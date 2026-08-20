Connect with us

Pista

Campeonato Mundial Junior de Pista: Sheylin Gómez, la más destacada de Colombia en la jornada inaugural

Publicado

Hace 2 horas

el

La vallecaucana Sheylin Gómez ocupó el cuarto lugar en la final del Scratch femenino. (Foto Archivo © FCC)
Temas relacionados:
Anuncio

Pista

Colombia, lista para el Campeonato Mundial Junior de Pista en Heusden-Zolder

Publicado

Hace 2 días

el

18 agosto, 2026

Por

La vallecaucana Sheylin Gómez disputará la Eliminación, Persecución Individual y Scratch.
Seguir leyendo

Pista

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: el ciclismo de pista aportó un total de 13 medallas, cinco de ellas doradas

Publicado

Hace 3 semanas

el

1 agosto, 2026

Por

El seleccionador nacional John Jaime González, acompañado de Lina Marcela Hernandéz. (Foto © Orgullo Paisa)
Seguir leyendo

Pista

Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño se colgaron el oro en la madison de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Publicado

Hace 3 semanas

el

30 julio, 2026

Por

Elizabeth Castaño y Lina Marcela Hernández, nuevas campeonas centroamericanas de la Madison. (Foto © Mindeporte)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 1976-2026 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.