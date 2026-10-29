Cala Bocchino se quedó con el prólogo de la Vuelta al Uruguay Femenina 2026

La ciclista argentina Cala Bocchino, representante del equipo Team D’Amico CCN, ganó el prólogo de la primera edición de la Vuelta al Uruguay Femenina 2026. Con este triunfo en la jornada inaugural, la corredora gaucha no solo se convirtió en la primera líder de la clasificación general, sino que inscribió su nombre en las páginas doradas del ciclismo sudamericano al dominar el estreno de esta competencia internacional.

La batalla contra el reloj en la rampa de salida dejó un podio de alto nivel y con una marcada presencia extranjera y local. La brasileña Fanny Radatz, defensora de los colores del Avaí F.C – FME Florianópolis, se quedó con el segundo puesto tras registrar un gran tiempo, mientras que la experimentada uruguaya Federica Frontini, del equipo Armonia Cycles, completó el podio en la tercera ubicación para la alegría de la afición local.

Tras este electrizante debut, el pelotón no tendrá tiempo para el descanso. La carrera charrúa continuará este viernes con la disputa de la primera etapa en línea de la competición, la cual promete mantener las emociones en alto y poner a prueba las estrategias de las diferentes escuadras que buscan arrebatarle el liderato a la pedalista argentina.

El recorrido de la jornada del viernes unirá las localidades de Maldonado y Minas, capital del departamento de Lavalleja, completando un exigente trazado de 85 kilómetros. Las corredoras deberán afrontar un terreno ondulado característico de la geografía uruguaya, en lo que será el primer gran examen de resistencia en carretera abierta para esta histórica vuelta femenina.

Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina (2.2)

Prólogo | Maldonado – Maldonado (1,2 km)