Bryan Coquard conquista la clásica griega del sur del Egeo con Eric Fagúndez 4°; Miguel Ángel Marín el mejor colombiano
El velocista francés Bryan Coquard salió victorioso en el GP visita el sur del Egeo. El corredor galo del Cofidis fue el más rápido al sprint y se quedó con la primera edición de la clásica griega.
La novel carrera europea de un día tuvo un recorrido relativamente llano de 166 kilómetros entre Rhodes y Salakos. Sin embargo, a lo largo del trayecto hubo algunos cuestas, pero nunca llegaron a ser muy exigentes para los sprinters.
Los puestos de honor los completaron el neerlandés Jelle Johannink (Unibet Rose Rockets) y el español Iván Cobo (Equipo Kern Pharma), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente. Para destacar la actuación del uruguayo Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH) que estuvo cerca del podio, finalizando en la 4° posición.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, el joven antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) finalizó en la casilla 58° a 49 segundos del ganador, mientras que el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) no concluyó la prueba.
Resultados Visit South Aegean GP (1.1)
Rhodes – Salakos (166,1 km)
|1
|Bryan Coquard
|Cofidis
|2:48:49
|2
|Jelle Johannink
|Unibet Rose Rockets
|,,
|3
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|,,
|4
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|,,
|5
|Clément Izquierdo
|Cofidis
|,,
|6
|Tomos Pattinson
|EF Education – Aevolo
|,,
|7
|Lander Loockx
|Unibet Rose Rockets
|,,
|8
|Mattia Negrente
|XDS Astana Development Team
|,,
|9
|Andrea Mifsud
|Team Polti VisitMalta
|,,
|10
|Diego Pablo Sevilla
|Team Polti VisitMalta
|,,
|58
|Miguel Ángel Marín
|EF Education – Aevolo
|0:49
|DNF
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|No finalizó
Vuelta al Tolima 2026: Laura Rojas triunfa en Murillo y se encarama a la primera posición de la general
La campeona nacional de ruta, Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito) se apoderó del liderato la Vuelta al Tolima en la rama femenina tras ganar la etapa reina, transcurrida entre Armero y el municipio de Murillo.
La corredora huilense corrió los 57 kilómetros en 2 horas 54 minutos y 2 segundos y desbancó a su compañera de equipo Diana Peñuela, quien no pudo sostener la camiseta de líder tras entrar en la 5° posición. El segundo lugar en la etapa lo ocupó Camila Valbuena (Bogotá-IDRD) y en el tercer puesto se reportó Natalia Garzón (Team Sistecrédito).
Rojas manifestó al final de la fracción su satisfacción por la victoria. “Muy feliz, muy contenta, de poder darle esta etapa tan exigente a mi equipo, que hacen un gran trabajo”, dijo la ciclista del Sistecrédito.
La última etapa de la ronda tolimense se disputará este domingo en la ‘Capital Musical de Colombia’, donde conoceremos a la sucesora de la caldense Diana Peñuela, campeona del año pasado.
¡Asombroso! Paul Seixas impone su ley en la Faun Ardeche Classic con Egan Bernal 7°
En estupenda actuación, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) mostró toda su clase para llevarse la victoria en la Faun-Ardèche Classic 2026. El pedalista francés llegó en solitario a la meta, tras recorrer los 187,6 kilómetros en los alrededores de Guilherand-Granges, un trayecto que incluyó once repechos categorizados.
La carrera de un día sirvió para que el corredor galo se llevará su segunda victoria de la temporada. El podio de la prueba francesa lo completaron el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) y el localLenny Martínez (Bahrain Victorious).
En cuanto a los colombianos, el mejor fue Egan Bernal (Ineos Grenadiers) en la 7° posición a 2:34 del ganador, mientras que Diego Pescador (Movistar Team) finalizó en la casilla 14° y Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) se reportó en puesto 21°.
La tradicional clásica contó con un exigente trayecto rompe-piernas. A menos de treinta kilómetros de la meta, los corredores afrontaron dos veces el Val d’Enfer (1.5 km al 10.3%), seguido del Mur de Costebelle (0.3 km al 8%).
Resultados Faun-Ardèche Classic (1.Pro)
Guilherand-Granges – Guilherand-Granges (187,6 km)
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|4:37:22
|2
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|1:48
|3
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|1:48
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|1:48
|5
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:07
|6
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|2:18
|7
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:34
|8
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|3:46
|9
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|4:19
|10
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|4:21
|11
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|4:21
|12
|Quentin Pacher
|Groupama-FDJ United
|4:25
|13
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|4:29
|14
|Diego Pescador
|Movistar Team
|4:31
|21
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|5:14
Suramérica celebra en el Tour de Ruanda; Henrique Bravo gana la séptima etapa
La séptima etapa del Tour de Ruanda 2026 quedó en manos de un suramericano. El brasilero Henrique Bravo aguantó la embestida del grupo de favoritos y llego en solitario a la meta nueve segundos por delante de sus perseguidores, luego de recorrer 147,2 kilómetros entre Musanze y Kigali.
El joven del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step fue el más fuerte en el repecho final. Segundo entró el belga Lucas Van Gils (Lotto – Groupe Wanty) y tercero llegó el eritreo Henok Mulubrhan (Selección de Eritrea).
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) llegó rezagado, finalizando en la casilla 69° a más de 6 minutos del ganador.
Con relación a la clasificación general, el pedalista alemán Moritz Kretschy (NSN Development Team), que entró en el primer grupo perseguidor, defendió su liderato sin contratiempos.
La carrera africana finalizará este domingo con la octava y última etapa, el tradicional circuito de 99,5 kilómetros en Kigali, donde conoceremos al sucesor del francés Fabien Doubey, campeón del año pasado.
Tour du Rwanda (2.1)
Resultados Etapa 7 | Musanze – Kigali (147,2 km)
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|3:20:59
|2
|Lucas Van Gils
|Lotto – Groupe Wanty
|0:09
|3
|Henok Mulubrhan
|Selección de Eritrea
|,,
|4
|Hodei Muñoz
|Soudal Quick-Step Devo Team
|,,
|5
|Moritz Kretschy
|NSN Development Team
|,,
|6
|Duarte Marivoet
|Lotto – Groupe Wanty
|,,
|7
|Jermaine Zemke
|REMBE | rad-net
|,,
|8
|Oliver Mattheis
|BIKE AID
|,,
|9
|Yafiet Mulugeta
|Selección de Eritrea
|0:15
|10
|Johannes Adamietz
|REMBE | rad-net
|,,
|59
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|6:25