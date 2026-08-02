Campeonato Mundial de BMX Racing Brisbane 2026: Colombia sumó 26 finalistas en la categoría Challenger

La delegación colombiana cumplió una destacada actuación en la categoría Challenger del Campeonato Mundial de BMX Racing, disputado en Brisbane, Australia, al conseguir 26 clasificaciones a finales (W) durante las cuatro jornadas de competencia, ratificando el alto nivel del BMX colombiano en las categorías formativas y máster.

Desde el inicio del certamen, los bicicrosistas nacionales se instalaron de manera constante entre los mejores del mundo en las diferentes categorías de crucero y rin 20, dejando importantes resultados frente a delegaciones de los cinco continentes.

La primera jornada dejó seis actuaciones sobresalientes para Colombia. Camila de la Hoz alcanzó el W2 en Crucero Damas 12 años y menos; Santiago Barrero obtuvo el W2 en Crucero Varones 17-24 años; Jhan Emanuelle Mondragón finalizó W4 en Crucero Varones 13-14 años; María Palacios Muñoz fue W4 en Crucero Damas 15-16 años; Amy Monserrath Saldaña terminó W5 en Crucero Damas 13-14 años, y María José Jurado ocupó el W6 en Crucero Damas 15-16 años.

En la segunda jornada, Colombia volvió a tener una amplia representación en las finales. Sophia Larrota Vega logró el W1 en Damas 8 años; Martín Vásquez Hoyos fue W2 en Niños 8 años; Salomé Rico Rojas y Antonia Ramírez finalizaron W4 en Niñas 10 y 9 años, respectivamente; Matías Rubiano ocupó el W6 en Niños 9 años; Antonia Bolívar fue W7 en Damas 11 años, mientras que Luciana Castillo Díaz y Ariana María Oviedo concluyeron W8 en Damas 11 y Damas 8 años.



Camila de la Hoz, la mejor de su categoría en el Campeonato Mundial de BMX Racing 2026. (Foto Instagram © Camila de la Hoz)

La tercera jornada mantuvo el protagonismo colombiano. Camila de la Hoz volvió a subir al podio mundial con un W1 en Damas; Jhan Emanuelle Mondragón obtuvo el W2 en Varones 14 años; Jhoel Alejandro Quinto y Juana López Cadena finalizaron W3 en Niños 12 años y Damas 15 años; Paula Flórez Herrera ocupó el W5 en Damas 14 años; Matías Emmanuel Rodríguez fue W6 en Niños 11 años, mientras que María José Arévalo y Antonella Puyo Olmedo concluyeron W8 en Damas 13 y Damas 14 años, respectivamente.

En el cierre del Campeonato Mundial, Vincent Pelluard terminó W2 en la categoría Máster; Santiago Barrero volvió a instalarse entre los mejores con un W6 en Varones 17-24 años; María José Jurado fue W7 en Crucero Damas 16 años y María Palacio Muñoz finalizó W8 en Damas 16 años.

Entre las actuaciones más destacadas de la delegación colombiana sobresalieron Camila de la Hoz, quien consiguió un W2 en Crucero y posteriormente un W1 en la prueba de rin 20; Sophia Larrota Vega, vencedora de la categoría Damas 8 años (W1); Jhan Emanuelle Mondragón, con un W4 y un W2 en sus dos especialidades; así como Santiago Barrero Hernández, quien fue W2 en Crucero y posteriormente W6 en la categoría Varones 17-24 años.

La actuación del equipo Challenger confirma el excelente momento que atraviesa el BMX colombiano y el trabajo que vienen desarrollando las ligas, clubes, entrenadores y familias en la formación de nuevos talentos, quienes continúan posicionando al país entre las principales potencias mundiales de la disciplina.

*Con Información de Fedeciclismo