Camilo Ardila conquistó la Clásica de Marinilla 2026; Alejandro Osorio se quedó con la última etapa

El tolimense Camilo Ardila saboreó las mieles del triunfo y se consagró campeón general de la Clásica de Marinilla 2026. El talentoso corredor del NU Colombia, que alcanzó su primer título de la temporada, no pasó afugias en el circuito final.

El podio de la tradicional carrera del oriente antioqueño lo completaron dos hombres del Orgullo Paisa: el risaraldense Kevin Castillo y el paisa Bernardo Suaza, quienes ocuparon el 2° y 3°, puesto, respectivamente.

Con respecto a la jornada final, esta quedó en manos del antioqueño Alejandro Osorio del Orgullo Paisa, que llegó en solitario a la meta unos segundos por delante del grupo principal.

Ardila, que consiguió su primer título de la temporada, sucedió en el palmarés de la Clásica de Marinilla al carmelitano Alejandro Osorio, campeón del año pasado.