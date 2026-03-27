Ruta
Cameron Scott sale victorioso en la cuarta etapa del Tour de Tailandia; Eduardo Sepúlveda sigue 2° en la general
La cuarta etapa del Tour de Tailandia 2026 quedó en manos de Cameron Scott (Li Ning Star). El australiano fue el más guerte de la fuga y logró su primera victoria en la carrera asiática, luego de recorrer 154,2 kilómetros entre la provincia de Nong Khai y el distrito de Tha Bo.
El corredor oceánico, de 28 años, que alcanzó su segundo triunfo de la temporada, superó a sus compatriotas Cyrus Monk (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) y Kane Richards (Roojai Insurance Winspace), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto único pedalista suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) se reportó en el pelotón en la casilla 29° a 45 segundos del ganador
En lo referente a la clasificación general, el kazajo Vadim Pronskiy (Terengganu Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el corredor gaucho Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) a tan solo 4 segundos del líder.
El penúltimo capítulo de la carrera tailandesa se disputará este sábado con un recorrido de 136,5 kilómetros en un circuito en la ciudad de Sri Chiang Mai,que incluye dos premios de montaña de cuarta categoría.
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)
Resultados Etapa 4 | Nong Khai – Tha Bo (154,2 km)
|1
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|3:11:02
|2
|Cyrus Monk
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|m.t.
|3
|Kane Richards
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|4
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|5
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:02
|6
|Nattapol Jumchat
|Thailand Continental Cycling Team
|0:07
|7
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|0:45
|8
|Norman Vahtra
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:45
|9
|Ade Meisa
|Nusantara Cycling Team
|0:45
|10
|Maris Bogdanovics
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|0:45
|29
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|0:45
Clasificación General Individual
|1
|Vadim Pronskiy
|Terengganu Cycling Team
|12:08:20
|2
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|0:04
|4
|Daniel Whitehouse
|St George Continental Cycling Team
|0:09
|5
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:25
|6
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:29
|7
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:30
|8
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|0:33
|9
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|0:39
|10
|Shoma Hayashibara
|Shimano Racing Team
|0:40
Ruta
Ranking UCI: Tadej Pogacar e Isaac del Toro siguen comandando el escalafón tras nueva actualización
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar los Panamericanos de Ruta y el primer monumento del año.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado con holgura por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con de 11.635 de puntaje.
El campeón del mundo, que casi dobla en puntos su más inmediato perseguidor, es escoltado por su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, inamovible en el ° 2 puesto con 6.789 puntos, mientras que el danés Jonas Vingegaard (6.369) conservó el tercer lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 38°. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 66° y Harold Tejada en el puesto 71°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 19.040 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.780), Eslovenia 3° (15.479), Francia 4° (15.209) e Italia 5° (14.607). Colombia ocupa la casilla 14° con 6.888 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Ruta
Ciclo-Retro: todos los podios colombianos en la Volta a Catalunya; cinco escarabajos salieron campeones
En las últimas ediciones de la Volta a Catalunya varios son los escarabajos que han logrado colarse en los puestos de honor. El primero fue Álvaro Mejía en 1993 y el último Egan Bernal en 2024.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los pedalistas colombianos en la prestigiosa carrera catalana, que llegó al mundo del ciclismo como un regalo del día de reyes ya hace más de un lustro.
2024 🥇 Tadej Pogacar – 🥈 Mikel Landa – 🥉 Egan Bernal
2022 🥇 Sergio Higuita – 🥈 Richard Carapaz – 🥉 Joao Almeida
2019 🥇 Miguel Ángel López – 🥈 Adam Yates – 🥉 Egan Bernal
2018 🥇 Alejandro Valverde – 🥈 Nairo Quintana – 🥉 Pierre Latour
2016 🥇 Nairo Quintana – 🥈 Alberto Contador – 🥉 Dan Martin
2008 🥇 Gustavo Cesar Veloso – 🥈 Rigoberto Urán 🥉 Rémi Pauriol
2006 🥇 David Cañada – 🥈 Santiago Botero – 🥉 Christophe Moreau
1998 🥇 Hernán Buenahora – 🥈 Georg Totschnig – 🥉 Fernando Escartín
1993 🥇 Álvaro Mejía – 🥈 Maurizio Fondriest – 🥉 Antonio Martín
Ruta
Santiago Mesa prende el turbo y gana de forma espectacular la segunda etapa de la Volta Alentejo
En un final a pura velocidad, el colombiano Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn Cycling Team) fue el apabullante ganador de la segunda etapa de la Volta Alentejo, que contó con 169,5 kilómetros de recorrido entre Ferreira do Alentejo y Montemor-o-Novo.
El sprinter antioqueño, de 28 años, que consiguió su segunda victoria en la presente temporada, logró vencer al argentino Nicolás Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé) y al español Albert Roca (Caja Rural-Alea) tras un espectacular sprint.
En cuanto a los otros dos colombianos en competencia, Adrián Bustamente (GI Group Holding – Simoldes – UDO) ingresó en el puesto 23° y Jesus David Peña (Efapel Cycling) en la casilla 45°, los dos cediendo tiempo con su compatriota.
La prestigiosa carrera portuguesa continuará este viernes con la tercera etapa, una jornada al cronómetro de 23,2 kilómetros por los alrededores de la villa portuguesa de Crato, en el Distrito de Portalegre.
Volta ao Alentejo (2.2)
Resultados Etapa 2 | Ferreira do Alentejo – Montemor-o-Novo (160,5 km)
|1
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|3:52:07
|2
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:02
|3
|Albert Roca
|Caja Rural-Alea
|0:04
|4
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:04
|5
|Andoni López
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:04
|6
|Diogo Gonçalves
|Efapel Cycling
|0:04
|7
|Moritz Mauss
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:04
|8
|Enea Sambinello
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:04
|9
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:04
|10
|Magnus Carstensen
|EF Education-Aevolo
|0:04
|23
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:12
|45
|Jesus David Peña
|Efapel Cycling
|0:22
Clasificación General Individual
|1
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|7:48:03
|2
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:04
|3
|Roger Pareta
|Movistar Team Academy
|0:07
|4
|Albert Roca
|Caja Rural – Alea
|0:10
|5
|Pedro Silva
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:13
|6
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:14
|7
|Andoni López
|Anicolor / Campicarn
|0:14
|8
|Moritz Mauss
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:14
|9
|Linus Larsson
|EF Education – Aevolo
|0:14
|10
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:14
|27
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:20
|64
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:26
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