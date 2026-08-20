Campeonato Mundial Junior de Pista: Sheylin Gómez, la más destacada de Colombia en la jornada inaugural

La Selección Colombia Juvenil de Pista firmó una buena actuación en el arranque del Campeonato Mundial de la categoría, con protagonismo en las finales disputadas en el velódromo de Heusden-Zolder, en Bélgica.

La presentación más destacada del día estuvo a cargo de la vallecaucana Sheylin Gómez, quien ocupó el cuarto lugar en la final del Scratch femenino. En una prueba resuelta a gran velocidad, Gómez peleó hasta el embalaje final frente a la estadounidense Emma Jiménez Palos (oro), la italiana Agata Campana (plata) y la corredora AIN Angelina Novolodskaya (bronce), quienes finalmente ocuparon el podio.

En la prueba de Velocidad por Equipos femenina, el trío integrado por Salomé Vargas, Manuela Loaiza y Danna Valentina Martínez alcanzó el cuarto puesto mundial. Tras clasificar en el séptimo lugar en la primera fase con un registro de 52.629 y superar la primera ronda al equipo italiano, marcando 53.006, la representación nacional disputó el enfrentamiento por la medalla de bronce frente a Chequia, registrando un tiempo de 52.934, ante el 50.673 de las europeas.

Por su parte, en la rama masculina, Thomas Mejía participó en la primera serie clasificatoria de la prueba del Scratch (5 km), ocupando la casilla 14, resultado que no le permitió avanzar a las finales.

Este jueves continuará la actividad en Bélgica, en la que se disputarán las pruebas de Kilómetro varones, que tendrá en acción al campeón panamericano Thomas Mejía y a Juan José Calderón; la Carrera por Puntos 25 km varones, en la que competirá Juan Esteban Sánchez; la Eliminación damas, que verá en acción nuevamente a Sheylin Gómez y las primeras rondas de la velocidad individual damas, en las que estarán presentes la campeona panamericana Manuela Loaiza y Danna Valentina Martínez.

*Con Información de Fedeciclismo