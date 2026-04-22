Empresas y Marcas
Café de Colombia regresa a la élite del ciclismo como nuevo patrocinador del INEOS Grenadiers
El equipo británico INEOS Grenadiers confirmó este martes su alianza con Café de Colombia como Patrocinador Oficial de Café, en un acuerdo que marca el regreso de una de las marcas más icónicas en la historia del ciclismo colombiano al máximo pelotón internacional.
La unión entre la escuadra británica y la marca insignia de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia refuerza la presencia internacional del café colombiano en mercados estratégicos, al tiempo que reconecta a este histórico emblema nacional con uno de los equipos más importantes del ciclismo mundial.
Como parte de la alianza, Café de Colombia estará presente en los entornos del INEOS Grenadiers tanto en competencia como fuera de ella, integrándose al día a día del equipo como parte de su rutina y cultura interna.
John Allert, CEO del INEOS Grenadiers, destacó la importancia del acuerdo y el simbolismo que representa para ambas partes. “Estamos encantados de dar oficialmente la bienvenida a Café de Colombia al equipo. El café es sinónimo del ciclismo y tiene una manera única de unir a las personas. Esta asociación refleja eso y conecta a dos organizaciones definidas por la consistencia, la precisión y un compromiso compartido con la calidad”.
El dirigente también resaltó la estrecha relación del equipo con Colombia, especialmente a través de corredores como Egan Bernal y Brandon Rivera, además del respaldo constante de la afición colombiana en las grandes carreras del calendario internacional. “Nuestro equipo tiene una fuerte conexión con Colombia a través de sus corredores y seguimos inspirados por el enorme apoyo que recibimos de los aficionados allí y en todo el mundo. La pasión por ciclistas como Egan Bernal y Brandon Rivera es algo que sentimos en cada carrera”.
Allert agregó que el éxito deportivo también se construye con aliados estratégicos que compartan la misma visión de excelencia. “El éxito en este deporte se construye sobre la fortaleza del entorno general, y trabajar con socios de confianza que estén alineados con nuestros estándares es una parte importante de ello. Café de Colombia tiene una herencia muy rica y una gran reputación a nivel global, estamos muy ilusionados por trabajar juntos”.
Por su parte, Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, subrayó el alcance internacional que tendrá este acuerdo para la imagen del café colombiano. “Esta alianza representa mucho más que una asociación. Es una plataforma estratégica para mostrar al mundo la calidad, el origen y los valores del café colombiano. Queremos que los consumidores reconozcan a Café de Colombia como una parte natural de un estilo de vida activo”.
La marca Café de Colombia tuvo una presencia legendaria en el ciclismo profesional durante la década de los años 80, cuando llevó al escenario internacional a una generación inolvidable de corredores colombianos. Ahora, su regreso al deporte se da junto a una de las estructuras más exitosas del ciclismo moderno, en una jugada de alto valor simbólico y de proyección global.
Respaldada por más de 560.000 familias caficultoras en 23 departamentos productores, Café de Colombia es reconocida en el mundo como símbolo de origen, calidad y tradición. Su regreso al ciclismo de élite revive una conexión histórica entre Colombia, su café y uno de los deportes que más identidad le ha dado al país.
Empresas y Marcas
SCOTT fortalece su red comercial en Colombia con una nueva edición del Scott Week
El fabricante suizo de bicicletas, SCOTT, continúa consolidando su crecimiento en Colombia a través de un modelo que pone en el centro a su red de distribuidores y vendedores autorizados. Como parte de esta estrategia, la marca confirma una nueva edición del SCOTT WEEK, una experiencia internacional que regresará en junio y que este año incorpora nuevas posibilidades de acceso para la red comercial.
El SCOTT WEEK nació como una experiencia inmersiva diseñada para que los distribuidores vivan la marca desde adentro: conozcan de primera mano sus procesos de innovación, desarrollo y diseño, y conecten directamente con el ADN de SCOTT en Europa. La edición anterior, que funcionó como piloto, dejó resultados positivos tanto en términos de conocimiento como de impacto comercial, sentando las bases para una versión más amplia este año.
Para Jorge Villegas, director de mercadeo de SCOTT Colombia, el crecimiento de la marca en el país ha sido posible gracias al trabajo conjunto con sus distribuidores.
“SCOTT ha crecido en Colombia gracias a sus distribuidores. Son un engranaje muy importante para la estrategia de conquistar el mercado y para que los consumidores encuentren una gran experiencia en las tiendas. El SCOTT WEEK nace para acercar a quienes van un paso más allá por la marca, no solo a venderla, sino a vivirla”.
Durante el SCOTT WEEK de 2025, los participantes pudieron conocer de cerca los procesos de diseño e innovación de la marca, además de probar productos antes de su lanzamiento. Esta inmersión fortaleció el vínculo con SCOTT y les permitió convertirse en validadores del mensaje que luego se replica en cada punto de venta.
“Queremos que nuestros distribuidores multipliquen el mensaje global de SCOTT sobre tecnología, sostenibilidad y disfrute del ciclismo. Esa visión solo se logra cuando pueden vivir la marca desde su origen”, añadió Villegas.
La experiencia desde quienes ya vivieron el SCOTT WEEK
Para los distribuidores que participaron en la edición pasada, el SCOTT WEEK representó un punto de inflexión en la forma de entender y comunicar la marca.
Natalia Restrepo, de la tienda JF La Montaña en La Ceja y Llanogrande, destaca el impacto personal y profesional de la experiencia:
“Representar a SCOTT en Europa y conocer de cerca su innovación cambió por completo mi forma de hablarle al cliente. Después de vivir el SCOTT WEEK entiendes que no se trata solo de vender bicicletas, sino de transmitir confianza y conocimiento real”.
Desde una mirada comercial, Juan José Gómez, de la tienda Cycling Life en Medellín, resaltó el valor del evento como reconocimiento al trabajo realizado:
“Es muy gratificante vivir una experiencia así gracias a los resultados. Estar en el SCOTT WEEK hace que hablarle al cliente sea mucho más cercano y claro”.
Otros distribuidores coincidieron en que el contacto directo con ingenieros y expertos de la marca les permitió adquirir un conocimiento técnico más profundo, fortaleciendo la confianza del consumidor final y elevando la experiencia en las tiendas.
El SCOTT WEEK tiene una nueva edición en junio con nuevas formas de acceso
Para este año, el SCOTT WEEK regresa con un enfoque ampliado. Además de mantenerse como un reconocimiento para quienes cumplan las metas comerciales definidas en Colombia, la marca abre la posibilidad de que miembros de su red comercial puedan asegurar su cupo accediendo directamente a la experiencia.
Este modelo busca ampliar su impacto, permitiendo que más integrantes de la red vivan la marca desde adentro, se conecten con su ADN y lleven ese conocimiento, experiencia y criterio técnico directamente a las tiendas y al consumidor final.
Para Alejandro Peláez, jefe de trade producto de SCOTT Colombia, esta evolución tendrá un impacto directo en el mercado nacional:
“El impacto comercial va a crecer mucho en Colombia gracias a esta experiencia. Cuando el conocimiento se vive, el mensaje se transmite mejor en tienda y el mercado se fortalece”.
Peláez resalta además que el SCOTT WEEK cumple un rol clave en la alineación de la red comercial con la visión global de la marca:
“Cuando más distribuidores entienden el producto desde su desarrollo y su propósito, la experiencia del consumidor final mejora y SCOTT se expresa de manera coherente en todo el país”.
La edición 2026 del SCOTT WEEK llevará a los participantes a París y Suiza, escenarios estratégicos para la marca donde convergen la ingeniería, la innovación y la proyección global del ciclismo.
Con este evento, SCOTT demuestra que su crecimiento en Colombia se construye junto a su red comercial, a través de experiencias que inspiran, forman y conectan a las personas con el ADN de la marca, llevando esa visión desde Europa hasta cada tienda y cada ciclista del país.
Empresas y Marcas
Así es el Magene C606 Pro, el ciclocomputador elegido por el XDS Astana Team que llega a Colombia
Hay productos que acompañan una salida. Y hay otros que transforman por completo la experiencia sobre la bicicleta. El Magene C606 Pro entra en esta segunda categoría: un ciclocomputador GPS pensado para quienes quieren entrenar mejor, rodar con confianza y sentir que cada dato realmente suma.
La marca de Qingdao (China) no solo irrumpe en el mercado latinoamericano con un producto de alta tecnología y grandes prestaciones, sino también con el respaldo de estar probado en el máximo nivel de competencia. Magene es socio oficial del XDS Astana Team, que utiliza el C606 Pro tanto en entrenamiento como en competición, una alianza que reafirma el posicionamiento de este modelo como una herramienta de rendimiento profesional, diseñada para responder a la intensidad, la precisión y las exigencias del UCI WorldTour.
Desde el primer vistazo, el dispositivo transmite esa vocación premium. Su pantalla táctil a color semitransflectiva de 2,8 pulgadas está diseñada para ofrecer una lectura clara incluso bajo luz solar intensa, algo decisivo para quienes ruedan durante largas horas y necesitan consultar el mapa o los datos con rapidez. Magene subraya además que esta tecnología ayuda a optimizar el consumo energético, una combinación especialmente valiosa cuando la ruta se alarga y cada porcentaje de la batería cuenta.
La autonomía es, precisamente, uno de sus grandes argumentos. La ficha oficial informa una duración de hasta 25 horas de batería, con carga en aproximadamente dos horas. Magene aclara que el rendimiento puede variar según la configuración y el entorno de uso, pero el mensaje es claro: este es un equipo concebido para acompañar desde entrenamientos exigentes hasta rutas de fondo y aventuras de ultraciclismo.
En navegación, el Magene C606 Pro se mueve con autoridad. Integra mapas con navegación, permite importar archivos GPX, crear rutas desde la aplicación, cargar recorridos históricos y navegar incluso sin conexión a ubicaciones guardadas frecuentemente. A esto se suman funciones como Back to Start y replanificación online y offline, lo que le da al ciclista una sensación real de libertad para descubrir caminos nuevos con más seguridad y menos dependencia del teléfono. Magene añade que la navegación sin conexión ya está disponible en algunas regiones y que seguirá ampliándose gradualmente a más territorios mediante futuras actualizaciones de firmware.
Ese espíritu aventurero se refuerza con otro dato de peso: Magene indica que el equipo soporta rutas de hasta 1.000 kilómetros por navegación. No es un detalle menor. Habla de un dispositivo preparado no solo para la salida del día, sino también para desafíos de resistencia, fondos largos, gravel y jornadas donde la confianza en el equipo hace parte de la experiencia.
Pero el C606 Pro no solo está hecho para llegar más lejos; también está diseñado para entrenar mejor. Es compatible con entrenamientos estructurados creados en OnelapFit o sincronizados desde TrainingPeaks, y soporta funciones de cycling dynamics. Además, conectado a un rodillo inteligente, puede recrear en interior rutas exteriores a partir del archivo FIT de una salida previa, una prestación que acerca mucho más el entrenamiento indoor a la sensación real del camino.
Cuando la carretera se empina, el dispositivo saca otra de sus cartas fuertes: ClimbPro. Esta función identifica los ascensos dentro de una ruta importada y muestra datos específicos durante la subida, como distancia restante, desnivel, perfil de elevación y porcentaje de pendiente. Sumado a la compatibilidad con segmentos de Strava, a más de 110 tipos de datos en 14 categorías y hasta 10 páginas por modo de ciclismo, el Magene C606 Pro ofrece un entorno de lectura pensado tanto para el ciclista competitivo como para el aficionado que quiere entender mejor cada esfuerzo.
En conectividad, Magene apuesta por un ecosistema realmente completo. El equipo soporta Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y ANT+, y puede conectarse con sensores de frecuencia cardíaca, velocidad, cadencia, sensores combinados, potenciómetros, rodillos inteligentes, radares traseros y luces inteligentes, además de sistemas electrónicos SHIMANO Di2 y SRAM eTap. También incorpora la posibilidad de emparejar y controlar cámaras de acción DJI e Insta360, algo especialmente atractivo para el ciclista que quiere registrar sus aventuras con la misma fluidez con la que entrena.
En su formato físico, el C606 Pro mantiene una propuesta compacta y bien pensada: 97 x 57 x 17,6 mm, 105 gramos, 3 botones físicos, certificación IPX7 y 8 GB de almacenamiento. Además, exporta datos a plataformas como Strava y TrainingPeaks. Y en la caja incluye una dotación muy completa: unidad principal, funda TPU preinstalada, protector de pantalla de vidrio templado, cable Tipo-C, manual, lanyard, soporte para stem, montura intercambiable y cuatro bandas de goma. Es un producto que transmite desde el inicio una sensación de equipo serio, listo para montar y rodar.
Para los lectores de Revista Mundo Ciclístico, el Magene C606 Pro se proyecta como una compra para quienes quieren llevar su experiencia sobre la bicicleta a un nivel más alto. Más navegación, más control, más integración y una visión moderna del entrenamiento hacen de este modelo una opción muy seductora dentro del segmento. La invitación es a buscarlo a través de distribuidores autorizados en Colombia y toda Latinoamérica, para contar con respaldo comercial, garantía y acceso confiable al ecosistema oficial de la marca. ¡A rodar con el Magene C606 Pro!
Empresas y Marcas
La Rodada Nu llega por primera vez a Medellín: cerca de 1000 ciclistas podrán ser parte del Equipo Nu por un día
Uno de los eventos ciclísticos para aficionados que más ha crecido en el país, la Rodada Nu, cambia de escenario en 2026 y tendrá como sede a Medellín, donde reunirá a cerca de 1.000 ciclistas en una experiencia diseñada para vivir el deporte como profesionales, en modalidades de 50 y 80 km, y con la oportunidad de rodar junto al equipo de ciclismo #1 del país.
El evento se realizará el próximo 11 de abril y ofrecerá a los participantes una experiencia integral que incluye la jersey oficial del equipo Nu, acompañamiento en ruta, desayuno, asistencia mecánica, hidratación, paquete de fotos por participante, entre otros beneficios, consolidándose como una de las rodadas recreativas más completas del país.
Los asistentes tendrán la oportunidad de rodar junto a algunos de los grandes referentes del ciclismo colombiano, como Rodrigo Contreras, reciente protagonista en las últimas ediciones de la Vuelta a Colombia; Javier Jamaica, uno de los nombres más destacados del pelotón nacional; y Sergio Henao, reconocido por su trayectoria internacional.
La expectativa por esta edición ha sido tal que los cupos de las primeras etapas de inscripción se agotaron rápidamente. Los cupos de las fases “Creyentes”, dirigida a quienes participaron en ediciones anteriores, y “NuLovers”, exclusiva para clientes Nu, se llenaron en tiempo récord.
Actualmente, aún hay cupos disponibles para la etapa General / Nuevos comienzos, para clientes y no clientes, con inscripciones abiertas a través de la página oficial del evento. Esta etapa tiene un costo de $220.000, o de $154.000 (30% off) con medios de pago Nu.
Un evento que crece con su comunidad
La Rodada Nu ha tenido un crecimiento sostenido desde su creación. En 2024, la primera edición reunió a cerca de 200 ciclistas en Bogotá para celebrar el primer millón de clientes de Nu en Colombia. Un año después, en 2025, el evento duplicó su participación con más de 400 asistentes, en una rodada que conmemoró un nuevo hito: superar los 3 millones de usuarios en el país.
En 2026, la llegada a Medellín no solo marca la expansión geográfica del evento, sino también un nuevo momento para la compañía, que celebra 5 años de operación en Colombia, de la mano de una comunidad cada vez más activa y comprometida.
Medellín, nuevo epicentro del ciclismo aficionado
Con su geografía retadora y su fuerte cultura ciclista, Medellín será el escenario ideal para esta nueva edición, que promete elevar la experiencia y consolidar la Rodada Nu como un evento referente dentro del calendario deportivo amateur en Colombia.
Con cerca de 1.000 participantes esperados, la Rodada Nu 2026 no solo será la más grande hasta ahora, sino también una muestra del crecimiento de una comunidad que pedalea al ritmo de los hitos de Nu en el país. Los participantes podrán rodar junto al equipo de ciclismo #1 del país, incluidos referentes de este deporte en Colombia como Rodrigo Contreras, Javier Jamaica y Sergio Henao.