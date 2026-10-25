Callum Ormiston conquista el título africano de ruta y sucede a Merhawi Kudus

El ciclista sudafricano Callum Ormiston se consagró campeón africano de ciclismo en ruta tras adjudicarse la victoria en una competencia de alto nivel. Con este triunfo, Ormiston inscribió su nombre en la historia deportiva del continente y se convirtió en el sucesor del eritreo Merhawi Kudus, quien ostentaba el título hasta esta edición y se tuvo que conformar con el 6° puesto.

Detrás del flamante campeón sudafricano, el segundo lugar y la medalla de plata quedaron en manos del marroquí Driss El Alouani. Por su parte, el eritreo Hebron Berhane completó las posiciones de honor al cruzar la meta en la tercera posición.

La carrera tuvo como escenario la ciudad portuaria de Kisumu, una localidad ubicada geográficamente al oeste de Kenia. Los ciclistas debieron enfrentarse a las particulares condiciones de esta región, cuya altitud y clima añadieron un factor de complejidad a la jornada deportiva desarrollada a las orillas del majestuoso lago Victoria.

El circuito constó de un exigente recorrido total de 153 kilómetros, diseñado para poner a prueba la resistencia y la estrategia de los máximos exponentes del ciclismo en África. La dureza del trazado seleccionó de forma natural a los corredores más fuertes, coronando finalmente a Ormiston como el nuevo monarca de la ruta africana.

Resultados Campeonato Africano de Ruta 2026 – Élite

Kisumu – Kisumu (153 km)