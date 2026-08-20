Pista
Campeonato Mundial Junior de Pista: Sheylin Gómez, la más destacada de Colombia en la jornada inaugural
La Selección Colombia Juvenil de Pista firmó una buena actuación en el arranque del Campeonato Mundial de la categoría, con protagonismo en las finales disputadas en el velódromo de Heusden-Zolder, en Bélgica.
La presentación más destacada del día estuvo a cargo de la vallecaucana Sheylin Gómez, quien ocupó el cuarto lugar en la final del Scratch femenino. En una prueba resuelta a gran velocidad, Gómez peleó hasta el embalaje final frente a la estadounidense Emma Jiménez Palos (oro), la italiana Agata Campana (plata) y la corredora AIN Angelina Novolodskaya (bronce), quienes finalmente ocuparon el podio.
En la prueba de Velocidad por Equipos femenina, el trío integrado por Salomé Vargas, Manuela Loaiza y Danna Valentina Martínez alcanzó el cuarto puesto mundial. Tras clasificar en el séptimo lugar en la primera fase con un registro de 52.629 y superar la primera ronda al equipo italiano, marcando 53.006, la representación nacional disputó el enfrentamiento por la medalla de bronce frente a Chequia, registrando un tiempo de 52.934, ante el 50.673 de las europeas.
Por su parte, en la rama masculina, Thomas Mejía participó en la primera serie clasificatoria de la prueba del Scratch (5 km), ocupando la casilla 14, resultado que no le permitió avanzar a las finales.
Este jueves continuará la actividad en Bélgica, en la que se disputarán las pruebas de Kilómetro varones, que tendrá en acción al campeón panamericano Thomas Mejía y a Juan José Calderón; la Carrera por Puntos 25 km varones, en la que competirá Juan Esteban Sánchez; la Eliminación damas, que verá en acción nuevamente a Sheylin Gómez y las primeras rondas de la velocidad individual damas, en las que estarán presentes la campeona panamericana Manuela Loaiza y Danna Valentina Martínez.
*Con Información de Fedeciclismo
Pista
Colombia, lista para el Campeonato Mundial Junior de Pista en Heusden-Zolder
La Selección Colombia iniciará este miércoles 19 de agosto su participación en la 51.ª edición del Campeonato Mundial Junior de Pista de la UCI, que se celebrará en el velódromo Sport Vlaanderen Heusden-Zolder, en Limburgo, Bélgica. El certamen reunirá hasta el próximo 23 de agosto a los mejores talentos juveniles del ciclismo en pista, en una cita reservada para corredores de 17 y 18 años que buscarán el prestigioso maillot arcoíris de campeón mundial junior.
El equipo nacional estará dirigido por John Jaime González y contará con ocho corredores: Juan Esteban Sánchez Sánchez, José Luis García Parra, Juan José Calderón Palacio y Thomas Mejía González, en la rama masculina; y Sheylin Gómez Chalar, Manuela Loaiza Zabala, Danna Valentina Martínez Mahecha y Salomé Vargas Alzate, en la rama femenina. Será una nueva oportunidad para que la pista colombiana mida su proceso formativo frente a las principales potencias del mundo.
El Campeonato Mundial Junior de Pista tiene un valor especial dentro del calendario internacional, pues el ciclismo en pista es la única disciplina ciclista que cuenta con un Mundial UCI exclusivo para la categoría junior. Durante cinco días de competencia, la futura generación de ciclistas de élite tendrá protagonismo en un escenario que históricamente ha servido como punto de partida para grandes nombres del ciclismo mundial.
En total, estarán en disputa 22 títulos mundiales UCI, repartidos en 11 pruebas masculinas y 11 femeninas. El programa incluye las seis especialidades que hacen parte de los Juegos Olímpicos: keirin, madison, omnium, velocidad, persecución por equipos y velocidad por equipos, además de las pruebas de eliminación, persecución individual, prueba por puntos, kilómetro contrarreloj y scratch.
La competencia se realizará en el moderno velódromo Vlaanderen Heusden-Zolder, inaugurado en 2023 y equipado con una pista de madera de 250 metros. Este escenario ya recibió una cita internacional de alto nivel con el Campeonato de Europa de Ciclismo en Pista Élite de la UEC de 2025, lo que lo convierte en un marco ideal para el desarrollo de una nueva edición mundialista junior.
Para Colombia, el Mundial Junior de Pista representa una vitrina clave en el proceso de renovación y consolidación de talentos. Con una nómina joven, equilibrada y bajo la orientación de John Jaime González, la delegación nacional buscará protagonismo en Bélgica y sumar experiencia internacional en un evento que reúne a los corredores llamados a marcar el futuro de la pista mundial.
Pista
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: el ciclismo de pista aportó un total de 13 medallas, cinco de ellas doradas
El ciclismo de pista se despidió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con cinco preseas: una de oro, dos de plata y dos de bronce. Lina Hernández y Elizabeth Castaño fueron las más destacadas de la jornada con la medalla de oro en el madison femenino. Nuestro país cerró su participación con cinco medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce (total de 13).
En el keirin, Stefany Cuadrado lideró el primer heat de la primera ronda con un tiempo de 11.929, siendo su promedio de velocidad de 60.357 km/h. En la siguiente, Cuadrado repitió el puesto en el grupo 1 con un registro de 11.701 con un promedio de velocidad de 61.533, resaltando que Valeria Hernández también avanzó a la instancia definitiva.
Durante dicha instancia, Stefany disputó un mano a mano con la mexicana Luz Daniela Gaxiola por el oro, siendo el segundo lugar para la colombiana con un tiempo de 11.638. La pedalista manita lideró con 11.612, la también mexicana Yuli Verdugo fue tercera con 11.669 y Valeria fue quinta con 11.782.
Por su parte, en el keirin masculino, Cristian Ortega y Kevin Quintero comenzaron su participación con los respectivos liderazgos en el primer y segundo grupo con tiempos de 10.785 y 10.339. En la segunda ronda, Ortega también obtuvo el primer puesto en el segundo heat, mientras que Quintero avanzó a la final en la tercera casilla del heat 1.
En la instancia definitiva, Cristian disputó el oro ante el trinitense Kwesi Browne y finalizó en la segunda posición tras una marca de 10.274 con respecto al 10.254 de su rival, mientras que Kevin cerró el podio de la modalidad con un tiempo de 10.310.
Jordan Parra y Brayan Sánchez se adjudicaron el bronce del madison masculino luego de una exigente final en la que sumaron un total de 57 puntos. El triunfo de esta prueba fue para México con 72, seguido por Venezuela con 59 unidades.
De esta forma, la selección colombiana cerró su participación en el ciclismo de pista de Santo Domingo 2026 con cinco medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce (total de 13). México lideró el medallero de la disciplina con seis oros, cuatro platas y dos bronces.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano
Pista
Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño se colgaron el oro en la madison de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
La dupla colombiana femenina conformada por Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño se colgó la medalla de oro en la prueba madison en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se lleva a cabo en el Velódromo Juan Pablo Duarte, en la capital dominicana.
La pareja tricolor, que repitió la dosis de los Bolivarianos 2025, también se quedó con el primer puesto tras sumar 43 puntos, aventajando por solo 3 unidades a sus más inmediatas perseguidoras.
El podio de la prueba lo completaron: México en la segunda posición con Arreola y Acevedo, mientras que el tercer puesto lo ocuparon Costa y Campbell de Trinidad y Tobago.
Esta presea dorada se suma a la conseguida por Stefany Cuadrado y Kevin Quintero en la velocida y a las de la persecución por equipos en ambas ramas, sumando cinco medallas de oro en total hasta ahora.
En la rama masculina, Jordan Arley Parra que hizo pareja con Brayan Sánchez, consiguieron la presea de bronce con 57 puntos en el tercer lugar, detrás de México (oro con 72 puntos) y Venezuela (plata con 59).