antioqueña Natalia Andrea Correa.

Por su parte, en la categoría C5 femenina, la bogotana Paula Andrea Ossa ratificó su excelente momento deportivo al conquistar el oro con un registro de 1:16.663. La medalla de plata fue para la representante de Cundinamarca Laura Valentina Pedroza.

Las competencias de persecución individual para deportistas visuales (categoría B) también fueron protagonistas de la jornada. En la rama femenina, la bogotana Sara Cruz se adjudicó el título nacional tras alcanzar a su rival durante la final por el oro, superando a la vallecaucana Saray Castillo Ramírez, quien obtuvo la medalla de plata. El bronce quedó en manos de la antioqueña Daniela Alejandra Miranda.

En la final masculina de la categoría B, el antioqueño Nelson Javier Serna se proclamó campeón nacional luego de registrar un tiempo de 4:19.718 y superar a Miguel Ángel Bolívar, también de Antioquia, quien se quedó con la medalla de plata.

La categoría II1 masculina disputó el kilómetro contrarreloj, prueba en la que el boyacense José Guillermo González volvió a subir a lo más alto del podio con un registro de 1:06.358. La plata fue para el vallecaucano Miguel Ángel Vargas, mientras que el antioqueño Víctor Manuel Vargas obtuvo la medalla de bronce.

En la rama femenina II1, la bogotana Giselle Natalia Hernández se coronó campeona nacional en los 500 metros contrarreloj al detener el cronómetro en 40.112 segundos. La boyacense Gleibys Carolina González ocupó la segunda posición y la vallecaucana Madelem Chico Velasco completó el podio.

La jornada también entregó emociones con las pruebas de eliminación, donde la experiencia y la estrategia resultaron determinantes. En la categoría C2 femenina, la vencedora fue Daniela Carolina Munévar, quien superó a Natalia Andrea Correa y Yady Vanessa Fernández, medallistas de plata y bronce, respectivamente.



Segunda jornada del ciclismo de pista en el Campeonato Nacional de Paracycling 2026. (Foto © FCC)

En la eliminación C5 femenina, la bogotana Paula Andrea Ossa sumó una nueva victoria para su delegación al imponerse sobre la cundinamarquesa Laura Valentina Pedroza.

Entre los hombres de la categoría C2, el triunfo fue para el bogotano Eulises Juvenal León, quien se adjudicó la medalla de oro. El representante de Caldas Cristian David Romero obtuvo la plata y el cundinamarqués Ángel David González se quedó con el bronce.

La prueba de eliminación C3 masculina fue ganada por el bogotano Esneider Muñoz, seguido por Eduardo Cubillos, de Cundinamarca, y por el también bogotano David Ricardo Romero, quien obtuvo la medalla de bronce.

Bogotá volvió a celebrar en la categoría C4 masculina, donde Diego Germán Dueñas se adjudicó el título nacional. El podio fue completado por los capitalinos Juan Andrés Gómez y Johan Alexis Muñoz, consolidando un dominio absoluto de la delegación anfitriona.

Finalmente, en la prueba de eliminación C5 masculina, Edwin Fabián Matiz cerró una jornada perfecta al conquistar su segunda medalla de oro del día. La plata fue para Mauricio Alejandro Peña, representante de Fuerzas Armadas, mientras que el antioqueño Juan Manuel Cortés obtuvo la medalla de bronce.

El Campeonato Nacional de Paracycling continuará hoy viernes con una nueva jornada de pruebas en el Velódromo Luis Carlos Galán, donde los deportistas seguirán luchando por los títulos nacionales y por consolidar su preparación rumbo a los Juegos Nacionales de 2027.

RESUTADOS SEGUNDA JORNADA

*Con Información de Fedeciclismo