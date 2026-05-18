Cali recibió la cuarta válida de la Copa Valle de MTB

En la pista de Pance Bike Park XCO, ubicada en Cali, se realizó la cuarta válida de la Copa Valle Paraíso de Todos de MTB, un evento que reunió a deportistas provenientes de diferentes regiones del país, quienes llegaron con el objetivo de sumar puntos y buscar su clasificación a los principales eventos del ciclo olímpico de la Federación Colombiana de Ciclismo, entre ellos los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Campeonato Mundial de Val di Sole, Italia, y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La exigente pista de 4 kilómetros, reconocida por su nivel técnico y natural, sirvió no solo como escenario de competencia deportiva, sino también como espacio de integración y turismo para las delegaciones participantes, que tuvieron la oportunidad de disfrutar del entorno ecológico del ecoparque de Pance, uno de los principales afluentes naturales de la capital vallecaucana.

Para Lucio Goyes, presidente de la Comisión Vallecaucana de MTB, este tipo de competencias representan una gran oportunidad para fortalecer el ciclomontañismo colombiano y consolidar a Cali como sede de eventos de alto nivel. “Es muy importante que la Federación Colombiana de Ciclismo tenga en cuenta la pista de Cali para este tipo de clasificaciones a las selecciones Colombia”, destacó el dirigente.



(Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)

En lo deportivo, la jornada dejó destacados campeones en cada categoría, ratificando el alto nivel competitivo del evento. En Teteros sin pedales, el ganador fue Mathias García Zura, de Roldanillo y representante del Club Súper Amigos Bike, mientras que en Teteros con pedales el primer lugar fue para Sebastián Yule Mendoza, del Club Caña y Trapiche de Jamundí.

En las categorías infantiles sobresalieron Juan Manuel Chirivi Rangel, campeón de Preinfantil A, y Emiliano Jaramillo Muñoz, vencedor de Preinfantil B. En femenino, las campeonas fueron María Victoria Lasso Chamorro en Preinfantil A Femenino y Eileen Gabriela Díaz Portilla en Preinfantil B Femenino.

Dentro de las categorías Infantil, el primer lugar de Infantil A fue para Samuel Barrero Naranjo, mientras que Dilan Maya Arias dominó la categoría Infantil B. En la rama femenina se destacaron Sheila Isabela Ruiz Sánchez, ganadora de Infantil A Femenino, y Gabriela Gómez, campeona de Infantil B Femenino.



(Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)

En la categoría Prejuvenil A, el título quedó en manos de Juan José Leiva Motato, del Club Sinfronteras Sevilla, mientras que Juan José Flor Tosne, de Popayán, conquistó la categoría Prejuvenil B. En femenino, las vencedoras fueron Luciana Ríos Peña en Prejuvenil A Femenino y Laura Castro en Prejuvenil B Femenino.

Las categorías de alto rendimiento también ofrecieron grandes emociones. En Élite Femenino, la vencedora fue Gloria Garzón Mosquera, mientras que la categoría Élite Masculino fue dominada por Iván López, de Soacha, quien se consolidó como el mejor de la jornada tras una destacada actuación en el exigente circuito caleño.

En Junior, el campeón fue Jacobo Castañeda Toro, de Pereira, mientras que en Junior Femenino el primer lugar fue para María Camila Salazar Escobar, representante de La Cumbre.



(Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)

Las categorías máster también dejaron importantes protagonistas: Víctor Alonso Ortega Usme ganó la Máster A; Juan Carlos Narváez se coronó en Máster B1; Yohan Arias obtuvo el triunfo en Máster B2; Alejandro Chala lideró la Máster C1; Orlando Bazante fue campeón de la Máster C2; y Carlos Alberto Gaviria Quitán se impuso en la Máster D. En la rama femenina, Irma Lucía Hernández Hurtado obtuvo el primer lugar en Máster Femenino.

Finalmente, en la categoría Promocional, el ganador fue Edwin Rivera, del Club BTT Recio Norte de Cali, reafirmando el alto nivel competitivo de esta válida nacional.

*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle