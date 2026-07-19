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Campeonato Nacional de MTB: definidos los nuevos campeones del Cross Country Olímpico (XCO)

Publicado

Hace 28 mins

el

Santiago Quintero, Daniela Gaviria y Jhonatan Botero, nuevo campeones nacionales en la modalidad del XCO. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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Campeonato Nacional de MTB: la segunda jornada coronó a los nuevos campeones del short track (XCC)

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17 julio, 2026

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Laura Camila Cagua, Ana María Roa y Paula Nicole Ladino, en el podio del Short Track de las damas open. (Foto Carlos Cruz © FCC)
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Campeonato Nacional de MTB: Antioquia ganó la prueba de relevos por equipos XCR

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16 julio, 2026

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El equipo antioqueño se coronó campeón de la prueba de relevos. (Foto Carlos Cruz © FCC)
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Audax Internacional MTB Series: Jhonatan Botero ganó la prueba del Cross Country Olímpico en la competencia UCI

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Hace 6 días

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12 julio, 2026

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El antioqueño Jhonatan Botero, en los más alto del podio en la Internacional MTB Series disputada en Brasil, (Foto © GW Erco Sportfitness)
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