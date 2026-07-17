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Campeonato Nacional de MTB: la segunda jornada coronó a los nuevos campeones del short track (XCC)
El Campeonato Nacional de MTB 2026 vivió la segunda jornada de competencias con la disputa de las pruebas del Short Track (XCC) en la pista del Parque Metropolitano del Café de Pereira, escenario en el que se entregaron los primeros títulos individuales del certamen en las diferentes categorías.
En la categoría Open Masculina, el campeón nacional fue Jhonnatan Cantor, de Cundinamarca, quien revalidó su título del año pasado al imponerse en un emocionante final tras detener el cronómetro en 19 minutos y 23 segundos. La medalla de plata quedó en manos de Jerónimo Bedoya (GW Erco Sportfitness), mientras que el bronce fue para Jhonatan Botero (GW Sportfitness ERCO), ambos con el mismo registro del vencedor, en un cierre definido por el orden de llegada.
Entre las damas Open, Ana María Roa, de Cundinamarca, ratificó su gran nivel al conquistar el título nacional con un tiempo de 19:13. El podio fue completamente cundinamarqués gracias a Laura Camila Cagua, medalla de plata a 11 segundos, y Paula Nicole Ladino, campeona Sub-23 y medallista de bronce en la clasificación general, a 26 segundos de la vencedora.
La jornada también coronó a los campeones nacionales de las categorías formativas y máster. En junior masculino, el título fue para Santiago Quintero (Antioquia), escoltado por Genaro Ramírez (Antioquia) y David Santiago Jiménez (Cundinamarca). En Junior Damas, la vencedora fue Daniela Gaviria (GW Sportfitness ERCO), seguida por María Isabel Castro (Risaralda) y Lina Valeria Sosa (Bogotá).
En la categoría Damas Única, Isabela Morales (Quindío) se quedó con la medalla de oro, mientras que Isabella Casallas (Bogotá) obtuvo la plata y Juliana Sofía Vanegas (Cundinamarca) el bronce. Por su parte, en Prejuvenil B Masculino, el antioqueño Miguel Paredes se proclamó campeón nacional, seguido por Jerónimo Giraldo (Cundinamarca) y Thomas Franco (Risaralda).
Las categorías máster también tuvieron acción en Pereira. Óscar Humberto Flórez (Caldas) conquistó el título en Máster 1, acompañado en el podio por Pablo Arturo Penagos (Cundinamarca) y Juan Pablo Silva (Risaralda). En Máster 2, el oro fue para Juan Diego Campo (Valle), la plata para Juan Carlos Ocampo (Caldas) y el bronce para Mauricio Naranjo (Bogotá).
El Campeonato Nacional de MTB continuará hoy viernes con las gymkanas, que se llevarán a cabo en el Parque Metropolitano del Café, antes del cierre del certamen previsto para el fin de semana, con el Cross Country Olímpico (XCO), que tendrá transmisión vía streaming por el Canal de YouTube de la Federación Colombiana de Ciclismo el sábado, mientras que el domingo se coronarán los campeones de la Marathon, en el municipio de Santa Rosa de Cabal.
Resultados completos del short track (XCC)
*Con Información de Fedeciclismo
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Campeonato Nacional de MTB: Antioquia ganó la prueba de relevos por equipos XCR
Antioquia se proclamó campeón nacional de la prueba de relevos por equipos (XCR) en el Campeonato Nacional de MTB, de la mano de Genaro Ramírez (junior), Jhonatan Botero (élite), Stefanny Higuita (prejuvenil A), Daniela Gaviria (junior) y Santiago Quintero (junior).
La medalla de plata del relevo fue para el equipo de Cundinamarca integrado por Iván López (élite), Paula Ladino (Sub-23), Samuel Bernal (junior), Camila Cagua (Open) y Juan Sebastián Candil (Sub-23).
El tercer cajón del podio lo ocupó Bogotá, conformado por Camilo Anzola (junior), Angie Lara (Open), Lina Sosa (junior), Luis Tibaduiza (prejuvenil A) y Juan Esteban Donado (Open UCI).
Hasta el 19 de julio, el Parque Metropolitano del Café será el escenario del Campeonato Nacional de MTB 2026, certamen que reúne a más 350 deportistas en representación de 16 ligas departamentales y un equipo de marca, quienes competirán por los títulos nacionales en las modalidades de Short Track (XCC), Cross Country Olímpico (XCO) y Maratón (XCM).
Campeonato Nacional MTB 2026
Podio Relevos por Equipos – XCR
🏆 Antioquia – 52:28
🥈 Cundinamarca – 54:10
🥉 Bogotá – 56:09
Resultados Primer Día
*Con Información de Fedeciclismo
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Audax Internacional MTB Series: Jhonatan Botero ganó la prueba del Cross Country Olímpico en la competencia UCI
El GW Erco Sportfitness volvió a celebrar en el plano internacional gracias a la victoria de Jhonatan Botero, quien se impuso en la prueba del Cross Country Olímpico (XCO) de la Audax Internacional MTB Series, disputada en Passos, estado de Minas Gerais (Brasil).
La carrera se definió en los metros finales con Botero respondiendo al ataque del brasileño Gabriel Marques de Almeida para ganarle al embalaje. El podio lo completó el local Nicolás Machado, mientras que el colombiano Jonathan David Cantor cerró el top 5.
“Muy contento con el resultado. Nos llevamos el primer puesto, que además representa mi primera victoria en este país después de tantos años viniendo a competir, así que tiene un significado muy especial. Lo más importante es la gran sensación que me dejan las piernas y todo el trabajo realizado de cara a lo que se viene, que es el Campeonato Nacional” dijo Botero, en declaraciones recogidas por su equipo.
La competencia, de categoría UCI, se desarrolló sobre un exigente circuito caracterizado por ascensos explosivos, descensos técnicos, pasos rocosos y sectores de alta velocidad que exigieron máxima potencia y precisión en cada vuelta.
La prueba en suelo brasileño hizo parte del plan de preparación de Botero para el gran desafío que afrontará la próxima semana: el Campeonato Nacional de MTB. El corredor del GW Erco Sportfitness llega con confianza tras esta victoria internacional y tendrá como principal objetivo pelear por el título nacional.
*Con infirmación GW Erco Sportfitness
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Tópaga vibró con la séptima válida de la Copa Raza de Campeones en la modalidad de MTB
El municipio de Tópaga fue escenario de una emocionante jornada de ciclomontañismo con la realización de la séptima válida de la Copa Boyacá Raza de Campeones, evento que reunió a decenas de jóvenes talentos y pedalistas de diferentes municipios del departamento.
La competencia, que se desarrolló en medio de exigentes condiciones de terreno y altimetría, puso a prueba la resistencia, técnica y preparación de los corredores en cada una de las categorías, consolidando esta valida como una de las principales vitrinas del ciclismo formativo en Boyacá.
En la categoría infantil, Juan José González, de la Escuela Pedaleando por un Sueño Alcaldía Sámaca, se quedó con el primer lugar tras registrar un tiempo de 22 minutos y 53 segundos, seguido por Miguel Ángel Méndez y Julián Stiven Ríos, ambos representantes de Pedaleando por Ventaquemada.
Por su parte, en damas menores, Sara Edith Lozano, del equipo Talentos Chiquinquireños BRC, se llevó la victoria con un tiempo de 44:21, demostrando un alto nivel competitivo. En esta misma categoría, Linda Alejandra Beltrán y Sara Stefanya Atará completaron el podio.
En damas mayores, la victoria fue para Diana Carolina Pinilla, del Team Boyacá es para Vivirla, quien impuso su ritmo durante toda la competencia para cruzar la meta en el primer lugar.
Las categorías formativas también dejaron grandes emociones. En prejuvenil A, Sergio Mateo Castellanos se destacó con una sólida actuación, mientras que en prejuvenil B y juvenil se evidenció el crecimiento deportivo de los nuevos talentos del departamento, con participación destacada de escuelas de ciclismo y clubes de diferentes municipios.
En la categoría junior, Juan Camilo Aponte fue el más rápido de la jornada, representando a la Escuela Pedaleando por un Sueño Alcaldía Sámaca, consolidando el buen momento de esta cantera deportiva.
Finalmente, en la categoría open, Yimer Alejandro Antonio Solano, del Team Boyacá es para Vivirla, se coronó campeón con un tiempo de 1:00:05, en una de las pruebas más exigentes del día, seguido por Javier Fernando Torres Ramírez y Jairo Alejandro Hernández Murcia.
El evento contó con el apoyo de diferentes clubes, escuelas de formación y entidades locales, quienes continúan apostándole al crecimiento del ciclismo como motor de transformación social y deportiva en la región.
*Con información Prensa Indeportes Boyacá