Brillante triunfo de Célia Gery en la séptima etapa del Giro de Italia Femenino; Anna van der Breggen sigue líder

En un remate espectacular, la francesa Célia Gery ( (FDJ United – SUEZ) se impuso de forma brillante en la séptima etapa del Giro de Italia Femenino, después de un recorrido de 159 kilómetros entre Sorbolo Mezzani y Salice Terme.

La pedalista gala, que cruzó primera a la meta, superó holgadamente en la definición a la neerlandesa Lucinda Brand (Lidl – Trek) y la italiana Chantal Pegolo (Isolmant – Premac – Vittoria), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la clasificación general individual, la corredora de Países Bajos Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime), que sufrió una caída, conservó la ‘maglia rosa’ y mantuvo su ventaja de un minuto con su más inmediata perseguidora, su compatriota Demi Vollering (FDJ United – SUEZ).

Este sábado se llevará a cabo el octavo y penúltimo capítulo de la Corsa Rosa para mujeres que no cuenta con participación colombiana. Será la etapa reina de 106 kilómetros con inicio en Rivoli y arribo en Sestriere, que incluye dos premios de montaña y un final en alto de tercera categoría.



Célia Gery, ganadora de la séptima etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

Giro d’Italia Women (2.WWT)

Resultados Etapa 7 | Sorbolo Mezzani – Salice Terme (159 km)

1 Célia Gery FDJ United – SUEZ 3:51:13 2 Lucinda Brand Lidl – Trek m.t. 3 Chantal Pegolo Isolmant – Premac – Vittoria m.t. 4 Alison Jackson St Michel – Preference Home – Auber93 m.t. 5 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 0:03 6 Gaia Segato Vini Fantini – BePink 0:03 7 Lara Gillespie UAE Team ADQ 0:08 8 Chiara Consonni CANYON//SRAM 0:08 9 Millie Couzens Fenix-Premier Tech 0:08 10 Josie Nelson Team Picnic PostNL 0:08



Anna van der Breggen, líder del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia Women © LaPresse)

Clasificación General Individual